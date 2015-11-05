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Google Drive'ın paylaşım deneyimi artırıldı

İnternet dünyasının büyük ismi Google'ın en çok kullanılan servisleri arasında yer alan bulut depolama platformu Drive, iOS ve Android tarafında paylaşımı kolaylaştıran özellikler kazandı.
3 yıl
1,4b
1
Cep Telefonları
Can Tunçer
Haber Editörü
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İnternet devi Google'ın popüler bulut depolama servisi Drive, hem iOS hem de Android platformlarında güncellendi.

Google Drive yayınlanan bu güncellemeyle artık sizinle paylaşılan dosyalar olduğunda mobil bildirimler vermeye başladı. Bu sayede paylaşım sürecini kolaylaştıran ve kayıpları önleyen Drive, bu bildirimler üzerinden de paylaşılan içeriklere hızlı şekilde geçiş yapabiliyor. Aynı zamanda Android tarafında artık paylaşılan dosyaları ön izlemek için Google hesabına ihtiyaç duymayan uygulama, içerik erişim izinleri için de bildirim temelli bilgi verebiliyor.

Google Drive'a ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

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