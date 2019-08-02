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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Realme, 64 megapiksel dörtlü kamera sistemini 8 Ağustos'ta tanıtacak

Çinli akıllı telefon üreticis Realme yakında 64 megapiksel ana sensör içeren dörtlü kamera teknolojisini tanıtacak. Yeni kamera modülüne sahip ilk telefon Realme X Pro olabilir.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Realme geçtiğimiz Haziran ayında, 64 megapiksel ana sensöre sahip dört kameralı bir akıllı telefon ile çekilmiş örnek bir fotoğraf yayınlamıştı. Çinli Redmi de 64 megapiksel kameralı bir telefon çıkarmaya hazırlanıyor. Ancak görünüşe bakılırsa bu hedefe ulaşan ilk marka Realme olacak.
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Şirket, resmi Twitter hesabı aracılığıyla 8 Ağustos'ta bir lansman etkinliği düzenleyeceğini duyurdu. Realme bu etkinlikte 64 megapiksel ana sensör içeren dörtlü kamera teknolojisini tanıtacak. Sosyal medya hesabında yayınlanan poster 64 MP etiketi taşıyan kamera modülünü gözler önüne seriyor.

Henüz üç kameralı telefonu bile yok

Realme'nin henüz üç arka kameralı telefonu bile yok. Şirket dört arka kamera ile donatılmış bir model çıkararak bir adım öteye geçmek istiyor. Gelen haberlere bakılırsa bu telefon Realme X Pro olabilir. Ancak şu an için cihazın ne zaman resmiyet kazanacağı konusunda bir bilgi yok. 8 Ağustos'taki etkinlikte bu konu da açıklığa kavuşturulabilir.


https://twitter.com/realmemobiles/status/1157178687185412103 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
csh 4 gün
Gene "yuksek megapixel kamerayi kim ne yapacak" diyenler toplanacak bu habere. Sasirdim mi boyle yorumlara? Tabi ki hayir.
Ciddi soyluyorum toplumumuza teknolojinin iyi birsey oldugu, daha gelismisinin daha iyi oldugu anlatilmasi gerekiyor. Cok teknoloji cahili bir toplumuz malesef.
64 megapixel kamerayi kimin ne yapacaginin bir ornegini yazayim: Optik zoom yapmaya ihtiyaciniz azalir, goruntunun istediginiz yerine zoom yapabilirsiniz. En yuksek cozunurlukte cekim yapmak zorunda degilsiniz bu arada. Depolama kapasitesi az kaldiysa istediginiz cozunurlugu secer cekiminizi yaparsiniz, ihtiyac duydugunuzda yuksek cozunurlukte cekim yaparsiniz. Uzaktan okuyamadiginiz bir yazinin fotografini cekip istediginiz zaman okuyabilirsiniz. Uzakta olan onemli bir olayi istediginiz gibi zoom yaparak videoya kaydedebilirsiniz. Yani yuksek cozunurlugun faydalari saymakla bitmez. Aklima gelmeyen bircok kullanim alani dogacaktir mutlaka, yeni yazilimlar bunlara destek verecektir.
Garcekten bu "yuksek cozunurlugu kim ne yapacak" yorumlari baydi artik, isteyen gider 1mp kamerasiyla gonlunce cekim yapar. Bunu kimse engellemiyor ki. Benim de bir CCD sensorlu fotograf makinem vardi 2002 yilinda, 2mp gibi bir cozunurlugu vardi, fotograflari lensinden ve sensorunden dolayi cok guzeldi ama gidip 2mp herseye yeter demiyorum. At gozluklerinden kurtulun artik gercekten, cunku kabak tadi verdi ve baydi bu geri kafaliligi savunan yorumlar.
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TheJudgé 4 gün
64 megapixel kamerayı kim ne yapıcak ,bikaç tane foto çeksen kart doluyo depolama sıkıntı bilmemne
önemli olan net güzel fotolar çekmek
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eP_362 4 gün
Xiaomi nerdesin
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