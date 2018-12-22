Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi yeni oyuncu telefonu Play ile ikinci kez Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hazırlanıyor

Xiaomi'nin Weibo üzerinden yaptığı bir paylaşıma göre, şirketin 24 Aralık'ta tanıtacağı yeni oyuncu telefonu Play, sürpriz bir sebepten ötürü Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazanacak.
4 ay
8,5b
1
3
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Çinli mobil cihaz üreticisi Xiaomi, 24 Aralık'ta yeni oyuncu telefonu Xiaomi Play'i tanıtmaya hazırlanıyor. Yapılan açıklamalar doğru ise şirket, 24 Aralık'ta tanıtımı gerçekleştirilecek olan Xiaomi Play ile ikinci kez Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazanacak. 
Ayrıca Bkz. "Xiaomi, Mi Play isimli akıllı telefonunun posterlerini paylaştı"

Xiaomi'nin resmi Weibo hesabı Xiaomi Play ile ilgili yaptığı bir paylaşımda aşağıda yer alan gizemli görseli paylaştı. Şirket, Xiaomi'nin kurucusu Lei Jun'un da lansmanına katılacağı cihazın bir rekora imza atarak Guinness Rekorlar Kitabı'na gireceğini açıkladı. Cihazın hangi sebeple Guinness Rekorlar Kitabı'na gireceğini veya ne tür bir rekora imza atacağını öğrenmek için ise pazartesi gününe kadar beklememiz gerekecek.
Xiaomi, ilk kez geçtiğimiz Ekim ayında Hindistan'da eş zamanlı olarak 500'ü aşkın Mi Store'un açılışını yaparak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazanmıştı. Xiaomi Play ile ilgili iddialar da doğruysa, şirket bu yıl içerisinde tam 2 rekora imza atmış olacak.
Cihazın ortaya çıkan bir takım teknik özelliklerinden söz edecek olursak; gençlere yönelik olarak tasarlanan Xiaomi Play, su damlası biçiminde bir çentiğe sahip olan ilk Xiaomi cihazı olacak.
Xiaomi Play, 4 GB RAM/64GB dahili depolama alanı, 6 GB RAM / 64 GB dahili depolama alanı ve 6 GB RAM / 128 GB dahili depolama alanı olmak üzere 3 farklı depolama seçeneği ile alıcı bulacak. 5.84 inç genişliğinde, Full HD+ çözünürlüğünde bir ekranla karşımıza çıkacak olan cihaz, 3.000 mAh gücünde bir bataryaya sahip olacak. 2 adet arka kamera sensörüne ev sahipliği yapacak olan cihaz, 8 MP çözünürlüğünde bir ön kamera sensörüne sahip olacak.

https://www.gsmarena.com/new_xiaomi_play_teaser_hints_at_a_guinness_world_record-news-34801.php Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
NimbleSoul 4 ay en beğenilen
"Oyuncu telefonu" diye çıkartılan telefona 3.000 mAh batarya koymak nasıl bir akıl tutulması ürünüdür anlamadım. Bence bu gibi genel olarak tam performansta çalışacak telefonlar, gerekirse normalden iki kat kalın olmalı ama bataryası minimum 5000 mAh olmalı.
"Oyuncu telefonu" diye çıkartılan telefona 3.000 mAh batarya koymak nasıl bir akıl tutulması ürünüdür anlamadım. Bence bu gibi genel olarak tam performansta çal...
Devamını Gör
Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
bkamber 4 ay
bütün modeller de iyice birbirine benzedi 😒 black sharkı gelistirsinler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NimbleSoul 4 ay en beğenilen
"Oyuncu telefonu" diye çıkartılan telefona 3.000 mAh batarya koymak nasıl bir akıl tutulması ürünüdür anlamadım. Bence bu gibi genel olarak tam performansta çalışacak telefonlar, gerekirse normalden iki kat kalın olmalı ama bataryası minimum 5000 mAh olmalı.
Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tugares 4 ay
İşlemci?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 ay Samsung Galaxy S10 şaşırtacak mı ? | Mobilite 4 ay El tipi mürekkep püskürtmeli yazıcı ile her yüzeye renkli baskı yapın 4 ay Sony Xperia XA3'ün ekran koruyucusu telefonun tasarımını açığa çıkardı 4 ay Abur cubur yemekten kendinizi alamıyor musunuz? Uykunuza dikkat edin 4 ay Microsoft yeni tarayıcısı için beta test kullanıcısı almaya başladı 4 ay Ses dalgalarıyla havada duran nesneler 4 ay Microsoft Surface Studio 2'nin kısa bir incelemesi 4 ay Apple, yeni iPhone'ların üretimini ikinci kez azaltıyor 4 ay Telltale “The Walking Dead” finalini Epic Store’da yapacak 4 ay Upbit borsası yöneticileri 250 milyar dolarlık sahte ticaret hacmi nedeniyle göz altında 4 ay Facebook dolara endeksli bir kripto para üzerinde çalışıyor 4 ay 90’lı yılların klasik Lemmings oyunu mobile geldi 4 ay Bethesda, Fallout 76 satın alanlara Fallout klasik oyunlarını hediye ediyor 4 ay Steam Kış İndirimleri'nde 20 TL altı 10 oyun tavsiyesi 4 ay 4 kameralı Samsung Galaxy A9 detaylı analiz ve ön inceleme 4 ay Google Asistan 2018 yılının en zeki sesli asistanı oldu 4 ay 2018'de eleştirmenlerden tam not alan film ve diziler 4 ay "Yamuk" iPad Pro'lar ile ilgili Apple donanım şefinden açıklama geldi 4 ay Huawei P30'un kamera özellikleri detaylandı 4 ay İnsanı yapay zekadan ayıran kelimeler neler olabilir? 4 ay GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi yeni oyuncu telefonu Play ile ikinci kez Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hazırlanıyor Sonraki Okşamak, bebekler üzerinde ağrı kesici etki sağlıyor 4 ay Amazon yanlış kişiye 1.700 Alexa ses kaydını yolladı 4 ay InSight, Mars yüzeyine ilk aygıtını yerleştirdi 4 ay iPad mini 5 önümüzdeki yılın başlarında gelebilir 4 ay Geri dönüştürülebilir pipet 4 ay Infinity-O ekranlı Galaxy A8s'in fiyatı belli oldu 4 ay Akciğerden esinlenerek geliştirilen zar, hidrojen üretiminde verimi arttırdı 4 ay SpaceX yılın son görevini bugün gerçekleştiriyor [Güncellendi] 4 ay Rögar kapakları, 5G kapsama alanını genişletmek için kullanılabilir 4 ay Google Lens 1 milyar öğeyi tanıyabiliyor 4 ay NVIDIA, Ocak ayında GeForce RTX 2060 ve GeForce GTX 1160 GPU'larını piyasaya sürebilir 4 ay 2si1 İzleyici Ödülleri Kategorileri 2018 4 ay Inseego 5G NR Hotspot ilk 5G kablosuz açık bağlantı noktası olacak 4 ay Haftaya A101 marketlerde daha ucuz Honor 8X var, BİM marketler uygun fiyata Meizu hoparlör satacak 4 ay Angry Birds Dream Blast ön kayıtlara başladı 4 ay Firefox Focus tarayıcısına yeni gizlilik özellikleri eklendi 4 ay ABD ordusunun kullandığı Android uygulamalarında önemli açıklar bulundu 5 ay Mars'taki dev 'buz gölü' görüntülendi: İşte muhteşem fotoğraf 5 ay Trafik cezalarına 2019'da zam yapılmayacak 5 ay Nike, kendi bağcıklarını bağlayan ayakkabısını daha uygun fiyat ile geri getiriyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
translate yamalar hakkında!!!
DH Forum
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Samsung Galaxy S10 Plus,S10,S10e Kullanıcıları
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim