Google, Android'in 'Paylaşım Menüsünü' yeniden tasarlayacak

Teknoloji Editörü
Android işletim sisteminde herhangi bir içeriği paylaşmak için kullandığımız "Paylaşım Menüsü" yeniden tasarlanıyor. Google mühendislik başkan yardımcısı David Burke kişisel Twitter hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Daha hızlı ve işlevsel olacak
Kullanışlı olsa da uzun bir süredir kullanıcılar paylaşım menüsünün ağır ve hantal çalışmasından şikayetçiydi. Android mühendislik başkan yardımcısı David Burke konuyla ilgilendiklerini ve şirketin bu sorunu düzeltmek için çalışmalar yaptığını ifade etti.
https://twitter.com/ArtemR/status/1060920916257857537 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
sonrasında menüyü isterlerse dağıtsınlar...
isterlerse ikonu sadece bir nokta haline getirsinler...
sorun olmaz.
yukarıdaki yoruma katılıyorum o menüde bi yavaşlık olduğu konusunda