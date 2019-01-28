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Delikli ekranı saklamanın yolunu Oppo buldu

Delikli ekrana sahip ilk akıllı telefonunu yakında piyasaya sürecek olan Oppo özel bir ara yüz üzerinde çalışıyor. Uygulama ikonları delikli ekranı kapatacak şekilde ayarlanmış.
3 ay
14,4b
1
30
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde akıllı telefonlarda çentikli tasarım ana akım haline geldi. Üreticiler hemen tüm telefonlarında çentikli tasarıma yer veriyor. Bununla birlikte rahatsız olan kullanıcıları da düşünerek yazılımsal gizleme çözümleri de geliştiriyorlar.

İlginç ara yüz

Bu yıl daha fazla telefonda göreceğimiz delikli çentik tasarımı elbette beğenileceği kadar da eleştirilecek. Yıllardır ekranın üzerinde bir fazlalık olmadan kullanmaya alışan kullanıcılar için üst kısımda yer alan delik rahatsız edici olabilir. Oppo buna yeni bir çözüm bulmuş.

Ayrıca Bkz. "HQ Trivia puan sistemine dönüyor"

Patent başvurusu yapılan yeni çözüm kullanıcı ara yüzü temelinde geliştirilmiş. Yeni çözümde uygulama ikonları üst kısımda yer alıyor. Deliğin bulunduğu kısma kamera ikonu yerleştiriliyor ve böylece saklanmış oluyor. Oppo tek ikon veya birden fazla ikon ile bu kısmı özelleştiriyor.

Daha önceki çözümlerde çentiğin çevresindeki düz hat karartılıyor ve böylece bir üst çerçeve varmış havası uyandırılıyordu. Oppo ise biraz daha ilginç bir yaklaşım sergilemiş. Samsung da Galaxy A8S modelinde çentik üzerinde çalışan bir sürükleme hareketi geliştirmişti.

Oppo’nun bu ara yüzü ne zaman kullanacağı bilinmiyor ancak MWC 2019 fuarında firma delikli tasarıma sahip akıllı telefonlarını sergileyecek. İlk ihtimal bu modellerden birisi.


https://www.phonearena.com/news/Oppo-finds-ways-to-work-around-punch-hole_id113177 Yorum Yaz
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Public_Enemy 3 ay en beğenilen
Ekranın tüm telefonu kaplaması, kamera için bile yer bırakmaması niçin bu kadar önemli anlamış değilim, telefonu tutmak sorun haline geliyor, yanlışlıkla ekrana basılıyor. Ben makul bir çerçeve olmasını tercih ederim.
Ekranın tüm telefonu kaplaması, kamera için bile yer bırakmaması niçin bu kadar önemli anlamış değilim, telefonu tutmak sorun haline geliyor, yanlışlıkla ekrana...
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4 Yanıt Yanıtla +87
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Pizza Steve 3 ay Public_Enemy
Public_Enemy
Ekranın tüm telefonu kaplaması, kamera için bile yer bırakmaması niçin bu kadar önemli anlamış değilim, telefonu tutmak sorun haline geliyor, yanlışlıkla ekrana basılıyor. Ben makul bir çerçeve olmasını tercih ederim.

Yenilik diye sunacak bir şeyler bulamadıkları için her sene ekrana çerçeve oranı şu kadar azaldı diye yutturuyolar insanlara.
Public_EnemyEkranın tüm telefonu kaplaması, kamera için bile yer bırakmaması niçin bu kadar önemli anlamış değilim, telefonu tutmak sorun hali...
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Kevin De Bruyne 3 ay
Forumda biri yazmıştı.
En mantıklı çözüm kamera cevresine pil göstergesini dairesel olarak koymak olacaktır. Hem bir işe yaramış olur.
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methotrexat 3 ay
delikli ekranı saklamak = göğüs dekoltesi giyip eğilince el ile saklamak
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alito 3 ay
Çok zalımsın Oppoo!
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al-ozaria 3 ay
Soru: Ön kamera bir telefonun neresinde olur?
a)Kamera kalınlığında çerçeve, çerçevede kamera,
b)Kızaklı vb. mekanizma ile açılır kamera,
c)Çentikli ekran, çentikte kamera,
d)Gömülü ekran, delikli ekranda kamera,
b) kullanışsız c) çirkin
a) Firmalar açısından amaçlanan max. Ekran/Gövde oranı hedefine ters düştüğünden d) doğru seçenek oluyor.
da o deliği tam olarak nereye koyup, nasıl kamufle edeceklerini henüz tam çözemedi firmalar.
Yavaş yavaş.
Oppo’nun ki bu yolda atılmış iyi bir adım.
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oGz-44 3 ay
Adam akıllı bir yenilik yok ne yapacaklarını şaşırdılar. Yok çentik yok delik akıllı olup paramızı bu yamyamlara kaptırmamalıyız.
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experienced 3 ay
Arkadaş öne kamera koyacağınıza arkaya mono bi düşük çözünürlük ekran koyun. Kameradan tasarruf edin. Pil ömrünü uzatın.
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DH Misafiri 3 ay
Xiaomi mix serisinde yaptı beğenmediniz telefonu niye ters tutcakmışız dediniz?
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Brky 3 ay
Saklamak için binbir türlü şaklabanlık yaptıkları kamera deliğini niye ısrarla ekrana koyarlar anlaması güç.
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TheFormul 3 ay
Şimdi şöyle birazcık çerçeve olsa evet kimse ölmez ancak hiç çerçeve olmamasının şıklığı gerçekten çok güzel. Zaten bu kadar markanın hep beraber bu çentik delik işlerine girmesinin nedeni de bu.
Benim zevkime göre çentiğin su damlası olanı hariç hepsi rezalet. Kamera deliği ise gayet sorunsuz ve güzel duruyor.
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Das Boot 3 ay
Samsung s9/s9+ gelinen en guzel nokta bence. Ne centik ne delik maksimum ekran/kasa orani.
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joven 3 ay
Bence ön kameraya gerek yok ben kullanmıyorum
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