Google Earth 1 milyar indirme sayısını geçti

Google'ın Maps hizmetinden ayrı olarak dünyanın yörüngesindeki uydulardan çekilen fotoğraflarla 3D olarak hazırlandığı Earth hizmeti internet üzerinden indirilerek bilgisayara kurulabiliyor. Google, Earth yazılımının bir milyar indirme barajını aştığını bir videoyla duyurdu.





Google Earth hizmetinde tarihi eserlerin ve bölgelerin önceki yıllara ait görselleri, okyanus derinlikleri, coğrafi şekilleri 3D olarak görüntüleme, arama fonksiyonu, 3D binalar, harita katmanları, uçuş simülatörü, yıldızları, Mars'ı ve Ay'ı gezebilme gibi özellikler bulunuyor.





Mobil sürümü de bulunan Google Earth'ün daha gelişmiş özellikler sunan profesyonel versiyonu 400$ fiyat etiketiyle satılıyor.