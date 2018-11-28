Infinity-O ekranlı Huawei Nova 4'ün görüntüleri ortaya çıktı

Samsung Galaxy S10'un önümüzdeki senenin başlarında duyurulması bekleniyor. Amiral gemisi telefonun en önemli özelliği yüksek ekran-gövde oranı sunmasını sağlayacak Infinity-O ekran tasarımı olacak. Yani cihazın ekranında çentik yerine selfie kamerasını barındıran bir delik göreceğiz.

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Huawei yakında tanıtılacak Nova serisi telefonu için bir poster yayınlamış ve benzer bir tasarıma sahip olacağının sinyalini vermişti. Huawei Nova 4'ün de bahsini ettiğimiz Infinity-O ekran ile gelmesi bekleniyor. Bugün akıllı telefona ait olduğu iddia edilen bazı yeni görseller ortaya çıktı.

Huawei Nova 3s olarak da lanse edilebilir

Bununla birlikte cihazın nasıl adlandırılacağı konusunda hala bir belirsizlik var. Huawei Nova 4 olacağı düşünülse de önceki modelden tek farkı delikli ekran olabilir. Dolayısı ile Huawei Nova 3s olarak da adlandırılabileceği düşünülüyor.

Kısa süre önce Ben Geskin akıllı telefonun tasarımını gözler önüne seren bir render paylaşmıştı. Yayınlanan görsel cihazın Infinity-O ekran ile geleceğini ve arka kısmının Huawei P20 Pro ile aynı tasarım öğelerine sahip olacağını ortaya koydu. Son olarak Huawei Nova 4'ün bu yıl Aralık ayında piyasaya sürüleceğini de belirtelim.

https://winfuture.de/news,106323.html