Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google Fotoğraflar işleyemediği videoları sınırsız depolama imkanının dışında bırakıyor

Google Fotoğraflar üzerine yedeklediğiniz ancak sistemin işleyemediği videolar artık depolama alanınızdan yiyecek. Farkında olmadan ücretsiz alanınız dolabilir.
5 ay
6,2b
1
7
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

2015 yılından yeniden tasarladığı mobil uygulamalarında yedeklenen video ve fotoğraflar için sınırsız depolama alanı sunan Google Fotoğraflar platformu, belirli video dosyalarını sınırsız depolama imkânı dışında bırakıyor.

Silmek gerekebilir

Destek sayfalarında yer verilen bilgilere göre 6 Aralık tarihinden itibaren sistemin işleyemediği desteklenmeyen video formatları depolama alanından yemeye başladı. Yani kullanıcılar farkında olmadan ücretsiz sunulan depolama alanını doldurabilir.

Ayrıca Bkz. "Türkiye Uzay Ajansı resmen kuruldu"

Google Fotoğraflar ücretsiz ve sınırsız depolama alanı sunarken içerikleri sıkıştırarak yedekliyor. Böylece alandan tasarruf ediyor. Bununla birlikte işleyemediği video formatlarının sıkıştırılmadan sınırsız alanda yer kaplamasını istemiyor. Bu bakımdan da sınırsız depolama hakkının dışında bırakıyor.

Kullanıcıların mobil veya masaüstü tarayıcılarından photos.google.com adresine giderek Ayarlar sekmesinde yer alan Desteklenmeyen Videolar kısmına göz atması gerekiyor. Bu kısımda kotadan yiyen video içerikleri gösteriliyor. Kullanıcılar isterse bunları tutabilir veya isterse cihazına indirerek depolama alanından silebilir.

 

https://www.gizmochina.com/2018/12/12/google-photos-disallows-free-unlimited-storage-to-specific-video-formats/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
CWaRRioR 5 ay en beğenilen
Zaten Google sakladığı fotoğraf ve videoyu işlemek kaydıyla ücretsiz barındırıyor. Olması gereken yapılmış.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Sharparrow 5 ay
Google'ın işleyemediği video mu varmış? Onca sunucu ve işlem gücü olmasına rağmen? Youtube'a video yüklerken hiçte işleyemem demiyor, nasılsa oradan reklam geliri elde edecek..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Chlorohydrate 5 ay
Google gibi bir dev, yüklenen dosyayı imzasından değilden uzantısından tanımlamaya çalışıyorsa zaten bu işi bıraksın. :)
Uzantıyla alakası yok yani sizin anlayacağınız. Bu başka bir durum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 5 ay
RAW fotonun tadını bir kere alan
JPEG é tövbe eder :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 5 ay
*.jpeg'leri güzel parmaklıyor :(
ama *.bmp yapınca hiç bir şey yapamıyor :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CWaRRioR 5 ay en beğenilen
Zaten Google sakladığı fotoğraf ve videoyu işlemek kaydıyla ücretsiz barındırıyor. Olması gereken yapılmış.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YesimCirakli 5 ay
Doğru karar. Örneğin tahminimce zip dosyasını saklamak için uzantısını mp4 yapıp google a yedekliyordu. Daha sonra istediğinde tekrar zip yapıp alabiliyordu. Bunun gibi kurnazlıkların önüne geçmek için yapılmış bir hamle diye düşünüyorum.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nefendim 5 ay
Videonun uzantısı JPEG yap tamamdır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay Asus mobil bölümde yeniden yapılanmaya gidiyor, üst seviye segmente odaklanacak 5 ay AMD Radeon Grubu başkanı emekli oluyor, iddialar ilginç 5 ay Adata oyunculara yönelik yeni SSD modellerini duyurdu 5 ay LEGO The Hobbit oyunu kısa süreliğine ücretsiz 5 ay 3DFX Rampage grafik biriminin görüntüleri ortaya çıktı 5 ay National Geographic 2018 yılı fotoğraf yarışmasından nefes kesen kareler 5 ay Tumblr iOS uygulaması App Store’a geri döndü 5 ay Virgin Galactic, ilk kez uzaya çıktı: İşte muhteşem görüntüler 5 ay Netflix’in ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız yayınlandı 5 ay Samsung, kullanıcı hesaplarının ele geçirilmesine sebep olan bir hatayı giderdi 5 ay Sizin için kaliteli ve uygun SEO paketleri 5 ay Çocuklarda dikkat eğitimi öğrenme ve zekayı geliştiriyor 5 ay Türkçe Google Asistan Ocak ayı sonuna kadar herkese açılacak 5 ay Xbox One satışları 40 milyona ulaştı 5 ay Samsung, Galaxy Tab A serisi altında yeni bir tablet çıkaracak 5 ay İşte karşınızda "Bal Kırmızısı" rengiyle Huawei Nova 4 5 ay Google CEO'su, Çin için geliştirilen sansürlü arama motoru ile ilgili net konuşmuyor 5 ay Apple'dan 1 milyar dolarlık yeni kampüs 5 ay YouTube Rewind 2018, platformun en beğenilmeyen videosu oldu 5 ay Huawei orta sınıf telefonlar için yeni bir hızlı şarj protokolü üzerinde çalışıyor 5 ay GÖRÜNTÜLENEN Google Fotoğraflar işleyemediği videoları sınırsız depolama imkanının dışında bırakıyor Sonraki Apple kendi modemlerini üretme planları yapıyor 5 ay Volvo, elektrikli çekicisi VNR Electric ile Tesla Semi'ye rakip olacak 5 ay Çin tarih yazmaya çok yakın: Chang'e 4, Ay'ın yörüngesine yerleşti 5 ay Araştırma: Motor arıza lambası en az yanan marka Toyota 5 ay Netflix sahne tekrarı özelliğini test ediyor 5 ay Chrome'un Android versiyonu tüm sekmeleri aynı anda kapatabileceğiniz bir yenilikle gelecek 5 ay Volvo'dan ilginç reklam: "Bu aracı satın almayın, ona abone olun" 5 ay Samsung, Notebook 9 Pen (2019) dizüstü bilgisayarını duyurdu 5 ay Profesyonel tercümanlık globalleşme ile en çok kazandıran meslekler arasına girdi 5 ay Kimsenin bilmediği F/P kralı bluetooth kulaklık "QCY T1 Pro incelemesi" 5 ay Opera’nın Android tarayıcısına kripto para cüzdanı eklendi 5 ay İkinci 100 Günlük Eylem Planı’ndaki teknoloji ve savunma sanayi eylemleri neler? 5 ay Huawei P Smart 2019 ön siparişe başladı 5 ay Cortex-A75 tabanlı MediaTek Helio P90 duyuruldu 5 ay Qualcomm: Apple mahkeme kararına uymayarak, Çin'de yasaklı iPhone satışına devam ediyor 5 ay LOL ve PUBG benzeri oyun modlarına sahip Brawl Stars yayınlandı 5 ay Huawei televizyon sektörüne adım atıyor 5 ay Samsung ve Apple anlaştı: Yeni iPhone'lar Y-OCTA ekran ile daha ince olacak 5 ay Razer da kripto madencilik işine giriyor 5 ay Intel Gen11 grafikler Radeon Vega 8 ayarında olacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Audi Q8, dudak uçuklatan fiyatıyla
DonanımHaber
Lords of the Fallen 2 Yayıncısı CI
Bölüm Sonu Canavarı
Game of Thrones: 1 milyon hayran son
DonanımHaber
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim