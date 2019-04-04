Google Duplex, iOS ve Android telefonların kullanımına açılıyor

Google tarafından 2018 yılında I/O konferansında tanıtılan ve dikkatleri üzerine çeken Duplex özelliği ile Google Asistan sizin yerinize işletmeleri arayarak rezervasyon yapabiliyor. Bu özellik sadece ABD’deki Pixel akıllı telefon kullanıcılarına açıktı. Bugün ise iPhone’lara ve Android 5.0 üstü akıllı telefonlara geleceği öğrenildi.

İnsan konuşmasına oldukça yakın

Google Duplex özelliği ilk duyurulduğunda ilgi çekici bir diğer noktası ise insan konuşmasına oldukça yakın olmasaydı. Öyle ki konuşma sırasında düşünme aralıkları bile bırakıyordu. Şimdilik sadece İngilizce dili için geliştirilen Google Duplex ABD’ye özel kalmaya devam edecek. Cihaz desteği ise ilk olarak resmi Google sayfasında görüldü.

Google Duplex’i kullanabileceğiniz alanlar otel rezervasyonu yapmak, restoranda yer ayırmak gibi işlemler olarak sıralanabiliyor. Sadece nerede, kaç kişilik ve saat kaçta gibi basit bilgileri Google Asistan’a iletiyorsunuz. Google Duplex özelliği sayesinde Asistan sizin yerinize işletmeyi arayarak gerekli konuşmayı yapıyor.

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Google Duplex’in birçok cihaza daha geleceğinin öğrenilmesi oldukça sevindirici. Ancak ABD dışındaki ülkeler hakkında henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Türkçe dil desteği ile ülkemize açılması için uzun bir zaman olduğunu söyleyebiliriz.

https://support.google.com/business/answer/7690269?hl=en