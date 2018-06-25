Google Earth’e uzaklık ve alan hesaplama aracı geldi

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Bir zamanların popüler uygulamalarından Google Earth, günümüzde popülaritesini Google Haritalar’a bırakmış olsa da uydu görüntüleri üzerinden çalışma yapanlar tarafından kullanılmaya devam ediyor. Google, uydu görüntüleri üzerinden çalışma yapanların işini kolaylaştırmak için yeni bir güncelleme yayınladı.

Güncelleme ile harita üzerinde iki nokta arasında uzaklık tespiti ve bir bölgenin alan büyüklüğünü ölçebiliyor. Bu sayede bir arsanın büyüklüğünü ölçmek için cetvelle arsada tur atmak yerine iki tıkla gerçek bilgiye ulaşabileceksiniz. Bir ev satın alacaksanız ve bahçenin büyüklüğünü merak ediyorsanız bu araç ile görebilirsiniz.

Uzaklık ve alan hesaplama aracı gün içerisinde Google Earth’ün web sürümüne eklenecek. Güncelleme, bu hafta içerisinde Android’e, yakın zamanda da iOS’e gelecek.