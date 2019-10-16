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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Daydream sanal gerçeklik projesi sona erdi

    Uzun yıllar sanal gerçeklik projesine yatırım yapan Google bu hafta itibariyle rafa kaldırmış durumda. Daydream gözlüğü iptal edilirken telefon desteği de sonlandırıldı.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Oculus girişiminin Kickstarter üzerinde parlamasıyla sanal gerçeklik sektöründe yeni bir çıkış dalgası başlamıştı. Donanım ve yazılım tarafında ardı ardına duyurular gelirken yatırımlar da artıyordu. Ne var ki sadece 5 yılda sanal gerçeklik akımı da hayal kırıklığı oldu.

    Rüya sona erdi

    Donanımların yüksek maliyeti nedeniyle son kullanıcı tarafında alıcı bulamaması yaygınlaşmasını engelledi. Kurumsal tarafta da kitle kısıtlı olunca bu büyük rüya karanlığa gömüldü. Birbiri ardına iflas açıklayan VR firmalarının ardından Google da kendi projesini sonlandırdı.

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    Dün bir açıklama yapan Google geniş bir tüketici veya geliştirici ilgisi göremediği için Daydream VR gözlüklerinin satışını durdurduklarını, ayrıca Pixel 4 üzerinde Daydream desteği sunulmayacağını duyurdu.

    Böylece Pixel 4 ile birlikte sanal gerçeklik çalışmaları sona ermiş oldu. Buna yakın dönemde piyasaya çıkan amiral gemiler ve diğer akıllı telefonlar da dahil. Pixel 4 öncesi serilerde ve diğer modellerde Daydream uygulamaları kullanılabilecek veya geliştirilebilecek ancak yakın zamanda çalışmaların duracağı tahmin ediliyor.

    Sanal gerçeklik konsepti bugün biraz daha entegre çalışmaya başladı. Google Arama veya Google Lens gibi uygulamalarda zengin gerçeklik desteği ile belirli özellikler kullanılabiliyor. Instagram, TikTok, Facebook veya Snapchat gibi sosyal medya araçlarında VR filtreler oldukça popüler. Bunun haricinde gözlük veya kask tarzındaki donanımlar ilgi görmeyecek gibi görünüyor.

     


    https://www.engadget.com/2019/10/15/google-daydream-view-smartphone-vr-pixel-4/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    renega 42 dk.
    Daydream çok pahalı kim neden o parayı versin? Benim v30+ destekliyo ama 700tlverip almam. zaten kalıptan başka birşey değil.
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    Rachsuchtig 53 dk.
    https://killedbygoogle.com/
    Google mezarlığına bir proje daha defnedildi
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