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Google Drive'dan herkese 2 GB ücretsiz depolama alanı

Google Drive, Güvenli İnternet Günü'ne özel olarak tüm kullanıcılarına ücretsiz 2 GB depolama alanı hediye ediyor. Bu fırsattan yararlanmak için yapmanız gerekenler bu yazıda!
3 yıl
3,4b
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31
Web Siteleri
Onur Seven
Haber Editörü
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Google Drive'dan herkese 2 GB ücretsiz depolama alanı
Ekstra Google Drive alanına mı ihtiyacınız var? Yapmanız gereken tek şey Google hesabınızın güvenlik ayarlarını kontrol etmek. Arama devi 9 Şubat Güvenli İnternet Günü'ne özel olarak, kendi güvenlik ayarlarını kontrol eden kullanıcılara ekstra 2 GB depolama alanı veriyor. Bu avantajdan yararlanmak için sadece birkaç dakikanızı ayırarak güvenlik ayarlarınıza göz atmanız yeterli.

Neyse ki güvenlik ayarlarının kontrolü çok basit ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Yapmanız gereken tek şey buraya tıklayarak Güvenlik Kontrolü sayfasını ekrana getirerek birkaç adımda bilgilerinizi güncellemek. İlk adımda kurtarma bilgilerinizi kontrol ediyorsunuz. Daha sonra hesabınıza bağlı cihazlarınızı gözden geçirmeniz gerekiyor. Son olarak hesap izinlerinizi kontrol etmeniz lazım.
Google Drive'dan herkese 2 GB ücretsiz depolama alanı
 
Çok kısa bir süre içersinde gerekli kontrolleri yapıp güvenlik ayarlarınızı güncelledikten sonra; "Güvenli İnternet Günü 2016 kutlamasına yardımcı olmak amacıyla, Güvenlik Kontrolü'nü tamamladığınız için Google hesabınıza 2 GB'lık ücretsiz Drive depolama alanı ekledik" şeklinde bir mesajla karşılaşacaksınız. Böylece eğer 15 GB kapasiteli ücretsiz Google Drive hesabına sahipseniz depolama alanınız 17 GB'a yükselmiş olacak.

https://security.google.com/settings/security/secureaccount Yorum Yaz
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Koreli01 2 yıl
Şuan hala geçerli mi?
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1984 2 yıl
Ben icloud u cok basarili buluyorum fotograf konusunda 3 liraya ayda 50 gb alan veriyor, ios ile muhteşem entegrasyonu var

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umityasar 2 yıl
Haklısınız hocam
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umityasar 2 yıl
Artık fotograf upload u ücretsiz.
Çok da gerek yok zannımca...
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GoldPunch 2 yıl umityasar
umityasar

Artık fotograf upload u ücretsiz.
Çok da gerek yok zannımca...

Fotoğraf çözünürlüğünü 2 megapiksele yani 1920x1080 e indiriyor ücretsizde. Fotoğraf makinem 20.2 megapiksel fotoğraf çekiyor, çektiğim fotoğrafları kayıpsız depolamak için yaklaşık bir senedir Google Drive'da 100 GB alan kullanıyorum, şuanlık işimi görüyor.

Fakat dediğiniz gibi sosyal medya amaçlı fotoğraf çekenler için ücretsiz fotoğraf depolama çok güzel bir hizmet.
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Das Boot 3 yıl
Devam etmiyor gençler bosuna denemeyin.
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chewrokee 3 yıl
Bana vermedi. Yaptım ama hâlâ 15gb :(
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serkelios 3 yıl
Devam ediyor mu ki?
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Mylove 3 yıl
Merhaba arkadaşlar. Telefon üzerinden denediğim için mi bilmiyorum bana gb gelmedi 😐
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stophart 3 yıl
geçen yıl bu haberi nasıl kaçırmışım :) neyse şimdilik 17 içinde teşekkürler.
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Fenomenon 3 yıl
Benim de 19 cigo oldu paylaşım için teşekkürler :)
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