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Google, Duo uygulaması için web sürümü hazırlıyor

Google’un kullanıcılar tarafından oldukça beğenilen görüntülü görüşme uygulaması Duo sadece mobil cihazlarda kullanılabiliyordu. Görünen o ki uygulama için web arayüzü hazırlanıyor.
3 ay
2,4b
1
12
Mobil Uygulamalar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Google, Duo uygulaması için web sürümü hazırlıyor
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Google, mesajlaşma hizmetleriyle üst üste başarısızlıklar yaşasa da, görüntülü görüşme uygulaması olan Duo kullanıcılar tarafından oldukça beğenilmişti. Kullanımı kolay ve sade arayüzü sayesinde hızla popüler hale geldi ve sadece Android tarafında 1 milyar indirilme sayısına ulaşabildi. Görünen o ki firma uygulamaya verdiği önemi artıracak.

Web sürümü geliyor

Uygulama şu an iOS ve Android cihazlar dışında kullanılamıyor. Ulaşılan bilgilere göre Google, Duo uygulaması için web sürümü hazırlamaya başlamış. Bu web arayüzü Chrome başta olmak üzere Firefox, Safari gibi pek çok popüler tarayıcıda kullanılabilecek. Duo uygulamasının web sürümü ne tür özellikleri barındıracak bilinmiyor ama Google Mesajlar hizmetinin web versiyonuna benzer şekilde çalışacaktır. WhatsApp Web kullananların da yakından tanıdığı QR kodlu bağlantı sistemi kullanılabilir.

Ayrıca Bkz. "Google'ın "Coral" adlı gizemli cihazının Geekbench puanı ortaya çıktı"

Ayrıca geçtiğimiz ay Google Duo’ya grup video sohbeti özelliğinin geleceğini öğrenmiştik. Ek olarak düşük ışıkta gerçekleşen görüşmeler için bir özellik de bulunuyordu. Kısacası Google Duo uygulaması yakın zamanda pek çok yenilikle beraber kullanıcılara daha fazla özellik sunacak.

Google Duo: App Store | Google Play


https://9to5google.com/2019/01/25/google-duo-web-launch-leak/ Yorum Yaz
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dodofran 3 ay
şu google uygulamalarını ne zaman '' tam 1 milyar indirildi'' diye servis etmekten vazgeçeceksiniz merak ediyorum.
varsayılan olarak zorla google tarafından yüklü olarak geliyor bu uygulama arkadaşım yoksa niye 1 milyar indirilsin şaşırdınız mı?
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khaos 3 ay
Bağlantı hızından çok daha az etkileniyor. İphone da dahil değişik telefonlarda defalarca denedim görüntü kalitesi olarak facetime dan çok daha iyi whatsapp bunun yanına bile yaklaşamaz.
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OverClocK1ng 3 ay khaos
Aynen öyle. Google'ın algoritması gerçekten çok başarılı. Skype eskiden iyiydi bozdu.
Şu haberden sonra PC Web kamerasını çıkartıyorum...
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farukbekl 3 ay
Bir aralar böyle bir uygulama vardı. Hala kullanan var mı bilmiyorum.
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Das Boot 3 ay
Duo ile allo ayni zamanda duyurulmustu. Google allo'nun fisini Mart ayinda cekiyor. Bununda omru pek uzun degil.
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astegon 3 ay
Whatsapp'dan sonra kimse kurmaz demeyin. İnsanlar bıktı whatsapp'tan. Hatta farklı uygulamalar denemeleri yaparken 15 Temmuz kalkışması vs derken hemen bir çok kişi sildi farklı mesajlaşma uygulamalarını "aman başıma bir şey gelmesin" diye.
Duo da Allo'da çok iyiler ve bence Hangouts kapanırken (2019 Ekim'de bye bye) güzel bir ikili olurlar.
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phoenixae 3 ay
Görüntülü görüşmedeki kalite whatsapptan çok daha iyi tavsiye ederim
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barlas_dnz 3 ay
Yakın zamanda denediniz mi bilmiyorum ama ben şok oldum resmen. Sesli görüşmede gecikme yok denecek kadar az görüntülü görüşmede ise rakiplerine fark atar. Ben çok beğendim
Birçok kişiyi aradım telefonunda bu uygulamanın yüklü olduğundan bile haberleri yok.
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intel7mix 3 ay
Whatsapp varken çok tutmaz. Ekstradan yazılım kimse kurmak istemiyor artık.
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OverClocK1ng 3 ay intel7mix
Çok şükür PC de özürlü Skype yerine adam gibi program geliyor.
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intel7mix arkadaşım. Haberi hiç okumamışsın. Bi okusaydın yaw.
Esas bu ekstradan yazılım istemeyen bir şey.
Telefonu ilk aldın. Android ise içinde Whatsapp yoksa bile Duo var.
Hadi onu geçtim, bu telefon için değil, PC için çok iyi olacak.
PC ye ekstradan yazılım falan yüklemeden direkt Chrome, Firefox içinden falan görüşebileceksin işte.
Zaten Skype iyice bozmuştu. Eskiden MicroFOSS satın almadan önce çok iyiydi de.
Bu ise çok basit, sadece arama yapmak için harika...
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interwap 3 ay
Bir dönem denediğimde Xiaomi Video Call daha kaliteliydi.
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