Xiaomi yeni oyuncu telefonu Play ile ikinci kez Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hazırlanıyor

Çinli mobil cihaz üreticisi Xiaomi, 24 Aralık'ta yeni oyuncu telefonu Xiaomi Play'i tanıtmaya hazırlanıyor. Yapılan açıklamalar doğru ise şirket, 24 Aralık'ta tanıtımı gerçekleştirilecek olan Xiaomi Play ile ikinci kez Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazanacak.

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Xiaomi'nin resmi Weibo hesabı Xiaomi Play ile ilgili yaptığı bir paylaşımda aşağıda yer alan gizemli görseli paylaştı. Şirket, Xiaomi'nin kurucusu Lei Jun'un da lansmanına katılacağı cihazın bir rekora imza atarak Guinness Rekorlar Kitabı'na gireceğini açıkladı. Cihazın hangi sebeple Guinness Rekorlar Kitabı'na gireceğini veya ne tür bir rekora imza atacağını öğrenmek için ise pazartesi gününe kadar beklememiz gerekecek. 'nin resmihesabıile ilgili yaptığı bir paylaşımda aşağıda yer alan gizemli görseli paylaştı. Şirket,'nin kurucusu'un da lansmanına katılacağı cihazın bir rekora imza atarak'na gireceğini açıkladı. Cihazın hangi sebeple'na gireceğini veya ne tür bir rekora imza atacağını öğrenmek için ise pazartesi gününe kadar beklememiz gerekecek.

Xiaomi, ilk kez geçtiğimiz Ekim ayında Hindistan'da eş zamanlı olarak 500'ü aşkın Mi Store'un açılışını yaparak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazanmıştı. Xiaomi Play ile ilgili iddialar da doğruysa, şirket bu yıl içerisinde tam 2 rekora imza atmış olacak.

Cihazın ortaya çıkan bir takım teknik özelliklerinden söz edecek olursak; gençlere yönelik olarak tasarlanan Xiaomi Play, su damlası biçiminde bir çentiğe sahip olan ilk Xiaomi cihazı olacak.

Xiaomi Play, 4 GB RAM/64GB dahili depolama alanı, 6 GB RAM / 64 GB dahili depolama alanı ve 6 GB RAM / 128 GB dahili depolama alanı olmak üzere 3 farklı depolama seçeneği ile alıcı bulacak. 5.84 inç genişliğinde, Full HD+ çözünürlüğünde bir ekranla karşımıza çıkacak olan cihaz, 3.000 mAh gücünde bir bataryaya sahip olacak. 2 adet arka kamera sensörüne ev sahipliği yapacak olan cihaz, 8 MP çözünürlüğünde bir ön kamera sensörüne sahip olacak.

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