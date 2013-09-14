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Google Drive Android uygulaması, yeni kontrol seçenekleri ile güncelledi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google'ın bulut depolama servisi Drive, Android tarafından yapılan bazı değişiklikler ile güncelledi.
Bu güncelleme ile uygulamanın alt tarafına "Yükle", "Oluştur" ve "Tarama" isimli üç adet yeni menü ekleyen Google, bu sayede kullanıcılara işlemlerini çok daha hızlı ve etkili bir şekilde yapabilme şansı tanıyor. İçeriklerin uygulama içerisinde daha rahat görülebilmesi için daha açık renkli bir temanın tercih edildiği Google Drive, ayrıca performans ve kararlılık konusunda da birçok geliştirmeye kavuşuyor.
Google Drive için yapılan güncellemenin önümüzdeki bir kaç gün içerisinde kullanıma sunulacağı belirtiliyor. 

http://www.engadget.com/2013/09/12/google-drive-android-update/?utm_medium=feed Yorum Yaz
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e-Militarist 6 yıl
WP için resmi olmayan Google Drive uygulaması www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/google-drive-on-wp/b3e46abe-5fc6-48c5-b4ab-c27acc4d5308
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