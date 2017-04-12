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Google Autodraw ile içinizdeki ressamı ortaya çıkarın

Öylesine karaladığınız bir çizimin düzgün bir resim haline gelmesini istiyorsanız Google’ın yapay zeka temelli kullanıma sunduğu AutoDraw platformunu denemenizde fayda var.
2 yıl
3,8b
1
6
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Yapay zeka teknolojilerinin son dönemdeki gelişmeleri hayranlık uyandıracak cinsten. Artık can güvenliğimizi teslim ederek araba kullanmasına izin verecek hale geldiğimiz yapay zeka çok farklı alanlarda da yardımcı araçlar sunuyor.

Resim çizmek kolaylaşıyor

Google’ın kullanıma sunduğu AutoDraw adındaki web çizim aracı buna son örnek. Görsel yapay zeka teknolojileri üzerine inşa edilen AutoDraw, ekrana yaptığınız çizimi algılayarak size çok daha güzel çizilmiş alternatiflerini sıralıyor.

Google yeni aracı için amatör veya profesyonel ressamlardan faydalanmış. Platforma katkı yapan sanatçılar sayısız konuda ve şekilde çizimler yapmış. Ekranda çizdiğiniz resimlerin alternatifleri işte bu uzman çizimlerinden seçilerek getiriliyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung’dan Grand Circle monitörler geliyor"

Google yapay zekası ne çizdiğinizi anlayabilmek için 20 saniye analiz yapıyor ve sonrasında sayfanın üstünde benzer alternatif çizimleri sıralıyor. Siz de beğendiğiniz bir resmi seçerek kaydedebiliyorsunuz. Çizimlerde kalınlığı belirlemek, renkleri değiştirmek, doldurmak, otomatik şekil çizmek gibi çeşitli araçları da kullanabiliyorsunuz.

 

https://www.autodraw.com/ Yorum Yaz
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apodur 2 yıl
Hemen deniyorum.
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TheKinslayer 2 yıl
Ula bu @Ekrem71 size ne etti?
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LambayaFunfDe 2 yıl
sonuçta eklenmiş şekillerin içinden seçiyor. ha emojilerden seçip yollamışın ha böyle çizip kendini kandırmışın bence çok saçma bişey olmuş.
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bayraak 2 yıl
Resmi Ekrem71 in cizdigi cok belli oluyor
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Captain_Ivy 2 yıl bayraak
bayraak
Resmi Ekrem71 in cizdigi cok belli oluyor

Videoyu izleseydin bunu yazamazdın.
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Guest-F8946C419 2 yıl
İlk görseli çizen ressam kimin içinden çıktıysa geri dönsün. O ne biçim çizim?
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