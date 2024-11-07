Tam Boyutta Gör Microsoft, yapay zeka destekli Office özelliklerine erişim için Microsoft 365 Bireysel ve Ev abonelerinden ayda 20 dolar ek ücret almaktan vazgeçti. Yazılım devi, Copilot Pro özelliklerini Microsoft 365 Bireysel ve Aile aboneliklerinin bir parçası haline getireceğini duyurdu. Ancak şimdilik yalnızca Avustralya, Yeni Zelanda, Malezya, Singapur, Tayvan ve Tayland'da bu özellikler sunulacak.

Microsoft ayrıca Microsoft Designer uygulamasını bu pazarlarda Microsoft 365 Bireysel ve Aile aboneliklerine ekliyor. Yapay zeka özellikleri, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote ve Designer'ın yanı sıra, Windows'taki Paint, Fotoğraflar ve Note Defteri gibi uygulamalarda da geçerli olacak. Ancak, Microsoft 365 Aile aboneliğinde, sadece abonelik sahibi olan kişi Copilot'a erişebilecek, diğer aile üyeleriyle paylaşamayacak.

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Fiyatlar artıyor

Ancak, bu yapay zeka özellikleri fiyat artışını da beraberinde getiriyor. Örneğin Avustralya'da Microsoft 365 Aile aboneleri ayda 4 Avustralya doları, Bireysel aboneler ise ayda 5 Avustralya doları fazla ödeyecek. Yine de, Microsoft'un daha önce Avustralya'da Copilot Pro için istediği 33 Avustralya dolarından çok daha az olduğunu belirtelim. Microsoft'un bu yeniliği yakında ABD ve Avrupa pazarları için de sunması bekleniyor.

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Copilot Pro, tüm Microsoft 365 abonelerine ücretsiz hale geliyor