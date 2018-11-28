Google Fast Pair kablosuz bağlantı çözümü daha iyi hale getiriliyor

Son dönemde kablosuz kulaklık ve akıllı hoparlör ürünleri ilgi görmeye başladı. Yükselen trend ile birlikte üreticiler yanında geliştiricilerin de etkileşimi artırmak adına yazılım iyileştirmeleri yaptığı görülüyor. Google Fast Pair buna son örnek.

Google Fast Pair nedir?

Genelde Bluetooth üzerinden harici bir ses ürününe bağlanırken eşleşme için birkaç adım izlemek gerekiyor. Android 6.0 ve üzeri için geliştirilen Google Fast Pair son güncelleme ile bağlantıyı daha hızlı gerçekleştirecek bir yol izliyor.

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Google Fast Pair özelliği kullanıcıların Google hesaplarına dahil ettikleri ses ürünlerine en hızlı bağlanacak şekilde optimize edilmiş. Uyumlu bir ses ürünü Bluetooth kapsamında iken kullanıcı bunu seçtikten sonra ürünün resimli bilgisi ekrana geliyor ve ekrana dokunarak eşleşme yapılması isteniyor.

Kullanıcı ekrana dokunduğunda ise eşleşme gerçekleşiyor. Eğer varsa Fast Pair kullanıcıya ses ürününe ait bir uygulamayı da indirmesini tavsiye ediyor. Böylece tek adımda eşleşme gerçekleşiyor.

Google Fast Pair hali hazırda Google Pixel Buds, Libratone Q Adapt On-Ear ve Plantronics Voyager 8200 kulaklık modelleri ile uyumlu. Jaybird, Anker ve Bose gibi markalar da bu listeye dahil olmak üzere.

Google ayrıca kulaklık üreticilerinin Fast Pair için daha kolay bir entegrasyon süreci geçirmesini istiyor. Bu bakımdan Airoha Technology Corp., BES ve Qualcomm Technologies gibi Bluetooth yonga üreticileri ile ortaklık yaparak yazılım araçlarına Fast Pair özelliğini eklemesini sağlayacak.