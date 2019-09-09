Google Assistant cihazınızı akıllı ekrana çevirecek

İlk etapta sadece sesle etkileşim kurabildiğiniz türde akıllı hoparlörler piyasaya çıkmaya başlamıştı. Bir süre sonra yine Amazon’un öncülüğünde bu kez akıllı ekran olarak da adlandırılan ekranlı akıllı hoparlörler popüler olmaya başladı.

Google Assistant Ambient Mode nedir?

Facebook ve Lenovo dahil pek çok firmanın akıllı ekranlarını piyasada görmeye başladık. Bununla birlikte fiyatları nedeniyle halen akıllı ekranlar belirli bir kesimin erişim alanında. Google buna bir çare arıyor.

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Firmanın IFA 2019 fuarında duyurduğu Google Assistant için Ambient Mode yani Ortam Modu, uyumlu Android cihazlarınızı şarjdayken veya ekran kilidindeyken bir akıllı ekrana dönüşmesini sağlıyor.

Ortam Modu ile kilit ekranından bildirimleri görebilecek, bir oynatma listesini başlatabilecek veya akıllı ev aletlerini kontrol edebileceksiniz. Diğer taraftan cihaz kullanımda değilse bu kez Google Fotoğraflar seçkileri ekrana gelecek. Aslında bir dönem kullanımda olan DayDream ekran koruyucusunun gelişmiş hali diyebiliriz.

Ortam Modu ne yazık ki son dönem Android cihazlarında erişilebilir olacak. İlk etapta Lenovo Smart Tab M8 HD modeli akıllı şarj istasyonundayken ve Lenovo Yoga Smart Tab modeli de standı üzerindeyken bu mod aktif olacak. Nokia 7.2 ve Nokia 6.2 akıllı telefonları ise şarj esnasında ortam moduna geçecekler. Yıl sonuna doğru daha fazla cihazın bu modu destekleyeceği belirtiliyor.