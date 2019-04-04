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Google’ın Call Screen özelliği Moto G7 ve Moto One serisine geliyor

Google’ın Pixel serisi için sunulan Call Screen özelliği diğer Android telefonlara da geliyor. Bu özellik sayesinde Google Asistan gelen aramaları sizin yerinize cevaplayacak.
1 ay
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Mobil Uygulamalar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Google’ın Call Screen özelliği Moto G7 ve Moto One serisine geliyor
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Geçtiğimiz günlerde Call Screen özelliğinin Android One telefonlara geleceğini sizlere aktarmıştık. Bir kod sızıntısıyla haberdar olduğumuz durum Motorola tarafından paylaşılan blog yazısıyla artık resmiyet kazandı. Google Call Screen özelliğinin geleceği ilk akıllı telefonlar Moto G7 ve Moto One serisi olacak.

Pixel’e özel olmaktan çıkıyor

Call Screen uzun zamandır ABD’deki Pixel akıllı telefon kullanıcıları için açık durumda. Ancak başka hiçbir cihaz yeni özellikten yararlanamıyordu. Google Call Screen temelinde tanımadığınız numaralara karşı bir aracı olma görevi üstleniyor. Gelen aramayı Call Screen ile cevapladığınız zaman karşıdaki kişinin söyledikleri metin olarak önünüze getiriliyor. Siz de belli seçenekleri seçerek Google Asistan’ın sesi yardımıyla karşıdaki kişiye farklı sorular sorabiliyorsunuz.

Moto One serisine bu özelliğin gelmesi Android One projesine dahil oldukları için oldukça normal. Ancak Moto G7 Android One’a dahil değil. Bu da ileride belki de tüm Android telefonların kullanımına açılabileceği manasına gelebilir. Tabii ki şimdilik ilk aşama Android One akıllı telefonlar için olacaktır.

Ayrıca Bkz. "Motorola P40 Power'ın tasarımını açığa çıkaran görseller yayınlandı"

Call Screen özelliğinin geleceği bir diğer üretici Nokia olacak. Hatta bazı Nokia 6.1 kullanıcıları cihazlarına şimdiden eklendiğini bile belirtmişler. Nokia ve Motorola dışında Xiaomi, General Mobile gibi Android One akıllı telefon üreticileri hakkında ise henüz herhangi bir bilgi mevcut değil. Şu an sadece ABD ve Kanada üzerinde İngilizce diliyle kullanılabildiği için ülkemize gelmesi uzun sürebilir.


https://9to5google.com/2019/04/03/google-call-screen-moto/ Yorum Yaz
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