Google Autodraw ile içinizdeki ressamı ortaya çıkarın

Yapay zeka teknolojilerinin son dönemdeki gelişmeleri hayranlık uyandıracak cinsten. Artık can güvenliğimizi teslim ederek araba kullanmasına izin verecek hale geldiğimiz yapay zeka çok farklı alanlarda da yardımcı araçlar sunuyor.

Resim çizmek kolaylaşıyor

Google’ın kullanıma sunduğu AutoDraw adındaki web çizim aracı buna son örnek. Görsel yapay zeka teknolojileri üzerine inşa edilen AutoDraw, ekrana yaptığınız çizimi algılayarak size çok daha güzel çizilmiş alternatiflerini sıralıyor.

Google yeni aracı için amatör veya profesyonel ressamlardan faydalanmış. Platforma katkı yapan sanatçılar sayısız konuda ve şekilde çizimler yapmış. Ekranda çizdiğiniz resimlerin alternatifleri işte bu uzman çizimlerinden seçilerek getiriliyor.

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Google yapay zekası ne çizdiğinizi anlayabilmek için 20 saniye analiz yapıyor ve sonrasında sayfanın üstünde benzer alternatif çizimleri sıralıyor. Siz de beğendiğiniz bir resmi seçerek kaydedebiliyorsunuz. Çizimlerde kalınlığı belirlemek, renkleri değiştirmek, doldurmak, otomatik şekil çizmek gibi çeşitli araçları da kullanabiliyorsunuz.