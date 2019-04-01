Google Chrome başlangıç sayfasına iki yenilik geldi

Dünyanın bir numaralı internet tarayıcısı olan Google Chrome, büyük bir tasarım revizyonu almak üzere. Chrome geliştiricileri kısa bir süre önce tarayıcının test platformu olan Chrome Canary 75'te, Chrome'un başlangıç sayfasında iki büyük değişiklik yaptı.

Başlangıç sayfası özelleştirilebilecek

Bu değişiklikler, başlangıç sayfasındaki karanlık tema desteğini ve duvar kağıtları ayarlama seçeneklerini içeriyor. Zira bundan önce Chrome tarayıcısını yükledikten sonra başlangıç sayfasında, yer imleri eklemek, yeni sekme açmak ve Google hesabınıza giriş yapmak dışında başka bir seçenek sunulmuyordu. Eklenen bu yeni özelliklerle başlangıç sayfanızı zevkinize göre ayarlamanız da mümkün olacak.

https://techdows.com/2019/03/chrome-first-run-experience-with-dark-mode-support.html

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Chrome'a eklenecek bu iki özelliğin, diğer seçeneklerinanlamına gelmediğini de belirtelim. Eğerkullanıcısıysanız, bu yeniliklere kavuşmanız birazalabilir. Ancak sabırlı değilseniz ve bir an önce kullanmak istiyorsanız, cihazınızaversiyonunu yüklemeniz gerekiyor.