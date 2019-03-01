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Vivo IQOO oyuncu odaklı amiral gemisi duyuruldu

Oyuncu odaklı akıllı telefon sınıfına hızlı bir giriş yapan IQOO markası ilk Snapdragon 855 yonga setli oyuncu odaklı telefon oldu. IQOO özellikleri ve fiyatı haberimizde.
2 ay
3,5b
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8
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde trendi giderek yükselen oyuncu odaklı akıllı telefon furyasına Vivo da katıldı. IQOO adındaki yeni markasını kuran Vivo ilk üye olarak da oyuncu odaklı akıllı telefonda karar kıldı.

IQOO markası I Quest On and On tanımının kısaltması ve sürekli sorgulama manası çıkıyor. Rakipleri gibi oyuna odaklı belirli özellikler barındıran IQOO ilk Snapdragon 855 yonga setli oyuncu odaklı telefon ünvanına sahip.  

IQOO özellikleri ve fiyatı

IQOO modeli 6.4 inçlik 2340x1080 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekran barındırıyor. Su damlası çentikli tasarımı sayesinde ekran-kasa oranı yüzde 91.7 seviyesine kadar çıkıyor. Metal çerçeve ve cam kaplama kullanan telefonun arka kısmında renge göre oyunun belirli bölümlerini geçtiğinizde yanan bir LED çizgi yer alıyor. Parmak izi okuyucu ekrana entegre edilmiş. Kenarda iki adet dokunmatik tetik tuşu yer alıyor.

Snapdragon 855 yonga seti ile güçlendirilen akıllı telefon 6GB+128GB, 8GB+128GB, 8GB+256GB ve 12GB+256GB şeklinde 4 farklı seçenek ile geliyor. Ayrıca telefonun ısınmaması için güçlü bir sıvı soğutma çözümü kullanılmış.

Yazılım tarafında ise pek çok turbo moduna yer verilmiş. Bunlardan AI Turbo çok kullanılan uygulamaların hızını yüzde 30 arttırıyor. Net Turbo oyun esnasında WiFi ve 4G arasında akıcı geçiş yapıyor. Cooling Turbo soğutma sistemini devreye sokuyor. Game Turbo ise oyun esnasında performansı arttırıyor. Diğer taraftan 4D gaming 2.0+ adındaki özellik ise ses ve titreşim işin içerisine katarak çok boyutlu bir oyun tecrübesi ortaya çıkarıyor.

 

Vivo IQOO oyuncu odaklı amiral gemisi duyuruldu
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Arka kısımda 12MP çözünürlüğünde Sony IMX 363 ana sensör ile birlikte 13MP çözünürlüğünde geniş açı ve 2MP çözünürlüğünde derinlik algılayan sensör mevcut. Sensörler elektronik dengeleme ile desteklenmiş. Ön kamera ise 12MP çözünürlüğünde.

4000mAh kapasiteli batarya 44W hızlı şarj ile destekleniyor Bataryanın tamamı sadece 45 dakikada doluyor. Sadece 6GB RAM ve 128GB kapasiteli versiyonda 22.5W hızlı şarj desteği bulunuyor. King Pro League espor liginin resmi telefonu olan IQOO fiyatları şu şekilde:

6GB RAM +128GB ROM – 447$

8GB RAM + 128GB ROM – 491$

8GB RAM + 256GB ROM – 536$

12GB RAM +256GB ROM – 641$

 

https://www.gizmochina.com/2019/03/01/vivo-iqoo-gaming-flagship-launched-with-monster-halo-lights-touch-buttons-and-high-end-hardware/ Yorum Yaz
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feanogs 2 ay en beğenilen
Böyle telefonlar gelmeden ben hiçbirine oyuncu telefonu demem. Şöyle bir şey yapmak cok mu zor acaba
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DH Misafiri 2 ay
Mobil oyun sekterünün gelismesi lazim aksi takdirde oyuncu tekefonlarinin pek tercih edileceğini sanmiyorum.
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scorpion20 2 ay
tasarım ve renk xiaomiiden güzel görünüyor
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Kerim5100 2 ay
Telefon gerçekten muazzam olmuş. Hele o lacivert rengi on nümero olmuş :D
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Kefelon 2 ay
Cihaz çok iyi olmuş. Özelliklerine göre Mi 9'dan daha f/p duruyor. İthalatçı bile olsa ülkemize gelmeli. Hatta Mi 9 gelmesin bu gelsin :D
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shkoksal 2 ay
Telefon efsane. Çin’de yaşasam 3 telefon kullanırdım sanırım.
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feanogs 2 ay en beğenilen
Böyle telefonlar gelmeden ben hiçbirine oyuncu telefonu demem. Şöyle bir şey yapmak cok mu zor acaba
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tugares 2 ay
Aslında Sony exclusive oyunlarla girse tekrardan piyasaya aynı tasarım daha büyük ekran ile, piyasada ki diğer telefonların yüzüne kimse bakmaz. PSP efsanesi canlanır. Sony de bunu yapabilecek kapasite var ama şirket mobil bölüm başkanına bölümü batırsın diye maaş ödüyor sanırım :)
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Bloodin 2 ay
Oyuncu odaklı, sıvı soğutmalı, 4000 bataryalı, SD855 çipsetli telefon için 447 dolar oldukça iyi ama nedense bu fiyatlar Çine özel oluyor, Çin dışında değişiyor, Vivo olunca dedim kesin pahalıdır ama düşündüğümden çok daha uyguna sunmuş cihazı, umarım globale de bu fiyata sunabilirler
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