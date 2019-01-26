Google, Duo uygulaması için web sürümü hazırlıyor

Web sürümü geliyor
Uygulama şu an iOS ve Android cihazlar dışında kullanılamıyor. Ulaşılan bilgilere göre Google, Duo uygulaması için web sürümü hazırlamaya başlamış. Bu web arayüzü Chrome başta olmak üzere Firefox, Safari gibi pek çok popüler tarayıcıda kullanılabilecek. Duo uygulamasının web sürümü ne tür özellikleri barındıracak bilinmiyor ama Google Mesajlar hizmetinin web versiyonuna benzer şekilde çalışacaktır. WhatsApp Web kullananların da yakından tanıdığı QR kodlu bağlantı sistemi kullanılabilir.Ayrıca Bkz. "Google'ın "Coral" adlı gizemli cihazının Geekbench puanı ortaya çıktı"
Ayrıca geçtiğimiz ay Google Duo’ya grup video sohbeti özelliğinin geleceğini öğrenmiştik. Ek olarak düşük ışıkta gerçekleşen görüşmeler için bir özellik de bulunuyordu. Kısacası Google Duo uygulaması yakın zamanda pek çok yenilikle beraber kullanıcılara daha fazla özellik sunacak.
Google Duo: App Store | Google Play
https://9to5google.com/2019/01/25/google-duo-web-launch-leak/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
varsayılan olarak zorla google tarafından yüklü olarak geliyor bu uygulama arkadaşım yoksa niye 1 milyar indirilsin şaşırdınız mı?
Şu haberden sonra PC Web kamerasını çıkartıyorum...
Duo da Allo'da çok iyiler ve bence Hangouts kapanırken (2019 Ekim'de bye bye) güzel bir ikili olurlar.
Birçok kişiyi aradım telefonunda bu uygulamanın yüklü olduğundan bile haberleri yok.
---
intel7mix arkadaşım. Haberi hiç okumamışsın. Bi okusaydın yaw.
Esas bu ekstradan yazılım istemeyen bir şey.
Telefonu ilk aldın. Android ise içinde Whatsapp yoksa bile Duo var.
Hadi onu geçtim, bu telefon için değil, PC için çok iyi olacak.
PC ye ekstradan yazılım falan yüklemeden direkt Chrome, Firefox içinden falan görüşebileceksin işte.
Zaten Skype iyice bozmuştu. Eskiden MicroFOSS satın almadan önce çok iyiydi de.
Bu ise çok basit, sadece arama yapmak için harika...