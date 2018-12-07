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Google Çeviri artık cinsiyete özel seçenekler sunuyor

Google'ın çeviri hizmetinde bir takım değişikliklere gittiği belirtildi. Şirket makine öğrenimindeki cinsiyet yanlışlarını azaltmak için artık kullanıcılara farklı çeviri seçenekleri sunacak.
5 ay
5b
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10
Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Hiç kuşku yok ki en başarılı çeviri hizmetlerinden biri olan Google Çeviri'ye bir takım yenilikler geldi. Geçtiğimiz günlerde yeni tasarımıyla kullanıcıların karşısına çıkan bu hizmet, artık çevirilerdeki cinsiyet hatalarını azaltmak için seçenekler sunacak.

O dillerden biri de Türkçe

Google son zamanlarda makine öğrenimindeki cinsiyet hatalarını azaltmak için tüm hizmetlerinde büyük bir çaba sarfediyor. Bunun son örneğini ise Google Çeviri hizmetinde görüyoruz. Şirket artık bu tip problemleri ortadan kaldırmak için, birkaç dilde yapılan çevirilerde, o çevirinin erkek ve kadın versiyonlarını da sunacak.
Google'ın bu özelliği aktif etmesine sebep olan dillerden biri de Türkçe. Artık örneğin "o bir doktor" gibi ucu açık bir çeviri yaparsanız, Google Çeviri size hem kadın, hem de erkek olmak üzere iki farklı çeviri seçeneği getirecek. Şirket ayrıca önümüzdeki dönemde bu tip hataların yaşandığı birkaç dile daha bu özelliği getireceğini açıkladı.

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MonitörKertenkelesi 5 ay en beğenilen
O bir şey değil de, ben google'ın çevirisindeki sesli okuma bölümünü çok seviyorum. Keşke bunu kitap okuma olarak kullansalar. Buraya attığımız yazı, döküman veya kitap belgelerini istediğimiz ses seçeneği ile (kadın, erkek, çocuk, palyaço veya gerilim, veya tiyatral) ses ile ayarlayıp dileyebilsek. Bence şu an için en büyük eksiklik bu. Sesli metin okuma yardımı güzel olur. Bu haberi bile bir tuş ile sesli dinlemeyi çok isterim.
Düşünsenize camdan dışarı seyredip hahvenizi içerken istediğiniz tonda bir ses size kitabınızı googledan okuduğunu. Hatta gece yıldızları seyrederken kitap dinlediğinizi. Veya çocuğunuza uyku öncesi bir masal açıp masala uygun bir masalcı teyze veya bir sevimli ördek sesi ile masal okuyarak uyuttuğunuzu.
Nasıl böyle bir ihtiyacı yönelinmedi henüz anlamak güç.
O bir şey değil de, ben google'ın çevirisindeki sesli okuma bölümünü çok seviyorum. Keşke bunu kitap okuma olarak kullansalar. Buraya attığımız yazı, döküman ve...
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dark_prince60 5 ay
çeviri değil de yeni asistanı merak ediyorum.
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StevenBayLouise 5 ay
[Hiç kuşku yok ki en başarılı çeviri hizmetlerinden biri olan Google Çeviri]
google çevirinin iyi olduğunu nasıl anlamışlar acaba? çoğunlukla çok aptal şeyler çeviriyor.
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Şuan noluyo 5 ay StevenBayLouise
Kötünün iyisi
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MonitörKertenkelesi 5 ay en beğenilen
O bir şey değil de, ben google'ın çevirisindeki sesli okuma bölümünü çok seviyorum. Keşke bunu kitap okuma olarak kullansalar. Buraya attığımız yazı, döküman veya kitap belgelerini istediğimiz ses seçeneği ile (kadın, erkek, çocuk, palyaço veya gerilim, veya tiyatral) ses ile ayarlayıp dileyebilsek. Bence şu an için en büyük eksiklik bu. Sesli metin okuma yardımı güzel olur. Bu haberi bile bir tuş ile sesli dinlemeyi çok isterim.
Düşünsenize camdan dışarı seyredip hahvenizi içerken istediğiniz tonda bir ses size kitabınızı googledan okuduğunu. Hatta gece yıldızları seyrederken kitap dinlediğinizi. Veya çocuğunuza uyku öncesi bir masal açıp masala uygun bir masalcı teyze veya bir sevimli ördek sesi ile masal okuyarak uyuttuğunuzu.
Nasıl böyle bir ihtiyacı yönelinmedi henüz anlamak güç.
3 Yanıt Yanıtla +8
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Dürüstİnsan 5 ay MonitörKertenkelesi
İlerde büyük ihtimal yaparlar.
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ercument007 5 ay MonitörKertenkelesi
Google play üzerinde satılan E-kitaplar için sesli okuma özelliği var. Yayıncı akıcı sayfa yapısına uygun yani epub olarak yüklemiş ise Google sesli okuma özelliğini açıyor.
Burada benim gördüğüm sıkıntı hale biraz robotsu bir ses var ve nefes boşlukları yok. Motor takmış gibi ilerliyor vurgular yok, noktalama işaretleri sonrası boşluklar yok. Buna bir çözüm gelirse mükemmel olacak sistemi kurmuşlar zaten.
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sosisvesalam 5 ay MonitörKertenkelesi
edge de öyle bir özellik var köşe yazılarını falan iyi okuyor idare ediyor.
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Gr8Kebabini 5 ay
Bu konuda gerçekten zulüm olan diller var. Çok iyi bir gelişme.
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