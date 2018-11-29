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Google Çeviri'nin masaüstü sürümü yenilendi

Google, en popüler hizmetlerinden biri olan Google Çeviri'nin masaüstü sürümünü daha modern bir görünüme kavuşturdu. Tasarımı değişen Google Çeviri artık daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunuyor.
5 ay
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Web Siteleri
Onur Seven
Haber Editörü
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Google Çeviri'nin (Google Translate) masaüstü sürümü son birkaç yıldır neredeyse aynıydı ancak bugün yepyeni bir tasarıma sahip oldu. Arama devi, popüler çeviri hizmetini materyal tasarım dilini kullanarak daha temiz ve daha modern bir görünüme kavuşturdu.
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Sayfanın işlevselliği genel anlamda aynı kalırken doküman yükleme seçeneğinin eklendiğini görüyoruz. Kullanıcılar bu bölüm aracılığı ile ellerindeki belgeleri siteye yükleyip kopyala-yapıştır yapmadan daha pratik şekilde çevirebiliyorlar.

Responsive tasarım devreye girdi

Doküman yükleme özelliği daha önce de Google Çeviri'de mevcuttu ancak yeni tasarım ile birlikte bulmak daha kolay hale geldi. Tüm bunların yanında sayfa artık responsive (duyarlı) tasarıma sahip olduğu için kullanıcı arayüzü tarayıcı pencerenizin boyutuna uyum sağlayabiliyor.

https://www.blog.google/products/translate/new-look-google-translate-web/ Yorum Yaz
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muratkad 5 ay
Tasarımla beraber içeriği de değiştirdiler mi acaba? O kadar çok yanlış çeviri oluyor ki.
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intel7mix 5 ay
Yeni tasarım güzelmiş beğendim.
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leoga66 5 ay
nerede bu "Yepyeni tasarım" ben göremedim ..
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