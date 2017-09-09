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Google Drive uygulaması kapanıyor

Kullanıcıların dosyalarını bulut hesabı ile senkronize ettiği Google Drive uygulaması kapanıyor. Yerine son kullanıcı ve kurumsal kullanıcı olarak iki yeni versiyon gelecek.
1 yıl
14,8b
1
23
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google’ın uzun yıllar PC ve Mac platformunda buluttaki dosyaların senkronizasyonuna imkan veren uygulaması Google Drive yolun sonuna geldi. Firma daha farklı bir uygulama yapılandırması ile yoluna devam edecek.

Kitleler farklılaşıyor

Firmadan yapılan açıklamaya göre 11 Aralık tarihine kadar PC ve Mac için Google Drive uygulaması düzenli güncellemelerini almaya devam edecek. Bu tarihten sonra uygulamaya teknik destek kesilecek. 2018 Mart ayında ise uygulama tamamen kullanımdan kaldırılacak.

Google bunun yerine iki farklı versiyon ile yoluna devam etme kararı aldı. Bir süre önce Google Drive uygulamasına eklenen ve kullanıcıların farklı cihazlardan dosyalarına erişmesini sağlayan Backup and Sync özelliği uygulama haline gelecek. Bu uygulama sadece son kullanıcılar için olacak. Ayrıca Google Fotoğraflar yükleme noktası olarak da yine bu uygulama görev yapacak.

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G Suite kurumsal platformuna dahil olan kullanıcılar ise Google Drive Stream uygulama ile karşılaşacak. Google’ın bulut servisleriyle daha derin bir entegrasyona sahip olacak uygulamanın yüksek bant genişliğine göre optimize edildiği belirtiliyor. Ayrıca eş zamanlı çalışma imkanı da sunulacak.

Yani aslında Google Drive sadece isim olarak kaldırılmış oluyor. Son kullanıcılar yine aynı şekilde hizmeti kullanmaya devam edecek. Bu noktada kurumsal kullanıcıların biraz daha farklı özelliklere sahip olacağını söyleyebiliriz.

 

https://www.geek.com/tech/google-drive-is-dying-kinda-2-1715376/ Yorum Yaz
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kreat 1 yıl en beğenilen
"Yani aslında Google Drive sadece isim olarak kaldırılmış oluyor."

O zaman başlığı ona göre yazın
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mert1907 1 yıl
Saçma başlık yüzünden komple kapanıyor sandım.
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Led Zeppelin 1 yıl
Uygulamanın adı değişiyor desenize
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DH Misafiri 1 yıl
Peki telefonlarda ki uygulama nasıl değişecek bu uygulamayı kaldıracak mıyız ? Üzerine mı yazılacak?
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dostum kertenkele 1 yıl
Üncü sınıf gazete gibi yaptınız donanım haberi habere tıklatmak için abuk subuk başlık atıyorsunuz
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korayalttantire 1 yıl
Başlıklarını engelle: Ekrem71
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CWaRRioR 1 yıl
Başlık süper, tam bir "Ekrem71" klasiği. Ne zaman saçma bir yazı-başlık görsem yazar şaşırtmıyor.
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abraxsas 1 yıl
Şu başlığı düzgün yazsanıza,zibilyon tane veri var hesapta, insan bi irkiliyor.
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Simplify 1 yıl
C L I C K B A I T L E N D I N I Z
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X-FI 1 yıl
ahah başlığa bak :D
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veteriner69 1 yıl
Bu başlık rezilliktir. Kapandığı falan yok.
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kartal172 1 yıl
Ah Ekrem ah. O başlık ne? Sen hangi gazeteleri okuyorsun da örnek alıyorsun?
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SeKSandDoRT 1 yıl

çok değilmiş hocam tlf.da / hafıza kartında gezdir, en dandik tlf. 128gb kart destekliyor artık
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