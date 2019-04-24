Google, Chrome tarayıcısının "Veri Tasarrufu" eklentisini sonlandırıyor

İnternet kullanıcılarının bir kısmı hızlı ve kesintisiz internet erişiminie sahipken, önemli bir kısmının da düşük hızlarda internet erişimine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Google uzun bir süredir bu kullanıcılara "Veri Tasarrufu" adında Chrome tarayıcısına eklenen ve web sayfalarını optimize eden bir eklenti sunuyordu. Şirket aldığı bir kararla bu eklentiyi sonlandıracak.

Lite modu geliyor

Chrome tarayıcısında kullanılan bu Veri Tasarrufu eklentisi, sayfa yükleme hızlarının iyileştirilmesine yardımcı oluyor. Ancak Google, Chrome tarayıcısı için yeni geliştirdiği Lite modu seçeneğini devreye sokacağı için Veri Tasarrufu eklentisinin, Chrome Web Mağazası'ndan kaldırılacağı açıklandı.

https://blog.chromium.org/2019/04/data-saver-is-now-lite-mode.html

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Google konuyla ilgili şuyaptı: "Lite modu sayfa yüklenme hızını iyileştiriyor. Chrome, bir sayfanın ilk metninin veya görselinin ekranda gösterilmesinin 5 saniyeden uzun süreceğini öngörüyorsa, bunun yerine sayfanın Lite sürümünü yükler. Lite sayfaları, oldukça daha hızlı yüklenebilecek şekilde optimize edilmiştir." Şirket neden masaüstü eklentisinibahsetmiyor, ancak gelen haberler, kaynaklarıyatırmayı tercih ettikleri yönünde.