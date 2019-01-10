LG G8 önümüzdeki ay tanıtılabilir

LG'nin yeni amiral gemisi telefonunu Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) tanıtmayı planladığı bildiriliyor. Yayınlanan yeni bir rapora göre şirket LG G7 ThinQ modelinin halefini önümüzdeki ay düzenlenecek MWC 2019 etkinliğinde duyuracak.

LG'nin bir sonraki amiral gemisi telefonunun hangi isimle piyasaya sürüleceği henüz bilinmese de LG G8 veya LG G8 ThinQ olarak adlandırılabileceği söyleniyor. Mobil Dünya Kongresi 25-28 Şubat tarihleri arasında İspanya'nın Barcelona kentinde gerçekleştirilecek.

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LG en son 2017'de piyasaya sürdüğü LG G6 modelini Mobil Dünya Kongresi kapsamında duyurmuştu. Güney Koreli teknoloji devi LG G7 ThinQ modelini ise geçtiğimiz yıl Mayıs ayında düzenlediği özel bir etkinlikte tanıttı.

LG yeniden MWC sahnesine geri dönüyor

Görünüşe bakılırsa şirket yeni amiral gemisi ile birlikte yeniden MWC sahnesine geri dönecek. Raporda, şirketin neden bu yönde bir karar aldığına dair bir açıklama yer almıyor.

MWC, akıllı telefon üreticilerinin cihazlarını sergilemeleri için harika bir platform olsa da bazen başka duyuruların gölgesinde kalmak istemeyen şirketler, yeni ürünlerini Mobil Dünya Kongresi'nden önce veya sonra düzenledikleri bağımsız etkinliklerde tanıtmayı tercih edebiliyor.

https://www.androidauthority.com/lg-g8-mwc-2019-941386