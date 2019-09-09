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Google Assistant cihazınızı akıllı ekrana çevirecek

Son dönem Android cihazlarınızı şarj ederken artık akıllı ekranlardaki gibi bilgileri yansıtabileceksiniz. Google Assistant Ambient Mode adındaki yeni özellik kullanıcılara bunu sunacak.
10 sa.
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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İlk etapta sadece sesle etkileşim kurabildiğiniz türde akıllı hoparlörler piyasaya çıkmaya başlamıştı. Bir süre sonra yine Amazon’un öncülüğünde bu kez akıllı ekran olarak da adlandırılan ekranlı akıllı hoparlörler popüler olmaya başladı.

Google Assistant Ambient Mode nedir?

Facebook ve Lenovo dahil pek çok firmanın akıllı ekranlarını piyasada görmeye başladık. Bununla birlikte fiyatları nedeniyle halen akıllı ekranlar belirli bir kesimin erişim alanında. Google buna bir çare arıyor.

Ayrıca Bkz. "Alcatel iki yeni giriş seviyesi telefon duyurdu"

Firmanın IFA 2019 fuarında duyurduğu Google Assistant için Ambient Mode yani Ortam Modu, uyumlu Android cihazlarınızı şarjdayken veya ekran kilidindeyken bir akıllı ekrana dönüşmesini sağlıyor.

Ortam Modu ile kilit ekranından bildirimleri görebilecek, bir oynatma listesini başlatabilecek veya akıllı ev aletlerini kontrol edebileceksiniz. Diğer taraftan cihaz kullanımda değilse bu kez Google Fotoğraflar seçkileri ekrana gelecek. Aslında bir dönem kullanımda olan DayDream ekran koruyucusunun gelişmiş hali diyebiliriz.

Ortam Modu ne yazık ki son dönem Android cihazlarında erişilebilir olacak. İlk etapta Lenovo Smart Tab M8 HD modeli akıllı şarj istasyonundayken ve Lenovo Yoga Smart Tab modeli de standı üzerindeyken bu mod aktif olacak. Nokia 7.2 ve Nokia 6.2 akıllı telefonları ise şarj esnasında ortam moduna geçecekler. Yıl sonuna doğru daha fazla cihazın bu modu destekleyeceği belirtiliyor.

 


https://www.engadget.com/2019/09/05/google-assistant-ambient-mode-smart-display/ Yorum Yaz
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burakdc 7 sa.
Bu akıllı hoperlor ve ekranolayını hıc anlayamıcam zaten var olan seylerın ısımlerı degıstırılıyor yada kımsenın kullanmayacagı sacma ozellıklere bınlerce dolar harcatılıyor akıllı ekrandan bıldırım takıp etmek dersenız zaten cep telefonları ılgılendıgımız herseyle ılgılı bıldırımlerı bıze verıyor ekran koruyucu zaten adı uzerınde kullnılmayan ekranın kapanması ıse en dogrusu hem enerjı turketımı hemde cıhazın omru konusunda ısın asıstan tarafına gelır ısek hıc kımsenın evınde 100 lerce aletın bır asıstanın standartına uygunoldugunu dusunmuyorum mesela dıyelım maddı durumunuz uygun gıttınız akıullı cıhazlar aldınız ama herkesın kendı asıstanı var ve hıc bırısıı dıgerıne uyumsaglamıyor yaygın bır standartı yok dıyelım bu sorunuda astınız ne yapacaksınız binlerce lira odedınız diye butrungun hey sırı whats todays date ve hows the weather sacmalıklarını soracaksanız bırsey demıyorum teknolojı gelısmelı ama alt yapı olmalı yanı bır cıhaz tum asıstanları desteklemelı ve bu asıstanla dah mantıklı hayatı kolaylastırıcı ısler yapılmalı o zman verılen para ve emege deger dıye dusunuyorum
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yorumculuklar 9 sa.
Bu ambient mod olayına, eskiden ekran koruyucu derdik XP zamanlarında, anlam veremiyorum. Cihazın ve ekranının ömründen çalan bir şey, ekranı korumak istiyorsan kapalı tutacaksın; bu kadar basit. Böyle şeyler için cihaz ekranlarının sürekli açık kalacak olması kötü; yakınlık sensörleri olan cihazlar yakınlık algıladığında ekranını açabilir mesela...
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