Google, Chrome sızıntılarının popüler ismi François Beaufort'u bünyesine kattı





Yazılım dünyasında bir şekilde kendini gösterebilen yazılımcıların, teknoloji devlerinde kendisine kadro bulması hiç de zor olmuyor. Bugüne kadar gerek hacker gerekse CyanogenMod gibi bağımsız geliştirici gruplarından teknoloji devlerine transferler olduğunu gördük. Son transfer haberi Google'dan geldi.





Google'un Chromium açık kaynak projesi üzerinde çalışmalar yapan ve bugüne kadar Chromebook Pixel, Chrome Google Now ve Chrome bildirim merkezi gibi sızıntıları Google+ hesabından teknoloji dünyasına duyuran François Beaufort, bir nevi kendisini adamış kişileri tanımlayan Chromium evangelisti olarak Google'da işe başladığını açıkladı.





Beaufort daha önceki çalışmalarından farklı bir alana yoğunlaşmayacak. Yine Chromium projesindeki kodları inceleyerek bizleri hangi yeniliklerin beklediğini daha ayrıntılı bir şekilde aktaracak. Ancak bunları artık resmi bir çerçeve içerisinde yapacak. Yani Chromium'un sahne arkasındaki sözcüsü olacak.

http://www.phonearena.com/news/Google-hires-code-hound-and-Chrome-leaker-Franois-Beaufort_id41217