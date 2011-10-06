Google Earth 1 milyar indirme sayısını geçti

Haber Editörü
Google'ın Maps hizmetinden ayrı olarak dünyanın yörüngesindeki uydulardan çekilen fotoğraflarla 3D olarak hazırlandığı Earth hizmeti internet üzerinden indirilerek bilgisayara kurulabiliyor. Google, Earth yazılımının bir milyar indirme barajını aştığını bir videoyla duyurdu.
Google Earth hizmetinde tarihi eserlerin ve bölgelerin önceki yıllara ait görselleri, okyanus derinlikleri, coğrafi şekilleri 3D olarak görüntüleme, arama fonksiyonu, 3D binalar, harita katmanları, uçuş simülatörü, yıldızları, Mars'ı ve Ay'ı gezebilme gibi özellikler bulunuyor.
Mobil sürümü de bulunan Google Earth'ün daha gelişmiş özellikler sunan profesyonel versiyonu 400$ fiyat etiketiyle satılıyor.
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harita icin 10sene eski olabilirde resimlerde elestirmek mumkun degil. cunku o resimler uydular cekiyor. sence uydular ne kadar aralikla tum dunya yuzeyini bu kadar detayli tariyorlardir yada taramalari teknik olarak mumkun olur.
hos google earthu gordugunde neden gercek zamanli goruntu vermiyenleride gordum. uzaydan baksak kendimizi goresek olmazmi diyenler oldu :)) milyarlarca dolarlik uydunun uzaydan takip ettigi adamin fazla yasamiyacagini soylememe gerek varmi :)
demek istediğim şey bizim dükkan yapılalı 10 sene oldu ama buranın görüntüsüne bakınca hala dükkan yok.
yoksa kalabalık şehirlerin görüntüleri daha kısa sürelerde güncelleniyor.
ben istanbula gideceğim zaman açıp yollara bakıyorum mesela.
buraların 10 sene öncesine ait resimleri var.