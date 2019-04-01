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Google Chrome başlangıç sayfasına iki yenilik geldi

Google'ın geliştirdiği popüler internet tarayıcısı Chrome yenilenmeye devam ediyor. Tarayıcının test platformu olan Canary 75 sürümünde, Chrome'a eklenecek olan iki özellik açığa çıktı.
1 ay
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1
9
Tarayıcılar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Dünyanın bir numaralı internet tarayıcısı olan Google Chrome, büyük bir tasarım revizyonu almak üzere. Chrome geliştiricileri kısa bir süre önce tarayıcının test platformu olan Chrome Canary 75'te, Chrome'un başlangıç sayfasında iki büyük değişiklik yaptı.

Başlangıç sayfası özelleştirilebilecek

Bu değişiklikler, başlangıç sayfasındaki karanlık tema desteğini ve duvar kağıtları ayarlama seçeneklerini içeriyor. Zira bundan önce Chrome tarayıcısını yükledikten sonra başlangıç sayfasında, yer imleri eklemek, yeni sekme açmak ve Google hesabınıza giriş yapmak dışında başka bir seçenek sunulmuyordu. Eklenen bu yeni özelliklerle başlangıç sayfanızı zevkinize göre ayarlamanız da mümkün olacak.
Chrome'a eklenecek bu iki özelliğin, diğer seçeneklerin kaldırılacağı anlamına gelmediğini de belirtelim. Eğer Chrome kullanıcısıysanız, bu yeniliklere kavuşmanız biraz zaman alabilir. Ancak sabırlı değilseniz ve bir an önce kullanmak istiyorsanız, cihazınıza Chrome Canary 75 versiyonunu yüklemeniz gerekiyor.

https://techdows.com/2019/03/chrome-first-run-experience-with-dark-mode-support.html Yorum Yaz
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asdf_13 1 ay en beğenilen
"Süreyya Hanım'ın muhteşem değişimi..." is loading...
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SKYFALL 1 ay
gören de bişey oldu zannedecek
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WaxKitten 1 ay
Yeni sekme özelleştirmeleri için,
Chrome:
producthunt.com/...
makeuseof.com/...
Firefox:
beebom.com/...
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Hakimutata Insane 1 ay
"diğer browserlardan görmüş bakmış olmuş muş."
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Efsun7 1 ay yeni yorumcu
Çoğu uygulama karanlık mod özelliğini yeni getiriyor aslında hep olması gereken bir özellik değilmi?
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SEO-Uzmanı 1 ay
yeni versiyonu Windows10'un altındaki işletim sistemlerinde çalışmayacak mış ! :)
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SKYFALL 1 ay
gören de bişey oldu zannedecek
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astegon 1 ay
Chrome şişe şişe bir hal oldu. Ciddi anlamda RAM yemekte artık.
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TetraYazilim 1 ay
Firefox dev edition ve Vivaldi çağ atladılar. Bence adı dışında chorome da bişey yok.
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Smashed 1 ay
Operada kaç yıldır var :D
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asdf_13 1 ay en beğenilen
"Süreyya Hanım'ın muhteşem değişimi..." is loading...
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