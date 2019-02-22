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Google Fit web sürümü kapanıyor

Giyilebilir cihazlarınızı bağlayarak aktivite, adım, kalori vb. takibi yapabildiğiniz Google Fit’in web sitesi 19 Mart tarihinde kapanıyor. Android ve Wear OS sürümlerine odaklanılacak.
2 ay
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Mobil Uygulamalar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Google Fit web sürümü kapanıyor
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Google Fit uygulaması yardımıyla egzersiz takibi yapabiliyorsunuz. Hedefler ve günlük hatırlatmalar ile kullanıcıları daha aktif yaşatmayı amaçlayan uygulamaya giyilebilir cihazlarınızdan gelen verileri de aktarabiliyorsunuz. Uygulamanın uzun süredir aktif olan web sitesinin kapatılacağı öğrenildi.

19 Mart tarihi işaret edildi

Google Fit web sürümüne giren kullanıcılar bir uyarıyla karşılaşmaya başladılar. Bu uyarıda 19 Mart 2019 tarihinde Google Fit web sitesinin tamamıyla kapatılacağı yazıyor. Uygulama Android telefonlara ve Wear OS cihazlara sunulmaya devam edecek. Google tarafından yapılan tam açıklama metni ise şu şekilde;

“Google Fit'in amacı hem daha sağlıklı hem de aktif bir yaşam sürmenize yardımcı olmak ve sağlığınız için hayatınızda yapacağınız değişiklikleri daha kolay gerçekleştirmenizi sağlamaktır. Geçen yıl Google Fit'i yeniden tasarlayarak Amerikan Kalp Birliği'nin ve Dünya Sağlık Örgütü'nün fiziksel aktivite önerilerine dayalı yeni aktivite hedefleri koyduk, rehberli nefes alma ve ana ekran widget’ları ekledik, ayrıca Yeni Yıla özel 30 günlük bir meydan okuma programı düzenledik. Mobil cihazlarda ve akıllı saatlerde daha iyi bir Google Fit deneyimi yaşamanızı sağlayacak yeni özellikler ekleme çalışmalarımızı sürdürürken bu Google Fit web sitesinin 19 Mart 2019'da kapatılacağını belirtmek isteriz. Aktivitelerinizi takip etmeye devam etmek ve sağlık hedeflerinizle ilgili yardım almak için Android telefonunuza veya Wear OS akıllı saatinize Fit uygulamasını yükleyin.”

Ayrıca Bkz. "Çocukların istismarı konusu YouTube’un başını ağrıtıyor"

Açıklamadan da görebileceğiniz üzere web sürümü kapatılsa da mobil ve Wear OS sürümü için yeni özelliklerin eklenmeye devam edeceği belirtiliyor. Google Fit web sitesi daha uzun tarih aralıklarındaki etkinlikleri görmek için rahat bir ortam sunuyor ama görünen o ki yeterince kullanılmıyor.


https://9to5google.com/2019/02/21/google-fit-web-shutdown/ Yorum Yaz
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FRAPS_TR 2 ay
Arama motoru işi ve android tutmasaydı google batık firmaydı. Hiçbir projesi tutmuyor. Geçenlerdede google + kapandı.
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| OMG! | 2 ay FRAPS_TR
Zaten deneye deneye tutup tutmayacağını görmek istiyorlar. Başarısızlıklar çok normal.
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HydroAcidX 2 ay FRAPS_TR
Zon zamanlarda, Google hakkında böyle zırva bir yorum görmemiştim. Google'yi arama motoru ve Android 'ten ibaret sanmanız ayrı bir talihsizlik. Google'nin tüm ürünlerinden ve nerelerde kullanıldığı hakkında bir bilginiz var mı acaba?
en.wikipedia.org/...
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isakoc 2 ay
Yahu adımsayar widget getirmeye neden kaldırdılar ya ekranda adımları hep görmek istiyorum daha önce ki versiyonlarda vardı sonra bu widget eklentisini kaldırdılar. Telefonum Google pixel 2 xl ve sensörleri ile sadece Google'ın uygulaması dengeli çalışıyor Samsung ya da başka bir adımsayar verimi çalışmıyor ya çok fazla sayıyor ya da çok az sayıyor.
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yorumculuklar 2 ay
Web sürüm bu tip uygulamalar için gereksiz zaten, takibi saat ve telefon yapıyor, uygulamayı açar bakarsınız. Kimse oturup bilgisayarından takip etmez, lakin Google Fit mobilde de çok iyi değil...
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sniper23 2 ay
Google'nın başka bir başarısız projesi?
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