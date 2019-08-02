Realme, 64 megapiksel dörtlü kamera sistemini 8 Ağustos'ta tanıtacak

Realme geçtiğimiz Haziran ayında, 64 megapiksel ana sensöre sahip dört kameralı bir akıllı telefon ile çekilmiş örnek bir fotoğraf yayınlamıştı. Çinli Redmi de 64 megapiksel kameralı bir telefon çıkarmaya hazırlanıyor. Ancak görünüşe bakılırsa bu hedefe ulaşan ilk marka Realme olacak.

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Şirket, resmi Twitter hesabı aracılığıyla 8 Ağustos'ta bir lansman etkinliği düzenleyeceğini duyurdu. Realme bu etkinlikte 64 megapiksel ana sensör içeren dörtlü kamera teknolojisini tanıtacak. Sosyal medya hesabında yayınlanan poster 64 MP etiketi taşıyan kamera modülünü gözler önüne seriyor.

Henüz üç kameralı telefonu bile yok

Realme'nin henüz üç arka kameralı telefonu bile yok. Şirket dört arka kamera ile donatılmış bir model çıkararak bir adım öteye geçmek istiyor. Gelen haberlere bakılırsa bu telefon Realme X Pro olabilir. Ancak şu an için cihazın ne zaman resmiyet kazanacağı konusunda bir bilgi yok. 8 Ağustos'taki etkinlikte bu konu da açıklığa kavuşturulabilir.

https://twitter.com/realmemobiles/status/1157178687185412103