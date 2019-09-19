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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Family Link artık uygulamaların süresini de kısıtlayacak

    Çocuğunuzun Android cihazında kullandığı uygulamaların süresini kısıtlamak istiyorsanız, Family Link uygulaması son güncelleme ile bu imkânı sunmaya başladı.
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    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Çocukların kullandığı Android tablet ve telefonlar için tercih edilen ebeveyn uygulamalarının başında Google Family Link geliyor. Gelen son güncelleme ile Family Link çocuklar üzerinde biraz daha kontrol sağlayacak.

    Daha detaylı kısıtlama

    Google Family Link uygulaması çocuk versiyonu kurulduktan sonra gün içi kullanım süresini belirleme, uygulama engelleme, site engelleme, arayan kişi engelleme, Google Play mağazası ödeme ayarları gibi pek çok kısıtlama yapılabiliyor.

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    Yeni güncelleme ile artık uygulamalarda da kullanım süresi belirlenebilecek. Daha önce sadece süre takip edilebiliyordu. Süre bittiğinde ise uygulama erişim dışı kalıyor. Böylece sosyal medya veya YouTube gibi platformlarda geçen süreler azaltılabilecek.

    Diğer bir yenilik ise gün içi kullanım sürelerine 5 dakikalık eklemeler yapabilme. Normalde gün içi süre belirlediyseniz bunu 15 dakikalık sürelerle arttırabiliyordunuz. Toplam olarak bir güç içerisinde en fazla 8 saat kullanım süresi belirlenebiliyor. Google Family Link uygulaması ebeveyn sürümünde Android 4.4 veya iOS 9 istiyor. Çocuk versiyonu ise Android 7 ve üzeri gerektiriyor.


     


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    balcis 1 sa.
    çocuğuma kendi cihazımı veriyorsam nasıl olacak? ebeveyn ve çocuk uygulaması aynı cihaza mı kurulacak?
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