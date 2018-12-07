Google Çeviri artık cinsiyete özel seçenekler sunuyor

Hiç kuşku yok ki en başarılı çeviri hizmetlerinden biri olan Google Çeviri'ye bir takım yenilikler geldi. Geçtiğimiz günlerde yeni tasarımıyla kullanıcıların karşısına çıkan bu hizmet, artık çevirilerdeki cinsiyet hatalarını azaltmak için seçenekler sunacak.

O dillerden biri de Türkçe

Google son zamanlarda makine öğrenimindeki cinsiyet hatalarını azaltmak için tüm hizmetlerinde büyük bir çaba sarfediyor. Bunun son örneğini ise Google Çeviri hizmetinde görüyoruz. Şirket artık bu tip problemleri ortadan kaldırmak için, birkaç dilde yapılan çevirilerde, o çevirinin erkek ve kadın versiyonlarını da sunacak.

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Google'ın bu özelliği aktif etmesine sebep olan dillerden biri de. Artık örneğin "" gibi ucu açık bir çeviri yaparsanız, Google Çeviri size hem kadın, hem de erkek olmak üzereseçeneği getirecek. Şirket ayrıca önümüzdeki dönemde bu tipbirkaç dile daha bu özelliği getireceğini açıkladı.