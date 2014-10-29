Google Fit uygulaması indirmeye sunuldu





Google'ın geçtiğimiz Haziran ayında resmen duyurduğu sağlık takip platformu Google Fit, ilk olarak yazılım geliştirme aracı şeklinde üçüncü taraf geliştiricilere sunulmuştu. Google artık zamanın gelmiş olduğunu düşündü ki kendi resmi Google Fit uygulamasını indirmeye sundu.





Google Fit uygulaması Android Wear akıllı saatlere veya diğer fitness takip cihazlarına bağlanarak verileri topluyor ve istatistik haline getiriyor. Bu istatistiklere tabletlerden veya web üzerinden de erişilebiliyor. Ayrıca kullanıcıların fitness hedefleri oluşturmasına da olanak tanıyor.





Google Fit aslında türünün diğer örneklerinden pek farklı değil. Ancak en önemli noktası Google'ın elinden çıkmış olması.



