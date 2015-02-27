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Google : Apple sorumsuzca fiyat belirliyor

4 yıl
3,1b
1
114
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Google : Apple sorumsuzca fiyat belirliyor

Son dönemde yapılan analizler, Android platformunda amiral gemi modellerinden ziyade alt seviye akıllı telefonlara ilgi gösterildiği için kar marjlarının da düştüğünü ortaya koyuyor. Bu bakımdan satış rakamı iki milyarı geçmeye hazırlanan platformun bir çeyrekteki faaliyet karı da 2.4 milyar dolar dolarında kalıyor.
Ancak Apple fiyat çizgisini hiç değiştirmediği için rekor satış ve rekor faaliyet karı ile geçen yılı kapattı. Google ise Apple'ın uyguladığı fiyat politikasına karşı oldukça tepkili. Tepkiyi başkan yardımcısı Sundar Pichai dile getirdi.
Bir demecinde Pichai, Apple'ın elindeki herşeyi yüzlerce dolar seviyesinden satmasının sorumsuzluk örneği olduğunu belirtti. Google ise hizmetlerinden pek çoğunu isteyene ücretsiz olarak sağlıyor. Kullanıcılar Google'ın uygulama tekliflerini çok beğendikleri ve bir değer kazandırdığı için kabul ediyor.
Pichai hizmetlerin ücretsiz olmasına vurgu yapsa da aslında Google asıl gelirini reklamlardan elde ediyor. Bu da ürünlerde daha fazla promosyon yapmasını hatta bir dönem Nexus modellerinde maliyetine satış yapmasını sağlıyor. Ancak Google'ın reklam konsepti için daha fazla kişisel bilgiye ihtiyaç duyması ayrı bir tartışma konusu.
Apple ise her zaman tüketiciye premium ürünler sunduğunu bu bakımdan fiyatların da premium seviyede olduğunu belirtiyor. Yani her iki firma da farklı bir yoldan gelir elde etme yolunu bulmuş. Burada elbette son kararı vermek tüketiciye düşüyor.



http://androidheadlines.com/2015/02/googles-pichai-claims-apples-price-point-irresponsible.htmlhttp://androidheadlines.com/2015/02/googles-pichai-claims-apples-price-point-irresponsible.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
TR_001 4 yıl
Apple' nin sorumsuzca fiyat belirlediğini düşünenler için çözüm basit: apple cihazlarını satın almayın olsun bitsin.
Aynı zamanda apple cihazlarını tercih edenlere de karışmayın.
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doctor_bey 4 yıl TR_001
TR_001
Apple' nin sorumsuzca fiyat belirlediğini düşünenler için çözüm basit: apple cihazlarını satın almayın olsun bitsin.
Aynı zamanda apple cihazlarını tercih edenlere de karışmayın.

Kesinlikle haklısınız
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future81 4 yıl
Biri Apple pay den bahsetmis cahiliyette sınır yok tabi... Bu bildiğin NFC vede benim 3-4 sene önce samsung s2 de kullandıgım özellik ; ve halen biyasada 400-500 TL ye satılan birçok cihazda olan özellik istenildiğinde ödemedede kullanılıyo ve ben halen halihazırda Nexus 5 imde dokundur öde olarak kullanıyorum , adam çıkmış bunu kendi keşfi diye kakalamaya kalkıyor Apple cılarda yiyor tabi :) Afiyet olsun ...Şu cihazın kullanma klavuzunu okumaktan ziyade özeliliklerine internette bir bakının derim 2000 TL ve üzerinde para veriyorsunuz sonuçta ...
2 Yanıt Yanıtla
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307kd 4 yıl future81
future81
Biri Apple pay den bahsetmis cahiliyette sınır yok tabi... Bu bildiğin NFC vede benim 3-4 sene önce samsung s2 de kullandıgım özellik ; ve halen biyasada 400-500 TL ye satılan birçok cihazda olan özellik istenildiğinde ödemedede kullanılıyo ve ben halen halihazırda Nexus 5 imde dokundur öde olarak kullanıyorum , adam çıkmış bunu kendi keşfi diye kakalamaya kalkıyor Apple cılarda yiyor tabi :) Afiyet olsun ...Şu cihazın kullanma klavuzunu okumaktan ziyade özeliliklerine internette bir bakının derim 2000 TL ve üzerinde para veriyorsunuz sonuçta ...

Ödeme yapmak için nasıl kullanıyorsunuz şu nfc yi? Meraktan ve öğrenmek için soruyorum yanlış anlamayın...
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RioDeJaneiro 4 yıl future81
future81
Biri Apple pay den bahsetmis cahiliyette sınır yok tabi... Bu bildiğin NFC vede benim 3-4 sene önce samsung s2 de kullandıgım özellik ; ve halen biyasada 400-500 TL ye satılan birçok cihazda olan özellik istenildiğinde ödemedede kullanılıyo ve ben halen halihazırda Nexus 5 imde dokundur öde olarak kullanıyorum , adam çıkmış bunu kendi keşfi diye kakalamaya kalkıyor Apple cılarda yiyor tabi :) Afiyet olsun ...Şu cihazın kullanma klavuzunu okumaktan ziyade özeliliklerine internette bir bakının derim 2000 TL ve üzerinde para veriyorsunuz sonuçta ...

Lütfen kullandığınız şeyleri iyi araştırın.Yanlış bilgilendirme yapmayalım.Eğer ApplePay nfc ile tamamen aynı olsaydı iphone larda nfc ilk zamanda dahil olurdu.ApplePay daha detaylı geniş bir ödeme sistemidir. ApplePay o kadar benzerki NFC ile İngiliz bankaları müşterilerin tüm herşeyine erişeceği için onay bile vermek istemedi.Bu kadar benzer olsaydı ilk zamanlar olurdu.Şimdi tek tek yazmıcam farkları özetleyim ki;NFC de kişinin herşeyine erişemez her bilgiye fakat ApplePay'de bankanın bildiği ne varsa hepsini Apple da bilir en ufak ince detayına kadar eksiksiz
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Cool_psy 4 yıl
Kendini nasıl kandırırsan kandır sen git internetten bir şey indireme, dosya yöneticin olmasın, zil sesini değiştireme, mesaj gönderildi iletisi alama, en basitinden her şeyi geçtim 3g/2g toggle koyma, rahat müzik dosya atama daha bir sürü kısıtlılık olsun hadi bunlara da eyvallah dedim...Git 2,5 milayara telefon al sonra gir iphone 6 konusuna sürekli batarya konuşulsun adamlar 2000mah bile batarya koymuyor sonra insanlara yutturuyorlar bunu zamanında da tek el muhabbetini yutturdular...Masaya telefon koyup özgüveni düşük, kendini ispat etmeye çalışan hayatında okuduğu kitap sayısı 10 u geçmeyen insanlara tabi ki kandırırlar insan neyi görmek, neye inanmak isterse ona inanır şahsen bende 2,5 milyar ya da 2 milyar versem bende kendimi avuturum şöyle stabil böyle stabil yok batarya 2 gün gidiyor diye...Sanırsın adam grafik çiziyor baksan yaptığı face, whats up bir kaç oyun yani..
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rocky bayboğa 4 yıl
Boş laflar android kendine bakmalı
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beter.böcek 4 yıl
Aslinda bir bakima hakli,android cephesindeki fiyatlar daha makul fakat sagolsun sony ve htc fiyat mekanizmasinin bence hala disinda dogal olarak soyledigi fiyat konusu yari yariya dogru,tabi vizyon misyon konusunda da iki firma arasinda daglar kadar fark var,en son olarak da vestel in ek vergi isteginin kabul edilmesinden hemen sonra IPhone fiyatlarinin artmasi kabul edilebilir bir sey degil.Ama her soylediklerime ragmen Apple IPhone kullanicisiyim.
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MMistanbul 4 yıl
iphone marka takıntısı olanların tercihidir. Çünkü akılsız bir telefondur.
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esmerbuyucu 4 yıl MMistanbul
kemalwebnet

iphone marka takıntısı olanların tercihidir. Çünkü akılsız bir telefondur.

Keşke Google'da doğru düzgün işletim sistemi yapsaydı da onun bağımlısı olsaydık


İlla herkes Google'ın dandik hizmetletini kullanmak zorunda mı?
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sercandk 4 yıl
Yine Android iOS kavgası çıkmış :)
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scoopi 4 yıl
Apple fiyat dusururse o zaman millet android alacagina ios alir. Bunlar kendi kendini batirmak istiyor olmali. Kiskanclik da yok degil tabi
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grezimonk 4 yıl
Apple mı premium? hahaha... sallamışlar... Apple premium marka filan değil... çöp oğlu çöp...
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zx6r 4 yıl
Kısacası kıskanıyoruz Apple ı demiyorlarda fiyat politikan yanlış diyorlar. Adam gibi telefon yapsanız yazılım koysanız sizde çok satarsınız. Son zamanlarda çıkan her android cihazın ekranı kocaman adeta ışıklı kamyon takozu gibi. Apple 2 büyük ekran çıkardı karın kaymağını yedi.
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