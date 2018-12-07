Google Çeviri artık cinsiyete özel seçenekler sunuyor

Teknoloji Editörü
Hiç kuşku yok ki en başarılı çeviri hizmetlerinden biri olan Google Çeviri'ye bir takım yenilikler geldi. Geçtiğimiz günlerde yeni tasarımıyla kullanıcıların karşısına çıkan bu hizmet, artık çevirilerdeki cinsiyet hatalarını azaltmak için seçenekler sunacak.
O dillerden biri de Türkçe
Google son zamanlarda makine öğrenimindeki cinsiyet hatalarını azaltmak için tüm hizmetlerinde büyük bir çaba sarfediyor. Bunun son örneğini ise Google Çeviri hizmetinde görüyoruz. Şirket artık bu tip problemleri ortadan kaldırmak için, birkaç dilde yapılan çevirilerde, o çevirinin erkek ve kadın versiyonlarını da sunacak.Google'ın bu özelliği aktif etmesine sebep olan dillerden biri de Türkçe. Artık örneğin "o bir doktor" gibi ucu açık bir çeviri yaparsanız, Google Çeviri size hem kadın, hem de erkek olmak üzere iki farklı çeviri seçeneği getirecek. Şirket ayrıca önümüzdeki dönemde bu tip hataların yaşandığı birkaç dile daha bu özelliği getireceğini açıkladı.
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Düşünsenize camdan dışarı seyredip hahvenizi içerken istediğiniz tonda bir ses size kitabınızı googledan okuduğunu. Hatta gece yıldızları seyrederken kitap dinlediğinizi. Veya çocuğunuza uyku öncesi bir masal açıp masala uygun bir masalcı teyze veya bir sevimli ördek sesi ile masal okuyarak uyuttuğunuzu.
Nasıl böyle bir ihtiyacı yönelinmedi henüz anlamak güç.