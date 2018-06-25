Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google Earth’e uzaklık ve alan hesaplama aracı geldi

Uydu görüntüleri üzerinden mahalle mahalle gezebildiğimiz Google Earh güncellendi. Güncelleme ile uzaklık ve alan ölçümü yapabileceğiniz araç eklendi. Bir arsanın alanını iki tıkla ölçebilirsiniz.
11 ay
4,5b
1
7
Mobil Uygulamalar
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Google Earth’e uzaklık ve alan hesaplama aracı geldi
Tam Boyutta Gör

Bir zamanların popüler uygulamalarından Google Earth, günümüzde popülaritesini Google Haritalar’a bırakmış olsa da uydu görüntüleri üzerinden çalışma yapanlar tarafından kullanılmaya devam ediyor. Google, uydu görüntüleri üzerinden çalışma yapanların işini kolaylaştırmak için yeni bir güncelleme yayınladı.

Güncelleme ile harita üzerinde iki nokta arasında uzaklık tespiti ve bir bölgenin alan büyüklüğünü ölçebiliyor. Bu sayede bir arsanın büyüklüğünü ölçmek için cetvelle arsada tur atmak yerine iki tıkla gerçek bilgiye ulaşabileceksiniz. Bir ev satın alacaksanız ve bahçenin büyüklüğünü merak ediyorsanız bu araç ile görebilirsiniz.

Uzaklık ve alan hesaplama aracı gün içerisinde Google Earth’ün web sürümüne eklenecek. Güncelleme, bu hafta içerisinde Android’e, yakın zamanda da iOS’e gelecek.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Moving On 10 ay
Düz dünya konuları is coming
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nForcer 10 ay
Masaüstü Pro sürümünde bu özellikler zaten vardı. Mobil ve web sürümlerine yeni geliyor herhalde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erdemmm23 10 ay
dünya düz . . .
bunun hesaplamasını da yaparlar artık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ÇatlakMerlin 10 ay
Bravo gerçekten Google'a. Bu konuda da eksiklerini gideriyor. Yalnız Google Earth indiremiyorum ben. Burada da bir arkadaş yazmış ama neden olduğunu anlayabilmiş değilim açıkçası.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
taha178 10 ay ÇatlakMerlin
VPN ile indirebilirsin. Avira phantom VPN indir, bağlan, google playe girip farkli bir google hesabi sec yoksa yeni hesap olustur. Sonra indirebilirsin. Ya da direkt APK'sını indirebilirsin.
APK: google-earth.tr.uptodown.com/...
Google Play Linki: play.google.com/...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
taha178 10 ay
Google earth turkiye'den indirilmiyor. İndirmek icin VPN kullanmak lazim. Ama turkce dil destegi var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Galatas4ray 11 ay
Mütahitler yaşadı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 ay Otomobiller de dahil olmak üzere ABD'de üretilen ürünlere yüzde 70'e varan vergi geldi! 10 ay Adobe ''üzerinde oynanmış görüntüleri'' tespit eden yapay zeka geliştirdi 10 ay Çentiksiz Huawei Mate 20'nin yeni bir görüntü sızdı 10 ay Einstein'ın izafiyet teorisi evrensel ölçekte kanıtlandı 10 ay iMac 27" 5K (2017) alınır mı? Son karar videosu 10 ay Instagram'ın değeri tam 100 milyar dolara ulaştı 10 ay Xiaomi Mi Max 3 Pro ortaya çıktı: Snapdragon 710, 5.400 mAh pil, 128 GB depolama alanı 10 ay Savunma sanayii için yerli çipler üretilecek 10 ay İstanbul doluya hazır! İşte araç sahiplerinin dolu yağışı için aldığı önlemler [Galeri] 10 ay Tesla'nın Türkiye'de açacağı ilk mağazanın konumu belli oldu 10 ay Instagram'ın en popüler 10 filtresi açıklandı 10 ay ABD ve Norveç ağaçları korumak için DNA veritabanı oluşturacak 10 ay 2K çözünürlüğündeki monitörünüz aslında 4K panel kullanıyor olabilir 10 ay Google'ın Files Go uygulaması artık 490 Mb/sn hızla dosya aktarabiliyor 11 ay Fosil yakıt kullanmadan çelik üreten fabrika faaliyete geçiyor 11 ay SpearHead 360 tam 500 metreden cihazınızı hackleyebiliyor 11 ay iOS 12'nin halka açık beta sürümü yayınlandı! iOS 12 public beta nasıl indirilir? 11 ay Staedtler yaz sonunda Chromebook'lar için dokunmatik ekran kalemi çıkaracak 11 ay Marvel, Avengers 4'ün ismini yıl sonuna kadar açıklamayacak 11 ay Jeff Bezos, bilet satışlarına yakında başlıyor 'Uzaya götürecek' 11 ay GÖRÜNTÜLENEN Google Earth’e uzaklık ve alan hesaplama aracı geldi Sonraki Böceklerin dünyanın manyetik alanını kullandığına dair ilk somut kanıta ulaşıldı 11 ay Samsung Galaxy S10'un üç kameralı versiyonu olacak 11 ay Google hesap ayarlarının gizlilik ve güvenlik kontrolü seçenekleri genişletildi 11 ay Xiaomi resmi olarak borsa sürecini duyurdu 11 ay 2si1 | Apple'dan dev geri çağırma! 11 ay Apple dört Qualcomm patentinin iptali için başvuruda bulundu 11 ay SpaceX, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait özel uyduyu taşıyacak 11 ay Çin hükümeti güvercine benzeyen drone'larla vatandaşları takip ediyor 11 ay İkinci nesil HomePod ve AirPods özellikleriyle büyüleyecek! 11 ay İnce çerçeveli, çentiksiz ekranlı Meizu 16’nın basın görseli sızdı 11 ay Nesneleri kızılötesi kameralardan gizleyen ultra ince madde geliştirildi 11 ay McAfee: "Gerçekçi olalım" 11 ay Nissan'ın ekonomik markası Datsun, Türkiye pazarına girmeye hazırlanıyor! 11 ay Apple, iPhone için el yazısını metne dönüştürebilen yeni bir patent aldı 11 ay Braun Series 3, zorlu sakallara rağmen rahat traş deneyimi sunuyor 11 ay Tayvan'da bir gün: Editörün koşturmacası l vLog 11 ay Bu güç kaynakları yeni yasalara hazır 11 ay 2019 Chevrolet Blazer SUV hakkında bilinmesi gereken 10 şey 11 ay Microsoft Edge'in Android sürümü 5 milyon indirme sayısına ulaştı 11 ay Uber, Londra'daki operasyonlarını sürdürmek için mahkeme karşısına çıkacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim