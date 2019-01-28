Google Asistan, yüz tanıma sistemiyle sonuçları kişiselleştirecek

Google Asistan’ın size özel sonuçlar gösterebilmesi için kim olduğunuzu tanıması gerekiyor. Bu işlem bugüne kadar “Voice Match” adındaki sesli eşleştirme yöntemiyle yapılıyordu. Bugün öğrenilen bilgiler Google Asistan’ın yüz tanıma sistemiyle kişiselleştirme yapabileceğini gösteriyor.

Google uygulamasının kaynak kodlarında bulundu

Asistan hizmeti Google uygulaması içerisinde geldiği için güncellemeler de birlikte gerçekleşiyor. Google uygulamasının 9.10 sürümünün kaynak kodlarında “Face Match” yazısına rastlandı. Voice Match yerine kullanılacak bu özellik sayesinde Google Asistan kim olduğunuzu öğrenebilecek. Böylece yakınlarınız cihazınıza yüz profilini kaydederek kendilerine özel komutları kullanabilecekler. Bir cihazı birden fazla kişi rahat bir şekilde kullanabiliyor olacak.

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Yüz eşleştirme özelliğinin ne zaman tanıtılacağı veya etkinleştirileceğiyle ilgili bir bilgi şu an için bulunmuyor. Ancak kamerası bulunan Google Asistan ürünleri ve akıllı telefonların kullanımına yakında açılacak gibi. Özellikle son dönemde sayıları hızla artan Google Asistan destekli akıllı ekranlar, karşısına geçtiğiniz an sizi tanıyarak kullanıma hazır hale gelebilir.

https://www.engadget.com/2019/01/27/google-assistant-face-match-code/