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Google Drive, yeni özelliği ile bağlantı ekleme işlemini kolaylaştırıyor

5 yıl
1,2b
1
Operatörler - Kurumsal Haberler
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google Drive, yeni özelliği ile bağlantı ekleme işlemini kolaylaştırıyor
Google'ın çevrimiçi belge düzenleme ve bulut depolama platformu olan Drive, yapılan güncelleme ile bağlantı ekleme işlemini çok daha kolay ve etkili bir yapıya kavuşturdu.
Yapılan güncelleme ile kullanıcılar hazırladıkları metin içerisinde yer alan bir yazıya bağlantı eklerken, metnin içeriğiyle alakalı internet adreslerine otomatik olarak ulaşabilecekler. Yani servis konu hakkında başka yerden kopyalama işlemine gerek duymadan Google üzerinde aranan içeriği internet adresi olarak ekleyebilecek ve böylece çok daha hızlı bir kullanım sağlanmış olacak.
Oldukça ufak bir özellik olmasına rağmen servisi sık sık kullanan kişilere büyük fayda sağlaması beklenen otomatik bağlantı desteği, şuan aktif olarak kullanılabiliyor. Yeni özelliğin kullanımı hakkında ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

https://plus.google.com/u/0/+GoogleDrive/posts/D9VeMBxq4L4 Yorum Yaz
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