Google Dökümanlar yakında Microsoft Office formatlarını düzenleyebilecek

Google Dökümanlar platformunu düzenli olarak kullananlar bilecektir, Microsoft Office dosyalarını burada platformunu düzenli olarak kullananlar bilecektir,dosyalarını burada düzenlemek çile gibidir. Öncelikle formatı değiştirmeniz gerekir. Google da bu durumun farkına varmış olacak ki Office dosya formatlarını GDocs üzerinde düzenlemeye yakında imkan sağlayacak.

Bu sabah Google tarafından yapılan açıklamaya göre, G Suite kullanıcıları Nisan-Mayıs arasında, standart kullanıcılar ise yakın zamanda Microsoft Word, Excel ve PowerPoint formatları olan .docx, .xls ve .ppt formatlarını düzenleyebilecek.

Word dosyaları: .doc, .docx, .dot

Excel dosyaları: .xls, .xlsx, .xlsm (makro içeren Excel dosyaları), .xlt

PowerPoint dosyaları: .ppt, .pptx, .pps, .pot

Dün yapılan açıklamaya göre ise Google Dökümanlar, popüler bulut hizmeti Dropbox ile anlaşarak platformlar arası dosya düzenlemeyi kullanıcılara sunacağını söylemişti. Dropbox özelliği her ne kadar abone olan kişilere gelecek olsa da Office dosyaları düzenleme herkese açılacak.

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İşte düzenleme yapılabilecek dosya formatlarının tam listesi: