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Google Fotoğraflar önemli yeniliklerle güncelleniyor

I/O 2018 konferansında öne çıkan konu yapay zekâ teknolojileri idi. Google hizmetleri yoğun bir şekilde yapay zekâ teknolojileri ile güçlendirilmiş durumda. Google Fotoğraflar bunlardan birisi.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google Fotoğraflar önemli yeniliklerle güncelleniyor

Google’ın bir yedekleme aracından çıkararak günlük kullanıma yönelik bir uygulama haline gelmesini istediği Fotoğraflar hizmeti önemli yeniliklerle güncelleniyor. Güncellemenin temelinde yapay zekâ var.

Google Fotoğraflar neler sunuyor?

Yapay zekâ teknolojilerini uzun zamandır Fotoğraflar uygulaması ile entegre etmeye çalışan Google, bugün başlayan I/O 2018 konferansında geldiği son noktayı gösterdi. Suggested Actions olarak adlandırılan yenilikler yapay zekâ sayesinde tek bir tıklama ile otomatik olarak gerçekleşiyor.

Ayrıca Bkz. "Redmi S2 resmi görselleri geldi"

Yeniliklerden ilki otomatik paylaşım. Fotoğraflarda sürekli birlikte olduğunuz arkadaşlarınızı Google otomatik olarak tanıyor ve bu kişilerle fotoğrafı paylaşıp paylaşmayacağınızı soruyor. Uygulama arkadaşlarınızı nasıl tanıyacak şimdilik bununla ilgili bir detay verilmedi.

 

Google Fotoğraflar önemli yeniliklerle güncelleniyor

İkinci yenilik optik karakter tanıma - OCR üzerine. Fotoğraflarınız arasında dökümanlar varsa uygulama otomatik olarak bunları daha belirgin hale getiriyor. Ayrıca PDF formatına dönüştürebiliyor.

Fotoğraf tarafında ise düşük veya aşırı pozlanmış fotoğraflara tek tıklama ile en iyi optimizasyonun yapılması, siyah-beyaz fotoğraflara en iyi renklendirmenin uygulanması, fotoğrafta bir bölgenin renkli veya siyah-beyaz olarak yeniden üretilmesi şeklinde yenilikler mevcut.

Google bunların hepsinin tek bir tıklama ile otomatik olarak gerçekleştirileceğini ifade ediyor. Suggested Actions güncellemesi önümüzdeki aylarda Fotoğraflar hizmetine sunulacak.

 
Google Fotoğraflar önemli yeniliklerle güncelleniyor

https://www.phonearena.com/news/google-photos-update-ai-document-scanning-colorization_id104756 Yorum Yaz
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Intouchable 1 yıl en beğenilen
yapılacak en güzel yenilik tasarımın komple değişmesi olacaktır.
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XFalconX 1 yıl
tasarımı şu an ki çok sıkıcı zaten
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DH Misafiri 1 yıl
Galerimizi klasörler halinde yedekleme gelicekmi acaba ? Tüm galerimizi klasörlerimizdeki fotoğrafları videoları tek başlık altında yedeklemesi hiç mantıklı gelmiyor.
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maximus8282 1 yıl DH Misafiri
Sol üstte 3 çizgiye tıklayın cihaz klasörlerine basın klasör halinde görün.
Benim asıl sinirimi bozan WhatsApp'a gelen mesajlar galeriden silince WhatsApp'tan gözükmüyor, telefon hafızasından silinmiş diyor, iPhone'daki gibi bir sistem yapsınlar yada Telegram gibi. Gerçi şu reklam gösterme kararından sonra yakında WhatsApp'ı bırakacağım için çok takmıyorum.
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cosef 1 yıl
Google fotoğrafların eski sürümünde videoları birleştirip üzerine filtre ve yazı ekleyip tek bir video yapabiliyorduk
Bazen de google kendisi videoları birleştirip bize süpriz hazırlıyordu
Son güncellemeler ile bu video birleştirme kalktı maalesef
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DarkHellKnightX 1 yıl
Microsoft fotoğraflar uygulamasına var şu anda yüz tanıma özelliği. Tüm fotoğrafları tarayıp fotoğraftaki kişilere göre gruplama yapıyor.
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V4LKyR 1 yıl
Çok sevdiğim nadir uygulamalardandır Google Photos.
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Intouchable 1 yıl en beğenilen
yapılacak en güzel yenilik tasarımın komple değişmesi olacaktır.
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astegon 1 yıl Intouchable
Tasarıma çok takılmayın. Ben işlevselliği açısından beğeniyorum Photos'u. G+'ın yavrusu olduğundan beridir de kullanırım.
Yeni güncellemeler de gayet güzel. Çok iyiye gidiyor.
Bu arada assistant tarafında maalesef gecikmeler var. Suggestions kısmı zaman zaman kafayı yemekte.
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