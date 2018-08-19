Google Duo görüntülü sohbet uygulaması iki yaşında

Popüler görüntülü sohbet uygulaması Google Duo, 16 Ağustos'ta ikinci yaşını doldurdu. İlk olarak Google’ın 18 Mayıs 2016’daki geliştirici konferansında duyurulan uygulama aynı yılın Ağustos ayı itibariyle tüm dünyada kullanıma sunulmuştu. Arama devi Google Duo ile düşük hızda internet bağlantısına sahip olan telefonlarda bile yüksek kaliteli görüntülü arama hizmeti sunmayı amaçlamıştı. Uygulama şirketin tüm planlarını başarı ile yerine getirdi.

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Android ve iOS platformlarında kullanılabilen Google Duo, kullanıcıların kişi listesinden birilerini aramasını sağlıyor. Ayrıca otomatik olarak Wi-Fi ve hücresel ağlar arasında geçiş yapabildiğini de belirtelim. Google Duo'nun daha aramayı cevaplamadan kimin aradığını canlı olarak görmenize imkan tanıyan "Tık Tık" isimli ilginç bir özelliği de var.

Günden güne gelişiyor

Google Duo iki yıldan bu yana çeşitli güncellemeler aldı ancak en büyük değişiklik Mart 2017'de sadece sesli arama yapılabilmesine olanak sağlanması ile yapıldı. Daha sonra Mart 2018'de uygulamaya görüntülü ve sesli mesaj özelliği eklendi. Bu sayede kullanıcılar ulaşamadıkları kişiler için en fazla 30 saniyeye kadar mesaj bırakma şansına sahip oldular.

Google Duo ile yapılan görüşmeler varsayılan olarak uçtan uca şifreleme ile korunuyor. Her geçen gün uygulamayı daha üretken hale getiren yeni güncellemeler yayınlandığını görüyoruz. Ayrıca kısa süre önce Materyal Tasarım arayüzüne sahip olmasını sağlayan yeni bir güncelleme aldı.

Play Store'da 500 milyon indirme sayısını geride bırakan uygulamalardan biri olmayı başaran Duo artık akıllı ekranlar ve tabletleri de destekliyor. Uygulamayı denemek isterseniz aşağıdaki bağlantılar aracılığı ile cihazınıza indirebilirsiniz.

https://www.androidpolice.com/2018/08/16/google-duo-turns-two-years-old-today/