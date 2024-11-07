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    Anlık Bildirim

    Copilot Pro, tüm Microsoft 365 abonelerine ücretsiz hale geliyor

    Microsoft, yapay zeka destekli Office özelliklerine erişim için Microsoft 365 Bireysel ve Ev abonelerinden ayda 20 dolar ek ücret almaktan vazgeçti.             
    Copilot Pro, tüm Microsoft 365 abonelerine ücretsiz hale geliyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, yapay zeka destekli Office özelliklerine erişim için Microsoft 365 Bireysel ve Ev abonelerinden ayda 20 dolar ek ücret almaktan vazgeçti. Yazılım devi, Copilot Pro özelliklerini Microsoft 365 Bireysel ve Aile aboneliklerinin bir parçası haline getireceğini duyurdu. Ancak şimdilik yalnızca Avustralya, Yeni Zelanda, Malezya, Singapur, Tayvan ve Tayland'da bu özellikler sunulacak.

    Microsoft ayrıca Microsoft Designer uygulamasını bu pazarlarda Microsoft 365 Bireysel ve Aile aboneliklerine ekliyor. Yapay zeka özellikleri, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote ve Designer'ın yanı sıra, Windows'taki Paint, Fotoğraflar ve Note Defteri gibi uygulamalarda da geçerli olacak. Ancak, Microsoft 365 Aile aboneliğinde, sadece abonelik sahibi olan kişi Copilot'a erişebilecek, diğer aile üyeleriyle paylaşamayacak.

    Fiyatlar artıyor

    Ancak, bu yapay zeka özellikleri fiyat artışını da beraberinde getiriyor. Örneğin Avustralya'da Microsoft 365 Aile aboneleri ayda 4 Avustralya doları, Bireysel aboneler ise ayda 5 Avustralya doları fazla ödeyecek. Yine de, Microsoft'un daha önce Avustralya'da Copilot Pro için istediği 33 Avustralya dolarından çok daha az olduğunu belirtelim. Microsoft'un bu yeniliği yakında ABD ve Avrupa pazarları için de sunması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 6 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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