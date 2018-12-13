Google Fotoğraflar işleyemediği videoları sınırsız depolama imkanının dışında bırakıyor

2015 yılından yeniden tasarladığı mobil uygulamalarında yedeklenen video ve fotoğraflar için sınırsız depolama alanı sunan Google Fotoğraflar platformu, belirli video dosyalarını sınırsız depolama imkânı dışında bırakıyor.

Silmek gerekebilir

Destek sayfalarında yer verilen bilgilere göre 6 Aralık tarihinden itibaren sistemin işleyemediği desteklenmeyen video formatları depolama alanından yemeye başladı. Yani kullanıcılar farkında olmadan ücretsiz sunulan depolama alanını doldurabilir.

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Google Fotoğraflar ücretsiz ve sınırsız depolama alanı sunarken içerikleri sıkıştırarak yedekliyor. Böylece alandan tasarruf ediyor. Bununla birlikte işleyemediği video formatlarının sıkıştırılmadan sınırsız alanda yer kaplamasını istemiyor. Bu bakımdan da sınırsız depolama hakkının dışında bırakıyor.

Kullanıcıların mobil veya masaüstü tarayıcılarından photos.google.com adresine giderek Ayarlar sekmesinde yer alan Desteklenmeyen Videolar kısmına göz atması gerekiyor. Bu kısımda kotadan yiyen video içerikleri gösteriliyor. Kullanıcılar isterse bunları tutabilir veya isterse cihazına indirerek depolama alanından silebilir.