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Google Fotoğraflar portre özelliklerini iOS’a getirdi

Geçtiğimiz ay Android kullanıcılarına sunulan Bokeh ve Color Pop özellikli güncelleme iOS platformuna da sunuldu. Uygulamaya eklenen yeni özelliklere gelin yakından bakalım.
6 ay
5,1b
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4
Mobil Uygulamalar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Google Fotoğraflar portre özelliklerini iOS’a getirdi
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Android için Google Fotoğraflar uygulaması, portre özellikleriyle donatılmış güncellemesini daha öncesinde yayınlamıştı. Aradan bir ay geçtikten sonra aynı özellikler iOS platformuna da an itibariyle sunulmaya başlandı. Google Fotoğraflar uygulamasının yeni özelliği çektiğiniz portre resimlere derinlik ayarı yapıp, arka planı bulanıklaştırarak, odak noktasını daha net hale getirebiliyor. Yani fotoğraflarınıza Bokeh efekti kazandırabiliyorsunuz.

Sonuçlar oldukça iyi

Google fotoğraflar ile sonradan yapılan Bokeh efektinde oldukça iyi sonuçlar alınabiliyor. Kullanan kişiler Apple’ın dahili fotoğraf uygulamasından bile daha çok beğenilen sonuçlar aldıklarını belirtmişler. Fotoğraflara derinlik efekti katan benzeri uygulamalar App Store’da hali hazırda bulunsa da Google’ın ürettiği sonuçlar oldukça gelişmiş düzeyde.

Ayrıca Bkz. "Google Fotoğraflar uygulamasına Bokeh ve Color Pop efektleri geliyor "

Color Pop özelliği ise fotoğrafın yalnızca belli bir bölgesini renkli bırakıp geri kalanını siyah yapmanıza yarıyor. Örneğin bir portre fotoğrafında kendinizi seçip renkli bırakabilir ve arka planın siyah olmasını sağlayabilirsiniz. An itibariyle iOS için yayınlanan bu iki özelliği, Google Fotoğraflar uygulamanız en son sürümündeyse anında kullanmaya başlayabiliyorsunuz.


https://www.theverge.com/2018/11/19/18102899/google-photos-iphone-depth-editing-bokeh-color-pop-features Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
paldov 6 ay
deniyorum ama hala olmuyor. yapabilen varmi?
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mrunseen 6 ay
Veri, daha çok veri
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Morichannnn 6 ay
Gerçekten harika bir özellik, adamsın Google.
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Y-ZiyA 6 ay
Diğer özelliklerini bilmem ama sırf fotoğrafları sınırsız yedekleme özelliği bile yeterli.
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