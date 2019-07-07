Google Chrome’a oynat butonu geliyor

Google’ın Chrome tarayıcısı hem mobil hem de masaüstünde popülerliğini korumaya devam ediyor. Firmanın üzerinde çalıştığı yeni özellikler de kullanışlılığını artırma konusunda oldukça önemli. Mesela 9 Temmuz tarihinde Chrome tarayıcısının rahatsız edici reklamları engellemeye başladığını göreceğiz. Bugün ise Chrome’un geliştirici sürümü olan Canary’de oynat butonu özelliği fark edildi.

Medya kontrolü kolaylaşıyor

Sekmelerden birinde oynatılan videoyu veya müziği kontrol etmeniz için adres çubuğunun yanında oynat butonu ortaya çıkıyor. Bu oynat butonuna basarak hem oynatılan medyanın ismini görebiliyor hem de durdurabiliyorsunuz. Hatta YouTube vb. platformlardan oynatma listesi açtıysanız sonraki/önceki videoya geçme imkanınız bile mevcut.

Daha önce de belirttiğimiz üzere yeni özelliği denemek istiyorsanız öncelikle Chrome’un Canary sürümünü indirmeniz gerek. Daha sonrasında adres çubuğuna “chrome://flags” yazarak deneysel özellikleri açabileceğiniz alana girin. Burada arama çubuğuna “Global Media Controls” yazarak yeni özelliği görebilirsiniz. Tek yapmanız gereken aktifleştirmek. Böylece herhangi bir sekmede medya oynatmaya başladığınızda oynat butonunu görebileceksiniz.

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Özellik henüz geliştirme aşamasında. Haberimiz içerisinde gördüğünüz ekran görüntülerini almak için denemeler yaparken tarayıcının 4-5 kere çöktüğüne tanık oldum. Kısacası şimdilik acele etmemenizde fayda var. Testler tamamlandıktan sonra her şey yolunda giderse standart Chrome tarayıcısı içerisine de eklenecektir.