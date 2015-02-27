Google : Apple sorumsuzca fiyat belirliyor





Son dönemde yapılan analizler, Android platformunda amiral gemi modellerinden ziyade alt seviye akıllı telefonlara ilgi gösterildiği için kar marjlarının da düştüğünü ortaya koyuyor. Bu bakımdan satış rakamı iki milyarı geçmeye hazırlanan platformun bir çeyrekteki faaliyet karı da 2.4 milyar dolar dolarında kalıyor.

Ancak Apple fiyat çizgisini hiç değiştirmediği için rekor satış ve rekor faaliyet karı ile geçen yılı kapattı. Google ise Apple'ın uyguladığı fiyat politikasına karşı oldukça tepkili. Tepkiyi başkan yardımcısı Sundar Pichai dile getirdi.

Bir demecinde Pichai, Apple'ın elindeki herşeyi yüzlerce dolar seviyesinden satmasının sorumsuzluk örneği olduğunu belirtti. Google ise hizmetlerinden pek çoğunu isteyene ücretsiz olarak sağlıyor. Kullanıcılar Google'ın uygulama tekliflerini çok beğendikleri ve bir değer kazandırdığı için kabul ediyor.

Pichai hizmetlerin ücretsiz olmasına vurgu yapsa da aslında Google asıl gelirini reklamlardan elde ediyor. Bu da ürünlerde daha fazla promosyon yapmasını hatta bir dönem Nexus modellerinde maliyetine satış yapmasını sağlıyor. Ancak Google'ın reklam konsepti için daha fazla kişisel bilgiye ihtiyaç duyması ayrı bir tartışma konusu.

Apple ise her zaman tüketiciye premium ürünler sunduğunu bu bakımdan fiyatların da premium seviyede olduğunu belirtiyor. Yani her iki firma da farklı bir yoldan gelir elde etme yolunu bulmuş. Burada elbette son kararı vermek tüketiciye düşüyor.









http://androidheadlines.com/2015/02/googles-pichai-claims-apples-price-point-irresponsible.htmlhttp://androidheadlines.com/2015/02/googles-pichai-claims-apples-price-point-irresponsible.html