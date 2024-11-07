Copilot Pro, tüm Microsoft 365 abonelerine ücretsiz hale geliyor

Microsoft ayrıca Microsoft Designer uygulamasını bu pazarlarda Microsoft 365 Bireysel ve Aile aboneliklerine ekliyor. Yapay zeka özellikleri, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote ve Designer'ın yanı sıra, Windows'taki Paint, Fotoğraflar ve Note Defteri gibi uygulamalarda da geçerli olacak. Ancak, Microsoft 365 Aile aboneliğinde, sadece abonelik sahibi olan kişi Copilot'a erişebilecek, diğer aile üyeleriyle paylaşamayacak.
Fiyatlar artıyor
Ancak, bu yapay zeka özellikleri fiyat artışını da beraberinde getiriyor. Örneğin Avustralya'da Microsoft 365 Aile aboneleri ayda 4 Avustralya doları, Bireysel aboneler ise ayda 5 Avustralya doları fazla ödeyecek. Yine de, Microsoft'un daha önce Avustralya'da Copilot Pro için istediği 33 Avustralya dolarından çok daha az olduğunu belirtelim. Microsoft'un bu yeniliği yakında ABD ve Avrupa pazarları için de sunması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über