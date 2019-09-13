Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google Fotoğraflar, hikayeler tarzı bir özellik kazandı

Google Fotoğraflar uygulamasının ana ekranında bundan böyle Hatıralar adı verilen ve hikayeler konseptine benzer şekilde fotoğrafların yer aldığı simgeler gösterilecek.
4 sa.
507
9
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Son dönemde sosyal medya ağları arasında hikâye konsepti giderek yaygınlaşıyor ve ilgi görüyor. Kullanıcıların biraz daha fazla düşüncelerini yansıtabildiği hikayeler konsepti şimdi Google Fotoğraflar platformuna geldi.

Üst kısımda

Google Fotoğraflar aslında yıl sonlarında çeşitli fotoğraflardan oluşan bir video hazırlıyor. Ayrıca Asistan kısmında da geçmiş yıllardaki aynı günde çekilmiş fotoğraflardan bir seçki oluşturuluyor. Hatıralar adındaki yeni özellik bunların birleşimi durumunda.

Ayrıca Bkz. "Yapay zekâ metin tabanlı oyunlara da el attı"

Sadece kullanıcıya özel olarak hazırlanan Hatıralar makine öğrenme dili kullanıyor ve belirli bir döneme ait en iyi fotoğrafları seçiyor. Sonrasında bir klip içerisinde bu fotoğraflar sırayla geçiş yapıyor.

Hatıralar mobil uygulamada ana ekranın üst kısmında sıralanıyor ve her bir hatıra farklı bir yıla ait oluyor. Benzer fotoğrafları kullanmamaya çalışan Hatıralar özelliğinde isterseniz belirli bir dönemi veya kişiyi çıkarabiliyor veya tamamen kapatabiliyorsunuz. Hatıralar özelliği hali hazırda dağıtıma başladı.

Diğer taraftan yakın zamanda Instagram DM özelliğine benzeyen bir fotoğraf paylaşım ara yüzü de devreye alınacak. Mesajlaşma tarzında olan bu ara yüz, arkadaşınız ile paylaştığınız tüm fotoğraflarınızı görmenizi ve özel bir sohbet yapmanızı sağlayacak.

 


https://www.engadget.com/2019/09/12/google-photos-memories-messaging-prints/ Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 dk. 4 haftalık blok zinciri eğitimi fırsatı 38 dk. FIFA 20 Demo - Sokak Futbolu Oynadık 1 sa. En kolay tamir edilebilir telefon Fairphone 3 3 sa. MSI’ın 5K monitörü satışa çıkıyor 3 sa. Endless Space – Collection strateji oyunu kısa süreliğine ücretsiz 4 sa. GÖRÜNTÜLENEN Google Fotoğraflar, hikayeler tarzı bir özellik kazandı Sonraki Yeni Game of Thrones dizisi ortaya çıktı: "House Targaryen" 5 sa. Bukalemunlar sayesinde renk değiştiren akıllı deriler gerçek oluyor 5 sa. Sony Xperia 1 modeli yeni yazılım güncellemesi aldı 15 sa. Samsung, SideSync uygulamasını sonlandırıyor 15 sa. Giriş seviyesi Fujifilm X-A7 aynasız kamera duyuruldu 16 sa. Xiaomi Mi 9T önümüzdeki ay Android 10 güncellemesi alacak 16 sa. Gen12 GPU’ları son 10 yıldaki en büyük mimari değişikliğini içerecek 17 sa. Türk yapımı oyun Conarium bir süreliğine ücretsiz 18 sa. Xiaomi Mi9T Pro ön inceleme | Güzeldi, daha güzel oldu 19 sa. Huawei Mate 30 Pro'nun yeni bir görüntüsü ortaya çıktı 19 sa. Logitech tam gaz geliyor | Her kolda yeni ürünleri var 20 sa. Netflix, Witcher dizisinin yayın tarihini 'yanlışlıkla' açıkladı 20 sa. iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max'in RAM ve pil kapasitesi ortaya çıktı 21 sa. Yapay zekâ metin tabanlı oyunlara da el attı 21 sa. STM, 38 ülkeden 64 drone pilotunu bir araya getiriyor 21 sa. Elon Musk'ın devasa roketi Starship, ilk kez uzaya çıkmaya hazırlanıyor 22 sa. Samsung Galaxy M10s modelinin teknik özellikleri sızdı 23 sa. iPhone 11 Pro modelinin Geekbench puanı belli oldu 23 sa. Xiaomi'den yeni rekor: Redmi Note serisi telefon satışları 100 milyonu aştı 1 gün Civilization VI güncellemesi nükleer kıyametli battle royale modunu getirdi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
TAI’nin yerli dev İHA’sı Aksungur göreve hazırlanıyor
DonanımHaber
Apple Deep Fusion ile mobil fotoğrafçılık çağ atlıyor
DonanımHaber
48 inç multimedya ekranına sahip Byton M-Byte elektrikli SUV, ...
DonanımHaber
Astral Chain İnceleme Puanları ve Çıkış Fragmanı
Bölüm Sonu Canavarı
Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
Bölüm Sonu Canavarı
Vodafone'dan İtiraf Niteliğinde Tarifeler! 500 Mbps 60 TL!
DH Forum
Londra’da yaşıyorum sorularınızı alabilirim
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim