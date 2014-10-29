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Google Fit uygulaması indirmeye sunuldu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google Fit uygulaması indirmeye sunuldu

Google'ın geçtiğimiz Haziran ayında resmen duyurduğu sağlık takip platformu Google Fit, ilk olarak yazılım geliştirme aracı şeklinde üçüncü taraf geliştiricilere sunulmuştu. Google artık zamanın gelmiş olduğunu düşündü ki kendi resmi Google Fit uygulamasını indirmeye sundu.

Google Fit uygulaması Android Wear akıllı saatlere veya diğer fitness takip cihazlarına bağlanarak verileri topluyor ve istatistik haline getiriyor. Bu istatistiklere tabletlerden veya web üzerinden de erişilebiliyor. Ayrıca kullanıcıların fitness hedefleri oluşturmasına da olanak tanıyor. 

Google Fit aslında türünün diğer örneklerinden pek farklı değil. Ancak en önemli noktası Google'ın elinden çıkmış olması. 


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aangkatara 5 yıl
uygulama fazladan sayıyor diyenler olmuş başka forumlarda ben eksik saydığını düşünüyorum runtastic pedometer ile aynı anda çalıştırdım bu uygulama 328 adım saydı runtastic pedometer 450 adım saydı telefonum samsung galaxy s2 cihazla alakalı olabilir diye düşünüp arkadaşımın s5'inde de denedim sonuç değişmedi 500 adım runtastic saydı 389 adım google fit umarım düzeltirler google'ın uygulamalarının iyi olması gerekiyor sistemin babası olması hasebiyle :D
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津波 5 yıl aangkatara
aangkatara

uygulama fazladan sayıyor diyenler olmuş başka forumlarda ben eksik saydığını düşünüyorum runtastic pedometer ile aynı anda çalıştırdım bu uygulama 328 adım saydı runtastic pedometer 450 adım saydı telefonum samsung galaxy s2 cihazla alakalı olabilir diye düşünüp arkadaşımın s5'inde de denedim sonuç değişmedi 500 adım runtastic saydı 389 adım google fit umarım düzeltirler google'ın uygulamalarının iyi olması gerekiyor sistemin babası olması hasebiyle :D

Peki sen kaç adım saydın önemli olan o. Belki Google Fit doğru saydı nerden bileceğiz.
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Swonz 5 yıl
İş görür
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