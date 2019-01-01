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Google Duo görüntülü arama uygulamasına grup sohbeti özelliği geliyor

Ortaya çıkan bazı sızıntılar Google’un görüntülü arama uygulaması Duo’ya grup sohbeti özelliğinin geleceğini gösteriyor. Ayrıca düşük ışık koşullarında video parlaklığı değiştirilebilecek.
4 ay
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2
Mobil Uygulamalar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Google Duo görüntülü arama uygulamasına grup sohbeti özelliği geliyor
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Google mesajlaşma servisleriyle sürekli sorunlar yaşadı. Uygulamalar ya kapandı ya da başka bir isimle yeniden sunulmaya çalışıldı. Tüm bu başarısız servislerin arasında görüntülü arama uygulaması olan Google Duo kullanıcıların beğenisini kazanmayı başardı. Sade arayüzü ve kolay kullanımı ile oldukça popüler hale gelen Google Duo’ya yeni özellikler ekleniyor.

Düşük ışık modu ve grup sohbeti

Bazı kaynakların ortaya çıkardığı ekran görüntülerinde Google’un görüntülü grup sohbeti üzerinde çalıştığı görülüyor. Özellik devreye girince aynı anda 8 kişiye kadar görüntülü arama yapabileceksiniz. Bu 8 kişinin arayüz üzerine nasıl yerleşeceği belli değil ama çalışmaların devam ettiği görülüyor. Sohbeti başlatmak için diğer mesajlaşma uygulamalarındaki gibi bir grup kuruyorsunuz ve o grup üzerinden arama yapıyorsunuz. Ayrıca karanlık bir ortamdaysanız düşük ışık modunu açmanızı öneren bir özellik de ekleniyor. Bu sayede video parlaklığı otomatik olarak ayarlanarak daha iyi bir görüntüye sahip olmanız sağlanacak.

Google Duo görüntülü arama uygulamasına grup sohbeti özelliği geliyor
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Ayrıca Bkz. "Sahte Alexa uygulaması, App Store'da zirveye çıktı"

Güncellemenin ne zaman kullanıcılara açılacağı şu an için bilinmiyor. Ancak ekran görüntülerinde yeni özellikler erken bir test aşamasında bulunuyorlar. Google Play üzerinde 1 milyar indirme barajını aşan uygulamanın daha da popüler hale gelmesi bekleniyor.

Google Duo: Google Play || App Store


https://9to5google.com/2018/12/31/google-duo-group-calls-testing/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
drserk 4 ay
Görüntü kalitesi konusunda whatssapp tan çokndaha iyi ama ses kalitesi daha iyi olabilirdi
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hanzele 4 ay drserk
kesinlik katılıyorum. görüntü kalitesi piyasadaki tüm uygulamaların üzerinde. üstelik hespni tek tek test ettik :)
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