Google, Android'in 'Paylaşım Menüsünü' yeniden tasarlayacak

Android işletim sisteminde herhangi bir içeriği paylaşmak için kullandığımız "Paylaşım Menüsü" yeniden tasarlanıyor. Google mühendislik başkan yardımcısı David Burke kişisel Twitter hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Daha hızlı ve işlevsel olacak

Kullanışlı olsa da uzun bir süredir kullanıcılar paylaşım menüsünün ağır ve hantal çalışmasından şikayetçiydi. Android mühendislik başkan yardımcısı David Burke konuyla ilgilendiklerini ve şirketin bu sorunu düzeltmek için çalışmalar yaptığını ifade etti.

https://twitter.com/ArtemR/status/1060920916257857537

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Burke, Android işletim sisteminin Paylaşım Menüsü'nün, Google'ınönemli bir yerde olduğunu ve yeniden tasarlandıktan sonra dahabir hal alacağını belirtti. Değişimin ne zaman gerçekleşeceği açık değil ancak Android kullanıcılarının bu yenilik içinbekleyeceğini belirtelim.