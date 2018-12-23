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Google Asistan 2018 yılının en zeki sesli asistanı oldu

800 sorudan oluşan testi Google Asistan, Siri vb. sesli asistanlara soran araştırmacılar en doğru yanıtları hangisinin vereceğine baktılar. Google Asistan 2018’in en zeki sesli asistanı oldu.
4 ay
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1
11
Mobil Uygulamalar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Google Asistan 2018 yılının en zeki sesli asistanı oldu
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Sesli asistanlar geliştikçe karmaşık sorulara verdikleri yanıtlar da daha doğru oluyor. Sorduğumuz herhangi bir sorunun önce anlaşılması sonra uygun şekilde yanıtlanması gerekiyor. Araştırmacılarda asistanların bu özelliğini test etmek için bir deney hazırlamışlar. 

800 sorudan oluşan test

Özel olarak hazırlanmış 800 soruluk test Google Asistan, Alexa, Siri ve Cortana’ya ayrı ayrı sorularak gerçekleştirilmiş. Deneyin sonunda Google Asistan en zeki yapay zeka olarak belirlenmiş. Kendisine sorulan soruları %100 anlamış ve %87.9 doğru cevap vermiş. İkincilik koltuğunda ise soruları %99.6 anlayıp %74.6 doğru cevap veren Apple’ın Siri sesli asistanı oturuyor. Daha sonrasında Amazon Alexa %99 - %72.5 ile üçüncülüğe, Cortana %99.4 - % 63.4 ile dördüncülüğe yerleşmiş. Görünen o ki anlama kısmında sorun yokken bazı sesli asistanlar sorulan soruya cevap verme konusunda Google Asistan’a kıyasla oldukça gerideler.

Google Asistan 2018 yılının en zeki sesli asistanı oldu
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Google’un başarısı oldukça iyi ama geçen senenin değerlerine bakıldığında; Google Asistan %81, Alexa %64, Cortana %56 ve Siri %52 oranlarında doğru cevap verebilmiş. Yani 2017 yılından kıyaslarsak diğer asistanların da hızla geliştiği görülebiliyor. Ancak yakın zamanda Türkçe dil desteğine de kavuşan Google Asistan, liderliği bir süre daha elinde tutacak gibi.


https://www.slashgear.com/google-assistant-was-the-smartest-ai-in-2018-but-others-are-catching-up-21558934/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
muhamnet 4 ay
Hangi araştırmacılar bunlar? yakın zamanda yazılmış bir yazı göremiyorum. kendi nicel tecrübeleriniz varsa lütfen bunu belirtin?
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DH Misafiri 4 ay
Valla usta bende denedim. Dedim ulan yapay zeka ne zaman bu AKP den kurtulacağız ? Yanıt : Fatal Eror :(
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ouzqan 4 ay
Türkçe destek önemli yoksa bir anlaı yok bizim için.
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incicibin 4 ay
S8 kullanıyorum ama iphone da kullandım; açıkçası siri bana daha iyi geldi, özellikle de konunun devamını getirmede. Nasıl desem, bir şey söylüyosunuz google a tekrar cevap verince öncekine göre cevap vermiyor genelde, konuyu unutan insanlar gibi düşünün.
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hakikidaredevil 4 ay
Türkçe versiyonunun daha işlevsel hale gelmesi lazım fakat söylediklerinizi anlama konusunda şu an bile neredeyse mükemmel.
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apeirons 4 ay
Yanlı haber gibi. Siri nin yerini tutamaz bence çokta kullanışlı gelmedi bana şahsen.
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DODANLI 4 ay
Samsung un asistanı nerede? Google asistan bence olmuş. Zamanla daha iyi olacaktır.
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swat882 4 ay
Google in hizmetlerini çok iyi kullandığı için Google asistant her zaman en iyisi olacaktır.
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zaomss 4 ay
Hem siri hem google ingilizce dilinde çok çok daha yetenekliler. Yorum yapan arkadaşlar o şekilde kullansın. İkisini de ingilizce de denedim. Asistan çok daha ileride fakat iosta maalesef siri gibi entegre değil, sanırım olamaz da. Olsa anında değişirdim.
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Galatas4ray 4 ay
Bende 3 4 gündür kullanıyorumda siri gibi değil.Sürekli iltifatlar ezberletmişler insanların iyi demesi için.
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