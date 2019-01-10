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LG G8 önümüzdeki ay tanıtılabilir

LG'nin bir sonraki amiral gemisi telefonunu önümüzdeki ay Barcelona'da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtabileceği söyleniyor. İşte LG G8 ile ilgili son gelişmeler...
4 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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LG'nin yeni amiral gemisi telefonunu Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) tanıtmayı planladığı bildiriliyor. Yayınlanan yeni bir rapora göre şirket LG G7 ThinQ modelinin halefini önümüzdeki ay düzenlenecek MWC 2019 etkinliğinde duyuracak.
LG'nin bir sonraki amiral gemisi telefonunun hangi isimle piyasaya sürüleceği henüz bilinmese de LG G8 veya LG G8 ThinQ olarak adlandırılabileceği söyleniyor. Mobil Dünya Kongresi 25-28 Şubat tarihleri arasında İspanya'nın Barcelona kentinde gerçekleştirilecek.
Ayrıca Bkz. "Samsung resmen açıkladı: İşte Galaxy S10'un tanıtım tarihi"
LG en son 2017'de piyasaya sürdüğü LG G6 modelini Mobil Dünya Kongresi kapsamında duyurmuştu. Güney Koreli teknoloji devi LG G7 ThinQ modelini ise geçtiğimiz yıl Mayıs ayında düzenlediği özel bir etkinlikte tanıttı.

LG yeniden MWC sahnesine geri dönüyor

Görünüşe bakılırsa şirket yeni amiral gemisi ile birlikte yeniden MWC sahnesine geri dönecek. Raporda, şirketin neden bu yönde bir karar aldığına dair bir açıklama yer almıyor.
MWC, akıllı telefon üreticilerinin cihazlarını sergilemeleri için harika bir platform olsa da bazen başka duyuruların gölgesinde kalmak istemeyen şirketler, yeni ürünlerini Mobil Dünya Kongresi'nden önce veya sonra düzenledikleri bağımsız etkinliklerde tanıtmayı tercih edebiliyor.

https://www.androidauthority.com/lg-g8-mwc-2019-941386 Yorum Yaz
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esmerbuyucu 4 ay en beğenilen
Tasarım olarak zarif telefonlar yapıyorlar. Ama bir kere ekranı, anakartı yandı ya adı çıktı 9'a inmez 8'e.
1 Yanıt Yanıtla +10
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Mr. Jingles 4 ay
V20’yi tek güncellemeyle yarı yolda bırakan bir firmanın bu saatten sonra cihazını almak kerizlikten başka bir şey değildir.
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rosmisal 4 ay
aylar önce tanıttığı LG V40'ı piyasaya süremedi
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serdaroviç 4 ay
önyargıları parçalamak atomu parçalamaktan daha zordur...yine klişe yorumlar..lg g6 ve sonraki hiçbir telefonunda kronik sorun yok.lg v30 kullanıyorum ön kamerası dışında kusursuz bir cihaz.3-4 aydır hiçbir sıkıntısını görmedim.bilip bilmeden yorum yapmamak lazım.
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denizci535 4 ay
LG g4 den başlayan anakart yanmalari ghost ekran g5 le giden g6 ile çakılan g7ile hüsran yaşayan zihniyet g8 ile köy kasaba bile olmaz.
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Alpha Centauri 4 ay
o kadar bootloop sorunundan sonra bu marka iflah olmaz
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Khoradasein 4 ay
Neyse ki "çer çöp bu yaew!" diyen ergenler, başlığı farketmemiş henüz.

G6'dan çok memnunum LG, G2'yi de 4,5 sene kullanmıştım, bir sonraki telefonum için nasipse hedef 2023 artık, G 12,5'a tekabül ediyor galiba. :D
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mk2kill 4 ay
guncellemeler ya cok gec geliyor ya da gelmiyor. lg kullanicisi olarak kesinlikle tavsiye etmiyorum. ozellikle v20 konusunda yaptiklarinin mazur gorulur hicbir tarafi yok. amiral gemisi telefona tek guncelleme vermek nedir ya.
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vampirelf 4 ay
Güncelleme tarafında zayıf olacağını son yayınladığı takvimle ortaya koyan , fabrika çıkışlı ekranjna toz girmiş, kulaklık yuvasına kulaklık girmeyen cihazı değiştirmeyen bir markadan telefon almak sacmalik olur artık. Not..v30 kullanicisiyim
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kreat 4 ay

vampirelf
Güncelleme tarafında zayıf olacağını son yayınladığı takvimle ortaya koyan , fabrika çıkışlı ekranjna toz girmiş, kulaklık yuvasına kulaklık girmeyen cihazı değiştirmeyen bir markadan telefon almak sacmalik olur artık. Not..v30 kullanicisiyim

v30+ plus düşünüyordum. telefonda ne gibi sorunlar mevcut
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eP_362 4 ay
Buna hazır değiliz LG.
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esmerbuyucu 4 ay en beğenilen
Tasarım olarak zarif telefonlar yapıyorlar. Ama bir kere ekranı, anakartı yandı ya adı çıktı 9'a inmez 8'e.
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intel7mix 4 ay esmerbuyucu
Bir kere mi kaç seridir aynı sorunlar boy gösterdi gidiyor. Bundan sonra kimse güvenip almaz alanda sansına küssün.
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Mr. Jingles 4 ay
V20’yi tek güncellemeyle yarı yolda bırakan bir firmanın bu saatten sonra cihazını almak kerizlikten başka bir şey değildir.
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intel7mix 4 ay Mr. Jingles
V serisi zaten çok tutulğunu düşünmüyorum ana odak her zaman G serisi oldu. V serisini Note serisine rakip geldi. Rakip edebildi mi edemedi. G serisini ekranı biraz daha büyük ses amfisi koyarak biraz olayı dağıttılar değiştirdiler. 2.ekran vardı onu bile kaldırdılar.
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akıllı telefon, mobil dünya kongresi ve
7 etiket daha cep telefonu lansman lg g8 mwc 2019 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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