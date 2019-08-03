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Google Fit karanlık mod ile güncelleniyor

Google’ın aktivite takip uygulaması Google Fit, karanlık moda kavuşan uygulamalar arasına katılıyor. Ayrıca uyku düzeninizi takip edebileceğiniz yeni grafikler mevcut.
4 gün
1,4b
2
Mobil Uygulamalar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Google Fit karanlık mod ile güncelleniyor
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Karanlık mod yavaş yavaş tüm Google uygulamalarına yayılmaya devam ediyor. Bunlardan en sonuncusu Google Fit oldu. Aktivite takip uygulaması Google Fit’in karanlık modu içeren yeni güncellemesi kademeli olarak kullanıcılara dağıtılacak.

Uyku takibine yönelik değişimler

Google Fit uygulaması özellikle giyebilir bir cihaz sahibiyseniz oldukça kullanışlı. Verilerinizi aktararak Google Fit üzerinde daha detaylı olarak inceleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla birçok kullanıcının ilk tercihi konumunda. Firma da bunun farkında ve popüler uygulamasına yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Karanlık mod haricindeki diğer bir yenilik uyku takibi oluyor.

Artık uyku verilerinizi de Google Fit üzerinde inceleyebileceksiniz. Böylece sağlığınız için gerekli uykuyu alıp almadığınızı takip edebilirsiniz. Uyuduğunuz-uyandığınız saatler üzerinde elle değişiklik yapma imkanınız var. Ancak şimdilik derin uyku gibi detaylı bilgiler gösterilmiyor.

Ayrıca Bkz. "Realme, 64 megapiksel dörtlü kamera sistemini 8 Ağustos'ta tanıtacak"

Karanlık modun sistem çapında tüm uygulamalara uyum sağlaması oldukça önemli. Bildiğiniz üzere Google’ın Android Q’da yapmak istediği temel şeylerden biri de bu. Ayarlardan karanlık modu aktif ettiğiniz zaman arayüze ek olarak, tüm uygulamaların karanlık moda geçiş yapması sağlanacak. Dolayısıyla tüm Google uygulamaları sırayla karanlık moda kavuşuyor.



https://www.theverge.com/2019/8/2/20751888/google-fit-dark-theme-update-sleep-tracking Yorum Yaz
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