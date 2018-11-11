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Google, Android'in 'Paylaşım Menüsünü' yeniden tasarlayacak

Teknoloji devi Google, Android işletim sistemin paylaşım menüsünü yeinden tasarlayacağını duyurdu. Mühendislik başkan yardımcısı bu işlevin daha hızlı ve pratik olacağını söyledi.
6 ay
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Android işletim sisteminde herhangi bir içeriği paylaşmak için kullandığımız "Paylaşım Menüsü" yeniden tasarlanıyor. Google mühendislik başkan yardımcısı David Burke kişisel Twitter hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Daha hızlı ve işlevsel olacak

Kullanışlı olsa da uzun bir süredir kullanıcılar paylaşım menüsünün ağır ve hantal çalışmasından şikayetçiydi. Android mühendislik başkan yardımcısı David Burke konuyla ilgilendiklerini ve şirketin bu sorunu düzeltmek için çalışmalar yaptığını ifade etti.
Burke, Android işletim sisteminin Paylaşım Menüsü'nün, Google'ın görev listesinde önemli bir yerde olduğunu ve yeniden tasarlandıktan sonra daha hızlı ve işlevsel bir hal alacağını belirtti. Değişimin ne zaman gerçekleşeceği açık değil ancak Android kullanıcılarının bu yenilik için bir süre daha bekleyeceğini belirtelim.

https://twitter.com/ArtemR/status/1060920916257857537 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mesudum 6 ay
Bana telefondaki içeriği evimdeki/ofisimdeki görsel/işitsel ortamlarda paylaşım yapacak imkanı, ekstra yazılımlarla ali cengiz oyunları yapmadan sağlayabilecek imkanları tanısınlar...
sonrasında menüyü isterlerse dağıtsınlar...
isterlerse ikonu sadece bir nokta haline getirsinler...
sorun olmaz.
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SHADOW 6 ay
ayrıntılara özen göstermeleri güzel bir şey
yukarıdaki yoruma katılıyorum o menüde bi yavaşlık olduğu konusunda
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alemburda34 6 ay
hakikaten paylaş butonuna bastığında donanım ne olursa olsun telefon hafif kasılıyor.
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alprkrkmz 6 ay
İşe ilk önce PAYLAŞ simgesini güncelleyerek başlasınlar. Her yerde paylaş ikonu farklı.
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