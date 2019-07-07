Google Chrome’a oynat butonu geliyor

Medya kontrolü kolaylaşıyor
Sekmelerden birinde oynatılan videoyu veya müziği kontrol etmeniz için adres çubuğunun yanında oynat butonu ortaya çıkıyor. Bu oynat butonuna basarak hem oynatılan medyanın ismini görebiliyor hem de durdurabiliyorsunuz. Hatta YouTube vb. platformlardan oynatma listesi açtıysanız sonraki/önceki videoya geçme imkanınız bile mevcut.
Daha önce de belirttiğimiz üzere yeni özelliği denemek istiyorsanız öncelikle Chrome’un Canary sürümünü indirmeniz gerek. Daha sonrasında adres çubuğuna “chrome://flags” yazarak deneysel özellikleri açabileceğiniz alana girin. Burada arama çubuğuna “Global Media Controls” yazarak yeni özelliği görebilirsiniz. Tek yapmanız gereken aktifleştirmek. Böylece herhangi bir sekmede medya oynatmaya başladığınızda oynat butonunu görebileceksiniz.Ayrıca Bkz. "Mozilla, ücretli reklam engelleme servisini test etmeye hazırlanıyor"
Özellik henüz geliştirme aşamasında. Haberimiz içerisinde gördüğünüz ekran görüntülerini almak için denemeler yaparken tarayıcının 4-5 kere çöktüğüne tanık oldum. Kısacası şimdilik acele etmemenizde fayda var. Testler tamamlandıktan sonra her şey yolunda giderse standart Chrome tarayıcısı içerisine de eklenecektir.
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Buton, bizim bildiğimiz "düğme"nin Fransızca söylenişinden ibarettir. Fransızcada gömlek pantolon ceket düğmelerine de onlar buton derler. Özetle, Türkçemize değer verelim, özen gösterelim ve Türkçe konuşup yazışalım.
Kal sağlıcakla.