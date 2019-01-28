Delikli ekranı saklamanın yolunu Oppo buldu

Son dönemde akıllı telefonlarda çentikli tasarım ana akım haline geldi. Üreticiler hemen tüm telefonlarında çentikli tasarıma yer veriyor. Bununla birlikte rahatsız olan kullanıcıları da düşünerek yazılımsal gizleme çözümleri de geliştiriyorlar.

İlginç ara yüz

Bu yıl daha fazla telefonda göreceğimiz delikli çentik tasarımı elbette beğenileceği kadar da eleştirilecek. Yıllardır ekranın üzerinde bir fazlalık olmadan kullanmaya alışan kullanıcılar için üst kısımda yer alan delik rahatsız edici olabilir. Oppo buna yeni bir çözüm bulmuş.

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Patent başvurusu yapılan yeni çözüm kullanıcı ara yüzü temelinde geliştirilmiş. Yeni çözümde uygulama ikonları üst kısımda yer alıyor. Deliğin bulunduğu kısma kamera ikonu yerleştiriliyor ve böylece saklanmış oluyor. Oppo tek ikon veya birden fazla ikon ile bu kısmı özelleştiriyor.

Daha önceki çözümlerde çentiğin çevresindeki düz hat karartılıyor ve böylece bir üst çerçeve varmış havası uyandırılıyordu. Oppo ise biraz daha ilginç bir yaklaşım sergilemiş. Samsung da Galaxy A8S modelinde çentik üzerinde çalışan bir sürükleme hareketi geliştirmişti.

Oppo’nun bu ara yüzü ne zaman kullanacağı bilinmiyor ancak MWC 2019 fuarında firma delikli tasarıma sahip akıllı telefonlarını sergileyecek. İlk ihtimal bu modellerden birisi.