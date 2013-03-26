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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google, Chrome sızıntılarının popüler ismi François Beaufort'u bünyesine kattı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Google, Chrome sızıntılarının popüler ismi François Beaufort'u bünyesine kattı

Yazılım dünyasında bir şekilde kendini gösterebilen yazılımcıların, teknoloji devlerinde kendisine kadro bulması hiç de zor olmuyor. Bugüne kadar gerek hacker gerekse CyanogenMod gibi bağımsız geliştirici gruplarından teknoloji devlerine transferler olduğunu gördük. Son transfer haberi Google'dan geldi.

Google'un Chromium açık kaynak projesi üzerinde çalışmalar yapan ve bugüne kadar Chromebook Pixel, Chrome Google Now ve Chrome bildirim merkezi gibi sızıntıları Google+ hesabından teknoloji dünyasına duyuran François Beaufort, bir nevi kendisini adamış kişileri tanımlayan Chromium evangelisti olarak Google'da işe başladığını açıkladı.

Beaufort daha önceki çalışmalarından farklı bir alana yoğunlaşmayacak. Yine Chromium projesindeki kodları inceleyerek bizleri hangi yeniliklerin beklediğini daha ayrıntılı bir şekilde aktaracak. Ancak bunları artık resmi bir çerçeve içerisinde yapacak. Yani Chromium'un sahne arkasındaki sözcüsü olacak. 

http://www.phonearena.com/news/Google-hires-code-hound-and-Chrome-leaker-Franois-Beaufort_id41217 Yorum Yaz
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OverClocK1ng 6 yıl
Baktılar adam sızdırıyor, bari işe alalım da biraz daha kontrollü sızdırsın demişler.
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