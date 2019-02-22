Google Fit web sürümü kapanıyor

Google Fit uygulaması yardımıyla egzersiz takibi yapabiliyorsunuz. Hedefler ve günlük hatırlatmalar ile kullanıcıları daha aktif yaşatmayı amaçlayan uygulamaya giyilebilir cihazlarınızdan gelen verileri de aktarabiliyorsunuz. Uygulamanın uzun süredir aktif olan web sitesinin kapatılacağı öğrenildi.

19 Mart tarihi işaret edildi

Google Fit web sürümüne giren kullanıcılar bir uyarıyla karşılaşmaya başladılar. Bu uyarıda 19 Mart 2019 tarihinde Google Fit web sitesinin tamamıyla kapatılacağı yazıyor. Uygulama Android telefonlara ve Wear OS cihazlara sunulmaya devam edecek. Google tarafından yapılan tam açıklama metni ise şu şekilde;

“Google Fit'in amacı hem daha sağlıklı hem de aktif bir yaşam sürmenize yardımcı olmak ve sağlığınız için hayatınızda yapacağınız değişiklikleri daha kolay gerçekleştirmenizi sağlamaktır. Geçen yıl Google Fit'i yeniden tasarlayarak Amerikan Kalp Birliği'nin ve Dünya Sağlık Örgütü'nün fiziksel aktivite önerilerine dayalı yeni aktivite hedefleri koyduk, rehberli nefes alma ve ana ekran widget’ları ekledik, ayrıca Yeni Yıla özel 30 günlük bir meydan okuma programı düzenledik. Mobil cihazlarda ve akıllı saatlerde daha iyi bir Google Fit deneyimi yaşamanızı sağlayacak yeni özellikler ekleme çalışmalarımızı sürdürürken bu Google Fit web sitesinin 19 Mart 2019'da kapatılacağını belirtmek isteriz. Aktivitelerinizi takip etmeye devam etmek ve sağlık hedeflerinizle ilgili yardım almak için Android telefonunuza veya Wear OS akıllı saatinize Fit uygulamasını yükleyin.”

Ayrıca Bkz.

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Açıklamadan da görebileceğiniz üzere web sürümü kapatılsa da mobil ve Wear OS sürümü için yeni özelliklerin eklenmeye devam edeceği belirtiliyor. Google Fit web sitesi daha uzun tarih aralıklarındaki etkinlikleri görmek için rahat bir ortam sunuyor ama görünen o ki yeterince kullanılmıyor.

https://9to5google.com/2019/02/21/google-fit-web-shutdown/