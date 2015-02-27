Google : Apple sorumsuzca fiyat belirliyor

Haber Editörü
Son dönemde yapılan analizler, Android platformunda amiral gemi modellerinden ziyade alt seviye akıllı telefonlara ilgi gösterildiği için kar marjlarının da düştüğünü ortaya koyuyor. Bu bakımdan satış rakamı iki milyarı geçmeye hazırlanan platformun bir çeyrekteki faaliyet karı da 2.4 milyar dolar dolarında kalıyor.
Ancak Apple fiyat çizgisini hiç değiştirmediği için rekor satış ve rekor faaliyet karı ile geçen yılı kapattı. Google ise Apple'ın uyguladığı fiyat politikasına karşı oldukça tepkili. Tepkiyi başkan yardımcısı Sundar Pichai dile getirdi.
Bir demecinde Pichai, Apple'ın elindeki herşeyi yüzlerce dolar seviyesinden satmasının sorumsuzluk örneği olduğunu belirtti. Google ise hizmetlerinden pek çoğunu isteyene ücretsiz olarak sağlıyor. Kullanıcılar Google'ın uygulama tekliflerini çok beğendikleri ve bir değer kazandırdığı için kabul ediyor.
Pichai hizmetlerin ücretsiz olmasına vurgu yapsa da aslında Google asıl gelirini reklamlardan elde ediyor. Bu da ürünlerde daha fazla promosyon yapmasını hatta bir dönem Nexus modellerinde maliyetine satış yapmasını sağlıyor. Ancak Google'ın reklam konsepti için daha fazla kişisel bilgiye ihtiyaç duyması ayrı bir tartışma konusu.
Apple ise her zaman tüketiciye premium ürünler sunduğunu bu bakımdan fiyatların da premium seviyede olduğunu belirtiyor. Yani her iki firma da farklı bir yoldan gelir elde etme yolunu bulmuş. Burada elbette son kararı vermek tüketiciye düşüyor.
http://androidheadlines.com/2015/02/googles-pichai-claims-apples-price-point-irresponsible.htmlhttp://androidheadlines.com/2015/02/googles-pichai-claims-apples-price-point-irresponsible.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Aynı zamanda apple cihazlarını tercih edenlere de karışmayın.
Kesinlikle haklısınız
Ödeme yapmak için nasıl kullanıyorsunuz şu nfc yi? Meraktan ve öğrenmek için soruyorum yanlış anlamayın...
Lütfen kullandığınız şeyleri iyi araştırın.Yanlış bilgilendirme yapmayalım.Eğer ApplePay nfc ile tamamen aynı olsaydı iphone larda nfc ilk zamanda dahil olurdu.ApplePay daha detaylı geniş bir ödeme sistemidir. ApplePay o kadar benzerki NFC ile İngiliz bankaları müşterilerin tüm herşeyine erişeceği için onay bile vermek istemedi.Bu kadar benzer olsaydı ilk zamanlar olurdu.Şimdi tek tek yazmıcam farkları özetleyim ki;NFC de kişinin herşeyine erişemez her bilgiye fakat ApplePay'de bankanın bildiği ne varsa hepsini Apple da bilir en ufak ince detayına kadar eksiksiz
Keşke Google'da doğru düzgün işletim sistemi yapsaydı da onun bağımlısı olsaydık
İlla herkes Google'ın dandik hizmetletini kullanmak zorunda mı?