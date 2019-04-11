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Google Dökümanlar yakında Microsoft Office formatlarını düzenleyebilecek

Google Dökümanlar sonunda yerel olarak Microsoft Office dosyalarını düzenlemeye imkan sağlıyor. Kullanıcılar daha önce bunu yapmak için dosyaları Google formatına dönüştürmek zorundaydı.
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Diğer Yazılım
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Google Dökümanlar platformunu düzenli olarak kullananlar bilecektir, Microsoft Office dosyalarını burada düzenlemek çile gibidir. Öncelikle formatı değiştirmeniz gerekir. Google da bu durumun farkına varmış olacak ki Office dosya formatlarını GDocs üzerinde düzenlemeye yakında imkan sağlayacak.
Bu sabah Google tarafından yapılan açıklamaya göre, G Suite kullanıcıları Nisan-Mayıs arasında, standart kullanıcılar ise yakın zamanda Microsoft Word, Excel ve PowerPoint formatları olan .docx, .xls ve .ppt formatlarını düzenleyebilecek.
İşte düzenleme yapılabilecek dosya formatlarının tam listesi:
  • Word dosyaları: .doc, .docx, .dot
  • Excel dosyaları: .xls, .xlsx, .xlsm (makro içeren Excel dosyaları), .xlt
  • PowerPoint dosyaları: .ppt, .pptx, .pps, .pot
Dün yapılan açıklamaya göre ise Google Dökümanlar, popüler bulut hizmeti Dropbox ile anlaşarak platformlar arası dosya düzenlemeyi kullanıcılara sunacağını söylemişti. Dropbox özelliği her ne kadar abone olan kişilere gelecek olsa da Office dosyaları düzenleme herkese açılacak.

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furkancool 1 ay
yani google, muhtemelen microsoftla anlaşarak/haracını kabul ederek ilgili formatları kullanma/kullandırma hakkı elde ederek gelecek için iyi bir yatırım yapmış oluyor. ileride bu microsoft'un kendi ürünlerini(office/one drive ) baltalar mı göreceğiz.
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