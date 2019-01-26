Google, Duo uygulaması için web sürümü hazırlıyor

Google, mesajlaşma hizmetleriyle üst üste başarısızlıklar yaşasa da, görüntülü görüşme uygulaması olan Duo kullanıcılar tarafından oldukça beğenilmişti. Kullanımı kolay ve sade arayüzü sayesinde hızla popüler hale geldi ve sadece Android tarafında 1 milyar indirilme sayısına ulaşabildi. Görünen o ki firma uygulamaya verdiği önemi artıracak.

Web sürümü geliyor

Uygulama şu an iOS ve Android cihazlar dışında kullanılamıyor. Ulaşılan bilgilere göre Google, Duo uygulaması için web sürümü hazırlamaya başlamış. Bu web arayüzü Chrome başta olmak üzere Firefox, Safari gibi pek çok popüler tarayıcıda kullanılabilecek. Duo uygulamasının web sürümü ne tür özellikleri barındıracak bilinmiyor ama Google Mesajlar hizmetinin web versiyonuna benzer şekilde çalışacaktır. WhatsApp Web kullananların da yakından tanıdığı QR kodlu bağlantı sistemi kullanılabilir.

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Ayrıca geçtiğimiz ay Google Duo’ya grup video sohbeti özelliğinin geleceğini öğrenmiştik. Ek olarak düşük ışıkta gerçekleşen görüşmeler için bir özellik de bulunuyordu. Kısacası Google Duo uygulaması yakın zamanda pek çok yenilikle beraber kullanıcılara daha fazla özellik sunacak.

Google Duo: App Store | Google Play

https://9to5google.com/2019/01/25/google-duo-web-launch-leak/