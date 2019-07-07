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Google Chrome’a oynat butonu geliyor

Google Chrome’un geliştirici sürümü olan Canary’de yeni bir özellik keşfedildi. Sekmelerden birinde oynatılan videoyu veya müziği adres çubuğunun yanındaki oynat butonuyla kontrol edebiliyorsunuz.
18 sa. (Son Güncelleme: 18 sa.)
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Tarayıcılar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Google Chrome’a oynat butonu geliyor
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Google’ın Chrome tarayıcısı hem mobil hem de masaüstünde popülerliğini korumaya devam ediyor. Firmanın üzerinde çalıştığı yeni özellikler de kullanışlılığını artırma konusunda oldukça önemli. Mesela 9 Temmuz tarihinde Chrome tarayıcısının rahatsız edici reklamları engellemeye başladığını göreceğiz. Bugün ise Chrome’un geliştirici sürümü olan Canary’de oynat butonu özelliği fark edildi.

Medya kontrolü kolaylaşıyor

Sekmelerden birinde oynatılan videoyu veya müziği kontrol etmeniz için adres çubuğunun yanında oynat butonu ortaya çıkıyor. Bu oynat butonuna basarak hem oynatılan medyanın ismini görebiliyor hem de durdurabiliyorsunuz. Hatta YouTube vb. platformlardan oynatma listesi açtıysanız sonraki/önceki videoya geçme imkanınız bile mevcut.

Google Chrome’a oynat butonu geliyor
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Daha önce de belirttiğimiz üzere yeni özelliği denemek istiyorsanız öncelikle Chrome’un Canary sürümünü indirmeniz gerek. Daha sonrasında adres çubuğuna “chrome://flags” yazarak deneysel özellikleri açabileceğiniz alana girin. Burada arama çubuğuna “Global Media Controls” yazarak yeni özelliği görebilirsiniz. Tek yapmanız gereken aktifleştirmek. Böylece herhangi bir sekmede medya oynatmaya başladığınızda oynat butonunu görebileceksiniz.

Ayrıca Bkz. "Mozilla, ücretli reklam engelleme servisini test etmeye hazırlanıyor"

Özellik henüz geliştirme aşamasında. Haberimiz içerisinde gördüğünüz ekran görüntülerini almak için denemeler yaparken tarayıcının 4-5 kere çöktüğüne tanık oldum. Kısacası şimdilik acele etmemenizde fayda var. Testler tamamlandıktan sonra her şey yolunda giderse standart Chrome tarayıcısı içerisine de eklenecektir.


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SEO-Uzmanı 10 sa.
ayarlardan autoplay i kapattım ! artık kafam rahat :D
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scorpion20 14 sa.
tam da lazımdı
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OgiBey 15 sa. yeni yorumcu
Ne zaman geliyor bu ?
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ulashoca41 15 sa.
sekme üzerinde hoparlör simgesine basarak sekmenin sesini kapatma vardı tabi ince ayarlardan açıyorduk. onu kaldırdı. chrome neyin peşinde basit araçları kaldırıyor böyle şeyler ekliyor. sekmeyi sağ tıklayarak sadece sitenin sesini kapat var o da istediğim şey değil. operada olan özelliği chrome koyamıyor mu
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asenler 16 sa.
Sevgili Karadağ kardeşim, lütfen Türkçesi varken yabancı dilden sözcükler kullanmamaya ve kullandırmamaya özen gösterelim.
Buton, bizim bildiğimiz "düğme"nin Fransızca söylenişinden ibarettir. Fransızcada gömlek pantolon ceket düğmelerine de onlar buton derler. Özetle, Türkçemize değer verelim, özen gösterelim ve Türkçe konuşup yazışalım.
Kal sağlıcakla.
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ulashoca41 15 sa. asenler
"kontrol" , "test" diye başlamak lazım aslında. Denetim, deney ...
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interwap 18 sa.
Aradığım özellik
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