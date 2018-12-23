Google Asistan 2018 yılının en zeki sesli asistanı oldu

800 sorudan oluşan test
Özel olarak hazırlanmış 800 soruluk test Google Asistan, Alexa, Siri ve Cortana’ya ayrı ayrı sorularak gerçekleştirilmiş. Deneyin sonunda Google Asistan en zeki yapay zeka olarak belirlenmiş. Kendisine sorulan soruları %100 anlamış ve %87.9 doğru cevap vermiş. İkincilik koltuğunda ise soruları %99.6 anlayıp %74.6 doğru cevap veren Apple’ın Siri sesli asistanı oturuyor. Daha sonrasında Amazon Alexa %99 - %72.5 ile üçüncülüğe, Cortana %99.4 - % 63.4 ile dördüncülüğe yerleşmiş. Görünen o ki anlama kısmında sorun yokken bazı sesli asistanlar sorulan soruya cevap verme konusunda Google Asistan’a kıyasla oldukça gerideler.Ayrıca Bkz. "Xiaomi yeni oyuncu telefonu Play ile ikinci kez Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hazırlanıyor"
Google’un başarısı oldukça iyi ama geçen senenin değerlerine bakıldığında; Google Asistan %81, Alexa %64, Cortana %56 ve Siri %52 oranlarında doğru cevap verebilmiş. Yani 2017 yılından kıyaslarsak diğer asistanların da hızla geliştiği görülebiliyor. Ancak yakın zamanda Türkçe dil desteğine de kavuşan Google Asistan, liderliği bir süre daha elinde tutacak gibi.
https://www.slashgear.com/google-assistant-was-the-smartest-ai-in-2018-but-others-are-catching-up-21558934/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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