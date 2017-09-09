Google Drive uygulaması kapanıyor

Google’ın uzun yıllar PC ve Mac platformunda buluttaki dosyaların senkronizasyonuna imkan veren uygulaması Google Drive yolun sonuna geldi. Firma daha farklı bir uygulama yapılandırması ile yoluna devam edecek.

Kitleler farklılaşıyor

Firmadan yapılan açıklamaya göre 11 Aralık tarihine kadar PC ve Mac için Google Drive uygulaması düzenli güncellemelerini almaya devam edecek. Bu tarihten sonra uygulamaya teknik destek kesilecek. 2018 Mart ayında ise uygulama tamamen kullanımdan kaldırılacak.

Google bunun yerine iki farklı versiyon ile yoluna devam etme kararı aldı. Bir süre önce Google Drive uygulamasına eklenen ve kullanıcıların farklı cihazlardan dosyalarına erişmesini sağlayan Backup and Sync özelliği uygulama haline gelecek. Bu uygulama sadece son kullanıcılar için olacak. Ayrıca Google Fotoğraflar yükleme noktası olarak da yine bu uygulama görev yapacak.

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G Suite kurumsal platformuna dahil olan kullanıcılar ise Google Drive Stream uygulama ile karşılaşacak. Google’ın bulut servisleriyle daha derin bir entegrasyona sahip olacak uygulamanın yüksek bant genişliğine göre optimize edildiği belirtiliyor. Ayrıca eş zamanlı çalışma imkanı da sunulacak.

Yani aslında Google Drive sadece isim olarak kaldırılmış oluyor. Son kullanıcılar yine aynı şekilde hizmeti kullanmaya devam edecek. Bu noktada kurumsal kullanıcıların biraz daha farklı özelliklere sahip olacağını söyleyebiliriz.