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Google, Chrome tarayıcısının "Veri Tasarrufu" eklentisini sonlandırıyor

Arama devi Google, Chrome internet tarayıcısına eklenti olarak kurulan ve web sayfalarını optimize ederek veri kullanımını azaltan "Veri Tasarrufu" eklentisini sonlandırma kararı aldı.
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Tarayıcılar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Google, Chrome tarayıcısının
İnternet kullanıcılarının bir kısmı hızlı ve kesintisiz internet erişiminie sahipken, önemli bir kısmının da düşük hızlarda internet erişimine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Google uzun bir süredir bu kullanıcılara "Veri Tasarrufu" adında Chrome tarayıcısına eklenen ve web sayfalarını optimize eden bir eklenti sunuyordu. Şirket aldığı bir kararla bu eklentiyi sonlandıracak.

Lite modu geliyor

Chrome tarayıcısında kullanılan bu Veri Tasarrufu eklentisi, sayfa yükleme hızlarının iyileştirilmesine yardımcı oluyor. Ancak Google, Chrome tarayıcısı için yeni geliştirdiği Lite modu seçeneğini devreye sokacağı için Veri Tasarrufu eklentisinin, Chrome Web Mağazası'ndan kaldırılacağı açıklandı.
Google konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: "Lite modu sayfa yüklenme hızını iyileştiriyor. Chrome, bir sayfanın ilk metninin veya görselinin ekranda gösterilmesinin 5 saniyeden uzun süreceğini öngörüyorsa, bunun yerine sayfanın Lite sürümünü yükler. Lite sayfaları, oldukça daha hızlı yüklenebilecek şekilde optimize edilmiştir." Şirket neden masaüstü eklentisini öldürdüğünden bahsetmiyor, ancak gelen haberler, kaynakları mobil versiyona yatırmayı tercih ettikleri yönünde.

https://blog.chromium.org/2019/04/data-saver-is-now-lite-mode.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
unununium 1 ay
o eklenti https sayfalarda çalışmadığı için hiç tasarrufum olmuyordu zaten denemiştim bir keresinde
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SEO-Uzmanı 1 ay
bu durum firefox a yarar !
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Sharparrow 1 ay
Adı değişiyor sadece ne alaka Firefox a yaraması
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