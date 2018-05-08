Google Fotoğraflar önemli yeniliklerle güncelleniyor

Google’ın bir yedekleme aracından çıkararak günlük kullanıma yönelik bir uygulama haline gelmesini istediği Fotoğraflar hizmeti önemli yeniliklerle güncelleniyor. Güncellemenin temelinde yapay zekâ var.

Google Fotoğraflar neler sunuyor?

Yapay zekâ teknolojilerini uzun zamandır Fotoğraflar uygulaması ile entegre etmeye çalışan Google, bugün başlayan I/O 2018 konferansında geldiği son noktayı gösterdi. Suggested Actions olarak adlandırılan yenilikler yapay zekâ sayesinde tek bir tıklama ile otomatik olarak gerçekleşiyor.

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Yeniliklerden ilki otomatik paylaşım. Fotoğraflarda sürekli birlikte olduğunuz arkadaşlarınızı Google otomatik olarak tanıyor ve bu kişilerle fotoğrafı paylaşıp paylaşmayacağınızı soruyor. Uygulama arkadaşlarınızı nasıl tanıyacak şimdilik bununla ilgili bir detay verilmedi.

İkinci yenilik optik karakter tanıma - OCR üzerine. Fotoğraflarınız arasında dökümanlar varsa uygulama otomatik olarak bunları daha belirgin hale getiriyor. Ayrıca PDF formatına dönüştürebiliyor.

Fotoğraf tarafında ise düşük veya aşırı pozlanmış fotoğraflara tek tıklama ile en iyi optimizasyonun yapılması, siyah-beyaz fotoğraflara en iyi renklendirmenin uygulanması, fotoğrafta bir bölgenin renkli veya siyah-beyaz olarak yeniden üretilmesi şeklinde yenilikler mevcut.

Google bunların hepsinin tek bir tıklama ile otomatik olarak gerçekleştirileceğini ifade ediyor. Suggested Actions güncellemesi önümüzdeki aylarda Fotoğraflar hizmetine sunulacak.