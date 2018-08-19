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Google Duo görüntülü sohbet uygulaması iki yaşında

Google'ın FaceTime ve Skype gibi görüntülü arama uygulamalarına rakip olarak çıkardığı Google Duo iki yaşında. 500 milyon indirme barajını aşan uygulama günden güne yeni özellikler kazanıyor.
9 ay
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Popüler görüntülü sohbet uygulaması Google Duo, 16 Ağustos'ta ikinci yaşını doldurdu. İlk olarak Google’ın 18 Mayıs 2016’daki geliştirici konferansında duyurulan uygulama aynı yılın Ağustos ayı itibariyle tüm dünyada kullanıma sunulmuştu. Arama devi Google Duo ile düşük hızda internet bağlantısına sahip olan telefonlarda bile yüksek kaliteli görüntülü arama hizmeti sunmayı amaçlamıştı. Uygulama şirketin tüm planlarını başarı ile yerine getirdi.
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Android ve iOS platformlarında kullanılabilen Google Duo, kullanıcıların kişi listesinden birilerini aramasını sağlıyor. Ayrıca otomatik olarak Wi-Fi ve hücresel ağlar arasında geçiş yapabildiğini de belirtelim. Google Duo'nun daha aramayı cevaplamadan kimin aradığını canlı olarak görmenize imkan tanıyan "Tık Tık" isimli ilginç bir özelliği de var.

Günden güne gelişiyor

Google Duo iki yıldan bu yana çeşitli güncellemeler aldı ancak en büyük değişiklik Mart 2017'de sadece sesli arama yapılabilmesine olanak sağlanması ile yapıldı. Daha sonra Mart 2018'de uygulamaya görüntülü ve sesli mesaj özelliği eklendi. Bu sayede kullanıcılar ulaşamadıkları kişiler için en fazla 30 saniyeye kadar mesaj bırakma şansına sahip oldular.
Google Duo ile yapılan görüşmeler varsayılan olarak uçtan uca şifreleme ile korunuyor. Her geçen gün uygulamayı daha üretken hale getiren yeni güncellemeler yayınlandığını görüyoruz. Ayrıca kısa süre önce Materyal Tasarım arayüzüne sahip olmasını sağlayan yeni bir güncelleme aldı.
Play Store'da 500 milyon indirme sayısını geride bırakan uygulamalardan biri olmayı başaran Duo artık akıllı ekranlar ve tabletleri de destekliyor. Uygulamayı denemek isterseniz aşağıdaki bağlantılar aracılığı ile cihazınıza indirebilirsiniz.
Android: Google Duo [Ücretsiz]
iOS: Google Duo [Ücretsiz]

https://www.androidpolice.com/2018/08/16/google-duo-turns-two-years-old-today/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Mert_06 9 ay en beğenilen
Bu gereksiz uygulama Android cihazlarda varsayılan olarak geliyor. Üstüne bir de silmeye izin verilmiyor. 500 milyon indirme sayısı bu yüzden.
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SEO-Uzmanı 9 ay
bende ekimde 40'ıma basacağım !
beni niye haber yapmıyorsunuz, hacı !? :)
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sis651 9 ay
İki yaşında ve daha yeni duyuyorum. Hımm... Google'ın mükemmel bir işi daha.
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NakahNiyesuh 9 ay
imo bu konuda en iyisi. Aklınıza gelmeyecek kadar çok fazla sayıda uygulama denedim, Skype Facetime Google Duo Hangouts Line Whatsapp Viber Tango vs vs hepsini denedim ama en iyisi imo. Facetime görüntü kalitesi olarak çok iyi ancak aşırı şarj ve internet yiyor, bağlantı kalitenizin iyi olması gerekiyor. imo hem az harcıyor hem de hiç lag yaşamadım, görüntü de fena olmuyor. Sürekli konuşmalarda kesinlikle imo öneririm.
Ayrıca Google Duo'nun bilgisayar versiyonu yok, bilgisayardan konuşamıyorsunuz.
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stivjabs 9 ay
iOS ve Android desteği, ve veri kullanımının düşük olmasından dolayı kullanıyorum. Telefon Skype,Snapchat veya Whatsapp'daki kadar ısınmıyor. Ayrıca görüntü kalitesi daha iyi.
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DH Misafiri 9 ay
Google yazılımlarının indirilme sayısı sadece şişirmeden ibaret. Çoğu telefonda sistem dosyası kategorisinde ve maalesef hiç kullanılmadığı halde, kaldırma imkanı yo Google duo da böyle.
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khaos 9 ay
Kullanmanızı öneririm facetime dahil görüntü kalitesi en yüksek olan duo ayrıca bağlantı kalitesinden az etkileniyor
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AqRaMa 9 ay
telefona yüklü ama hiç kullanmadım kullananı da görmedim... whatssapp yetiyor.
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yorumculuklar 9 ay
FaceTime sadece Apple kullanıcıları arasında kullanılabilir olduğu için Duo, WhatsApp ve Messenger gibi platformlarla aynı kategoride değerlendirmek yanlış olur bence. Bunu geçecek olursak WhatsApp gibi telefon numarasından kayıt olunan ve arkadaşlarınızı rehberden hızlıca bulabilen bir uygulama varken, insanların pek buna yöneleceğini beklemiyorum. WhatsApp'ın hizmet kalitesi yüksek değil fakat yeterli ve basit.
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teknokaptan 9 ay
Bu forumda sen dahil Onur kaç kişi kullanıyor ?
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erc44 9 ay
Bir Facetime olamaz
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uygulama haber, akıllı telefon ve
6 etiket daha cep telefonu google duo iki yaşında Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Onur Seven
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