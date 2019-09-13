Google Fotoğraflar, hikayeler tarzı bir özellik kazandı

Son dönemde sosyal medya ağları arasında hikâye konsepti giderek yaygınlaşıyor ve ilgi görüyor. Kullanıcıların biraz daha fazla düşüncelerini yansıtabildiği hikayeler konsepti şimdi Google Fotoğraflar platformuna geldi.

Üst kısımda

Google Fotoğraflar aslında yıl sonlarında çeşitli fotoğraflardan oluşan bir video hazırlıyor. Ayrıca Asistan kısmında da geçmiş yıllardaki aynı günde çekilmiş fotoğraflardan bir seçki oluşturuluyor. Hatıralar adındaki yeni özellik bunların birleşimi durumunda.

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Sadece kullanıcıya özel olarak hazırlanan Hatıralar makine öğrenme dili kullanıyor ve belirli bir döneme ait en iyi fotoğrafları seçiyor. Sonrasında bir klip içerisinde bu fotoğraflar sırayla geçiş yapıyor.

Hatıralar mobil uygulamada ana ekranın üst kısmında sıralanıyor ve her bir hatıra farklı bir yıla ait oluyor. Benzer fotoğrafları kullanmamaya çalışan Hatıralar özelliğinde isterseniz belirli bir dönemi veya kişiyi çıkarabiliyor veya tamamen kapatabiliyorsunuz. Hatıralar özelliği hali hazırda dağıtıma başladı.

Diğer taraftan yakın zamanda Instagram DM özelliğine benzeyen bir fotoğraf paylaşım ara yüzü de devreye alınacak. Mesajlaşma tarzında olan bu ara yüz, arkadaşınız ile paylaştığınız tüm fotoğraflarınızı görmenizi ve özel bir sohbet yapmanızı sağlayacak.