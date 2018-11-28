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Infinity-O ekranlı Huawei Nova 4'ün görüntüleri ortaya çıktı

Çinli teknoloji devi Huawei tarafından Aralık başında tanıtılması beklenen Huawei Nova 4'ün görselleri ortaya çıktı. Akıllı telefon Infinity-O ekran ve P20 Pro ile aynı arka tasarım ile gelecek.
5 ay
7,9b
1
10
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung Galaxy S10'un önümüzdeki senenin başlarında duyurulması bekleniyor. Amiral gemisi telefonun en önemli özelliği yüksek ekran-gövde oranı sunmasını sağlayacak Infinity-O ekran tasarımı olacak. Yani cihazın ekranında çentik yerine selfie kamerasını barındıran bir delik göreceğiz.
Ayrıca Bkz. "Çentiksiz tasarıma sahip üç arka kameralı Sony Xperia XZ4 göründü"
Huawei yakında tanıtılacak Nova serisi telefonu için bir poster yayınlamış ve benzer bir tasarıma sahip olacağının sinyalini vermişti. Huawei Nova 4'ün de bahsini ettiğimiz Infinity-O ekran ile gelmesi bekleniyor. Bugün akıllı telefona ait olduğu iddia edilen bazı yeni görseller ortaya çıktı.

Huawei Nova 3s olarak da lanse edilebilir

Bununla birlikte cihazın nasıl adlandırılacağı konusunda hala bir belirsizlik var. Huawei Nova 4 olacağı düşünülse de önceki modelden tek farkı delikli ekran olabilir. Dolayısı ile Huawei Nova 3s olarak da adlandırılabileceği düşünülüyor.
Kısa süre önce Ben Geskin akıllı telefonun tasarımını gözler önüne seren bir render paylaşmıştı. Yayınlanan görsel cihazın Infinity-O ekran ile geleceğini ve arka kısmının Huawei P20 Pro ile aynı tasarım öğelerine sahip olacağını ortaya koydu. Son olarak Huawei Nova 4'ün bu yıl Aralık ayında piyasaya sürüleceğini de belirtelim.

https://winfuture.de/news,106323.html Yorum Yaz
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esmerbuyucu 5 ay en beğenilen
Infinity-O ne alaka, o terim Samsung'un kendi ürettiği ekranlar için taktığı bir şey.
Huawei BOE üretimli ekran kullanıyor.
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Kayrabey 5 ay
Çıksın bir bakalım. Gene 5.000 den başlar gibi fiyatı...
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V4LKyR 5 ay
Ya bu Infinity-O, V, U tasarımları Samsung'a ait değil miydi, geçen gün tanıtımını yapmamışlar mıydı?
Huawei'ye ne oluyor?
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esmerbuyucu 5 ay V4LKyR
Samsung'a ait falan değil. Samsung ekran üreticisi olduğu için bizden de böyle ekran temin edebilirsiniz diye duyuru yaptı hepsi bu, diğer ekran üreticileri de aynı şekilde ekranlar üretip pazarlayabiliyor. Nasıl ki Apple 326 ppiya retina ekran diyordu, onun gibi bir şey.
Başlıkta hatalı. Infinity-O ekranlı değil Infinity-O benzeri veya başka bir şey yazılmalı. Haberin orijinalinde de böyle bir başlık yok.
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alpteki 5 ay
Infinite o teknolojisi samsunga ait degil miydi. Arkadas bir teknoloji urununde de kendinize ozgu tasarim yapin. Simdi boyle olursa diger telefon ureticileride bu ekrani kopyalacaklar. Neyse centik bitti en azindan ama alismistik centikli telefon haberi gormeye, ben katlanabilir ekranlarin artik vucuda uyumlu cihazlar haline donusturulup 5g teknolojisi ile birlikte kullanilacagi zamani bekliyorum.
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mhrUca 5 ay
Huawei artik apple degil samsunga ozenmeye basladi
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bluedevil866 5 ay mhrUca
Dun siparis verdigim p smar plus geldi. Bildigin iphone 10 plus gibi. 230 euroya bana gore cok guzel telefon.
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esmerbuyucu 5 ay en beğenilen
Infinity-O ne alaka, o terim Samsung'un kendi ürettiği ekranlar için taktığı bir şey.
Huawei BOE üretimli ekran kullanıyor.
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koyunsavar 5 ay
Kopyacılar yine iş başında tasarım yapmaya gerek yok sızıntıları takip et olmazsa çal hızlı hızlı en önce piyasaya sür. Biraz ipon biraz Samsung çalkala karıştır millete itele. Ucuz olsa yine sesimi çıkarmayacağım ama kopyaladigi markalardan daha pahalı iteliyor.
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Lova 5 ay koyunsavar
Yalnız zamanında da Samsung Apple’dan kopyalıyordu. Bu iş böyledir ve aslında kötü de değil. Bu sayede Huawei’de olmasa bile diğer çinlilerde uygun fiyata aşağı yukarı aynı tasarımlara sahip telefonları alabiliyoruz. Ayrıca hem teknoloji daha hızlı gelişiyor hem de daha çok insana ulaşıyor. Ki bu sene ve geçen sene aslında diğerlerinden daha inovatiflerdi. Oppo Find X, Vivo Nex S, Honor Magic 2, Xaomi Mi Mix 3, Lenovo Z5, Nubia X gibi modellerle diğerlerinde olmayan çözümleri denediler.
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Lova 5 ay
O telefonda koruyucu kılıf mı var bana mı öyle geldi?
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akıllı telefon, ekran ve
7 etiket daha cep telefonu görsel infinity-o huawei nova 4 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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