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Çocukların istismarı konusu YouTube’un başını ağrıtıyor

Can sıkıntısını gidermek için veya oylamak için çocuğunuza aldığınız YouTube hesabına dikkat edin. Farkında olmadan çocuk istismarcılarının elinde bir araç haline gelebilirsiniz.
2 ay
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sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Günlük milyonlarca video yüklenen ve izlenme saatleri milyarları geçen YouTube platformu artık kontrolün çok zorlaştığı bir yer haline geldi. Google gelişmiş yapay zekâ algoritmaları, katı kuralları ve on binlerce moderatörü kullanmasına rağmen bir türlü kötü niyetli kişilerin önüne geçemiyor.

Konu çok ciddi

Son olarak gündeme gelen bir problem aslında YouTube öneri algoritmalarının ne denli kontrolsüz olabileceğini gösteriyor. Bir içerik üreticisinin bizzat uygulamalı olarak anlattığı olay çocukların suiistimalinin giderek yaygınlaştığına işaret ediyor.

Normalde YouTube algoritmaları gezdiğiniz videolara göre sizi tanıyor ve belirli içerikleri önermeye başlıyor. Bunda elbette Google’ın çeşitli araçları ile sizden topladığı kişisel bilgilerin de etkisi büyük. Böylece ilginizi çekecek farklı videolara geçiş yaparak platformda kalış sürenizi uzatıyorsunuz ve haliyle YouTube da reklam geliri elde ediyor.

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MattsWhatItIs kanalı ise sıfır bir hesap açarak çok farklı bir dünyayı gözler önüne sermiş. VPN kullanarak giren ve algoritmaları da yanıltan kanal sahibi belirli kelimeler ile platformda arama yaparak birden kendisini çocukların suiistimal edildiği bir yerde bulmuş.

Normalde YouTube hesap açmanın da bir yaşı var ve ülkeye göre 13 yaşa kadar düşüyor, 16 yaşa kadar çıkıyor. Ayrıca reklamların gösterilmesi için hesap sahiplerinin 18 yaş üzerinde olması gerekiyor.

Pedofili kaynıyor

Kurallar böyle olsa da YouTube adeta çocuk cennetine dönmüş durumda. Şahıs “bikini haul” kelimesini aratarak aldığı bikinileri tanıtan veya reklamını yapan sayısız videoya ulaşıyor. Küçük yaşta olduğu anlaşılan bir videoya gittiği zaman ise sağ taraftaki önerilen video sekmesi bir anda küçük kız çocuk videoları ile dolup taşıyor. Öyle ki algoritma başka bir konu önermemeye başlıyor.

Buraya kadar YouTube algoritmaları bir yere kadar eleştirilebiliyor zira artık çocuk kullanıcı kitlesi de kendisini öne çıkarmak için platforma adeta akın etmiş durumda. Yerine göre ailesine açtırdığı için yaş 18 üzeri görünüyor ve videolarını paylaşabiliyor. YouTube bunları tespit ettiği zaman reklam gösterimini engelliyor.

Bununla birlikte önemli bir ayrıntı var. Yorum kısmına gelindiğinde pedofili olduğu tahmin edilen hesapların videolardaki belirli bölümleri alarak zaman linki şeklinde paylaştığı görülüyor. Bu kareler kız çocuklarının farkında olmadan vücutlarının belirli bölümlerini açığa çıkaran görüntülerin olduğu kareler.

 

Çocukların istismarı konusu YouTube’un başını ağrıtıyor
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İşi daha da ileri götüren pedofililer bu videoları indiriyor ve sonra kendisi yüklüyor. Ön izleme fotoğrafı olarak da tahrik edici görüntüler seçiyor. Yine yorum kısmını da adeta zaman linkleri ile dolduruyor.

Yine yorumlarda çocuk istismarcılarının birbirlerine hesap adlarını veya WhatsApp hesaplarını paylaştığı da görülüyor. Daha da kötüsü Disney, Epic Games gibi büyük şirketlerin reklamları bu videolarda yer alıyor. Yani bir nevi istismarcılar desteklenmiş oluyor.

Olayın ortaya çıkmasının ardından pek çok televizyon yorumcusu bunu eleştirmeye başladı. Epic Games ve Disney gibi devler reklamlarını YouTube’dan çekmiş durumda. Diğerleri de platformu aksiyon alması konusunda uyarıyor.

YouTube kesinlikle bu tür davranışlara izin vermeyeceğini belirtirken hesapları da silmeye başladı. Çocuk istismarı yaptığı anlaşılan 400 kanal kapatılmış durumda. İlgili videolardaki on milyonlarca yorum silinmiş ve yorum sahiplerinin bilgileri güvenlik güçlerine iletilmiş. Yine küçük yaştaki kullanıcıların videolarında da yorumların kapatıldığı ifade ediliyor.

Bu karşılaşılan ilk olay değil. Elsagate olarak hatırlayacağımız olayda Elsa gibi karakterlerin veya Spiderman gibi süper kahramanların canlandırıldığı çocuk videolarında aşırı cinsel sahneler veya absürd olaylar gösterildiği ortaya çıkmıştı. YouTube yaklaşık iki yıldır bu tür videoları anında kaldırıyordu.

 

https://www.theverge.com/2019/2/21/18234494/youtube-child-exploitation-channel-termination-comments-philip-defranco-creators Yorum Yaz
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sniper23 2 ay en beğenilen
Çocukları sosyal medyada uzak tutmak en iyisi bence.
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Mellkor 2 ay
Çocukları büyüklerin kirli dünyasında uzak tutmak gerekli.
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KaleyDeskop 2 ay
izlenim almak için millet neler yapıyor be... Olan yine bize oluyor reklamları yine çekmiş firmalar, son 2 gündür düşüş yaşanıyor kazançlarda. Yt napacak 18 yaşını doldur da gelmi diyecek?
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Mellkor 2 ay
Çocukları büyüklerin kirli dünyasında uzak tutmak gerekli.
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Gqhuan 2 ay
Çok güvenlik ihlali var bencede
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maximus8282 2 ay
Çocukları kendilerini paylaşabilecekleri tüm platformlardan uzak tutmak gerekiyor, bu platforların da işine geliyor, tıklanma sayısı artıyor, ben bilmediklerini düşünmüyorum, tepki çekene kadar neredeler.
Bu devirde 25 yaş altına çok sınırlı bir internet sunacaksın, sosyal medyayı kesinlikle yasaklayacaksın, cihazlarda özel kimlik belirleme sistemi olmadan internete bağlanmayacak, e-imza tarzında, kullandıkları cihazlar özel olacak kırıldığı anda ailesine bilgi gidecek.
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QuexSeeL 2 ay
Pornografi olarak bildirilen videoyu artık önerilenler kısmına çıkartmayacak, ilk iş videoyu bir insan inceleyecek bildiri doğruysa, çocuk istismarı var ise gereğini yapacak. Bu işlem maksimum 20 dakika içinde olmalı. Hala onlarca video var yt un tek yaptığı yorumları devre dışı bırakmak önerilenler kısmında hepsi sıralanıyor yinede.
YT yakında önerilen videolar kısmını ya kaldırır, aynı kanalın ya da benzer onaylanmış kanalların videolarını önerir.
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omaTR 2 ay
Sadece çocuklara yönelik onaylı içeriklerin bulunduğu bir youtube sürümü gelse çok iyi olur..
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Rachsuchtig 2 ay omaTR
omaTR
Sadece çocuklara yönelik onaylı içeriklerin bulunduğu bir youtube sürümü gelse çok iyi olur..

YouTube Kids diye bir uygulama var ama her ülkede aktif değil, APK indirip baktım ama Türkçe içerik yok daha
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sniper23 2 ay en beğenilen
Çocukları sosyal medyada uzak tutmak en iyisi bence.
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