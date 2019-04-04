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Google Duplex, iOS ve Android telefonların kullanımına açılıyor

Google Asistan’ın insan gibi konuşan ve sizin için rezervasyon yapabilen Duplex özelliği iOS ve Android telefonların kullanımına açılıyor. Daha öncesinde sadece Pixel telefonlarda kullanılıyordu.
1 ay
7,7b
1
5
Mobil Uygulamalar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Google Duplex, iOS ve Android telefonların kullanımına açılıyor
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Google tarafından 2018 yılında I/O konferansında tanıtılan ve dikkatleri üzerine çeken Duplex özelliği ile Google Asistan sizin yerinize işletmeleri arayarak rezervasyon yapabiliyor. Bu özellik sadece ABD’deki Pixel akıllı telefon kullanıcılarına açıktı. Bugün ise iPhone’lara ve Android 5.0 üstü akıllı telefonlara geleceği öğrenildi.

İnsan konuşmasına oldukça yakın

Google Duplex özelliği ilk duyurulduğunda ilgi çekici bir diğer noktası ise insan konuşmasına oldukça yakın olmasaydı. Öyle ki konuşma sırasında düşünme aralıkları bile bırakıyordu. Şimdilik sadece İngilizce dili için geliştirilen Google Duplex ABD’ye özel kalmaya devam edecek. Cihaz desteği ise ilk olarak resmi Google sayfasında görüldü. 

Google Duplex, iOS ve Android telefonların kullanımına açılıyor

Google Duplex’i kullanabileceğiniz alanlar otel rezervasyonu yapmak, restoranda yer ayırmak gibi işlemler olarak sıralanabiliyor. Sadece nerede, kaç kişilik ve saat kaçta gibi basit bilgileri Google Asistan’a iletiyorsunuz. Google Duplex özelliği sayesinde Asistan sizin yerinize işletmeyi arayarak gerekli konuşmayı yapıyor.

Ayrıca Bkz. "Google’ın Call Screen özelliği Moto G7 ve Moto One serisine geliyor"

Google Duplex’in birçok cihaza daha geleceğinin öğrenilmesi oldukça sevindirici. Ancak ABD dışındaki ülkeler hakkında henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Türkçe dil desteği ile ülkemize açılması için uzun bir zaman olduğunu söyleyebiliriz.


https://support.google.com/business/answer/7690269?hl=en Yorum Yaz
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The.Mafia 1 ay en beğenilen
Türkçe dil desteği yıllar sonra gelir
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alaz1903 1 ay
Hemen başlamışsınız Türkçe dil desteği diye. Türkçe konuşacağım yeri arar randevuyu kendim de alırım. Asistana ne ihtiyacım var. Çoğumuz iyi kötü ingilizce biliyoruz ama iş telefonda konuşmaya, anlaşmaya gelince bunu beceremiyoruz. Bu gibi durumlarda asistan bizim yerimize arayıp gerekli ingilizce görüşmeyi yapıyor ve randevuyu alıyor. Asıl işimize yarayacak kısmı burası.
Hemen başlamışsınız Türkçe dil desteği diye. Türkçe konuşacağım yeri arar randevuyu kendim de alırım. Asistana ne ihtiyacım var. Çoğumuz iyi kötü ingilizce bili...
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ozhanbayram 1 ay
Türkçe neden gelsin ki CV de tüm Türkiye'nin İngilizcesi en az bir İngiliz kadar var :)
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b@d0 1 ay
Pazarlık yapamayacaksa iş görmez.
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alaz1903 1 ay
Hemen başlamışsınız Türkçe dil desteği diye. Türkçe konuşacağım yeri arar randevuyu kendim de alırım. Asistana ne ihtiyacım var. Çoğumuz iyi kötü ingilizce biliyoruz ama iş telefonda konuşmaya, anlaşmaya gelince bunu beceremiyoruz. Bu gibi durumlarda asistan bizim yerimize arayıp gerekli ingilizce görüşmeyi yapıyor ve randevuyu alıyor. Asıl işimize yarayacak kısmı burası.
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gamermelisa 1 ay
Türkçe yoksa işimize yaramaz ya
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The.Mafia 1 ay en beğenilen
Türkçe dil desteği yıllar sonra gelir
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