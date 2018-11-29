Google Çeviri'nin masaüstü sürümü yenilendi

Google Çeviri'nin (Google Translate) masaüstü sürümü son birkaç yıldır neredeyse aynıydı ancak bugün yepyeni bir tasarıma sahip oldu. Arama devi, popüler çeviri hizmetini materyal tasarım dilini kullanarak daha temiz ve daha modern bir görünüme kavuşturdu.

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Sayfanın işlevselliği genel anlamda aynı kalırken doküman yükleme seçeneğinin eklendiğini görüyoruz. Kullanıcılar bu bölüm aracılığı ile ellerindeki belgeleri siteye yükleyip kopyala-yapıştır yapmadan daha pratik şekilde çevirebiliyorlar.

Responsive tasarım devreye girdi

https://www.blog.google/products/translate/new-look-google-translate-web/

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Doküman yükleme özelliği daha önce de Google Çeviri'deancak yeni tasarım ile birliktedaha kolay hale geldi. Tüm bunların yanında sayfa artık(duyarlı) tasarıma sahip olduğu içintarayıcı pencerenizin boyutunasağlayabiliyor.