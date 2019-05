Vivo IQOO oyuncu odaklı amiral gemisi duyuruldu

Son dönemde trendi giderek yükselen oyuncu odaklı akıllı telefon furyasına Vivo da katıldı. IQOO adındaki yeni markasını kuran Vivo ilk üye olarak da oyuncu odaklı akıllı telefonda karar kıldı.

IQOO markası I Quest On and On tanımının kısaltması ve sürekli sorgulama manası çıkıyor. Rakipleri gibi oyuna odaklı belirli özellikler barındıran IQOO ilk Snapdragon 855 yonga setli oyuncu odaklı telefon ünvanına sahip.

IQOO özellikleri ve fiyatı

IQOO modeli 6.4 inçlik 2340x1080 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekran barındırıyor. Su damlası çentikli tasarımı sayesinde ekran-kasa oranı yüzde 91.7 seviyesine kadar çıkıyor. Metal çerçeve ve cam kaplama kullanan telefonun arka kısmında renge göre oyunun belirli bölümlerini geçtiğinizde yanan bir LED çizgi yer alıyor. Parmak izi okuyucu ekrana entegre edilmiş. Kenarda iki adet dokunmatik tetik tuşu yer alıyor.

Snapdragon 855 yonga seti ile güçlendirilen akıllı telefon 6GB+128GB, 8GB+128GB, 8GB+256GB ve 12GB+256GB şeklinde 4 farklı seçenek ile geliyor. Ayrıca telefonun ısınmaması için güçlü bir sıvı soğutma çözümü kullanılmış.

Yazılım tarafında ise pek çok turbo moduna yer verilmiş. Bunlardan AI Turbo çok kullanılan uygulamaların hızını yüzde 30 arttırıyor. Net Turbo oyun esnasında WiFi ve 4G arasında akıcı geçiş yapıyor. Cooling Turbo soğutma sistemini devreye sokuyor. Game Turbo ise oyun esnasında performansı arttırıyor. Diğer taraftan 4D gaming 2.0+ adındaki özellik ise ses ve titreşim işin içerisine katarak çok boyutlu bir oyun tecrübesi ortaya çıkarıyor.

Arka kısımda 12MP çözünürlüğünde Sony IMX 363 ana sensör ile birlikte 13MP çözünürlüğünde geniş açı ve 2MP çözünürlüğünde derinlik algılayan sensör mevcut. Sensörler elektronik dengeleme ile desteklenmiş. Ön kamera ise 12MP çözünürlüğünde.

4000mAh kapasiteli batarya 44W hızlı şarj ile destekleniyor Bataryanın tamamı sadece 45 dakikada doluyor. Sadece 6GB RAM ve 128GB kapasiteli versiyonda 22.5W hızlı şarj desteği bulunuyor. King Pro League espor liginin resmi telefonu olan IQOO fiyatları şu şekilde:

6GB RAM +128GB ROM – 447$

8GB RAM + 128GB ROM – 491$

8GB RAM + 256GB ROM – 536$

12GB RAM +256GB ROM – 641$