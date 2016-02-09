Google Drive'dan herkese 2 GB ücretsiz depolama alanı

Ekstra Google Drive alanına mı ihtiyacınız var? Yapmanız gereken tek şey Google hesabınızın güvenlik ayarlarını kontrol etmek. Arama devi 9 Şubat Güvenli İnternet Günü'ne özel olarak, kendi güvenlik ayarlarını kontrol eden kullanıcılara ekstra 2 GB depolama alanı veriyor. Bu avantajdan yararlanmak için sadece birkaç dakikanızı ayırarak güvenlik ayarlarınıza göz atmanız yeterli.





Neyse ki güvenlik ayarlarının kontrolü çok basit ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Yapmanız gereken tek şey buraya tıklayarak Güvenlik Kontrolü sayfasını ekrana getirerek birkaç adımda bilgilerinizi güncellemek. İlk adımda kurtarma bilgilerinizi kontrol ediyorsunuz. Daha sonra hesabınıza bağlı cihazlarınızı gözden geçirmeniz gerekiyor. Son olarak hesap izinlerinizi kontrol etmeniz lazım.

Çok kısa bir süre içersinde gerekli kontrolleri yapıp güvenlik ayarlarınızı güncelledikten sonra; "Güvenli İnternet Günü 2016 kutlamasına yardımcı olmak amacıyla, Güvenlik Kontrolü'nü tamamladığınız için Google hesabınıza 2 GB'lık ücretsiz Drive depolama alanı ekledik" şeklinde bir mesajla karşılaşacaksınız. Böylece eğer 15 GB kapasiteli ücretsiz Google Drive hesabına sahipseniz depolama alanınız 17 GB'a yükselmiş olacak.

https://security.google.com/settings/security/secureaccount