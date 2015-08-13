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Google Drive'ın web sürümü artık yüklü uygulamaları da kullanabiliyor

3 yıl
1,4b
1
Web Siteleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google Drive'ın web sürümü artık yüklü uygulamaları da kullanabiliyor
 
Google'ın bulut depolama servisi Drive, Web sürümünde yüklü diğer uygulamaları da aktif olarak kulanmaya başladı.
Güncellenen web için Google Drive, artık içerisinde yer alan örneğin bir PDF dosyasını sistemde yüklü diğer uygulamalarla da açabiliyor. Bunu sayfanın üst bölümüne yerleştirilen "Birlikte Aç" komutu üzerinden gerçekleştiren servis, sisteminizde dosyayı açabilecek bir uygulama yoksa farklı önerilerde de bulunabiliyor. Bu süreci tam anlamıla kullanabilmek için Google Drive'ın Mac ya da Windows uygulamasının sistemde yüklü olması gerekiyor.
Google'ın konu hakkında hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.engadget.com/2015/08/13/google-drive-web-viewer-update//?utm_medium=feed&utm_source=Feed_Classic&utm_campaign=Engadget&ncid=rss_semi Yorum Yaz
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