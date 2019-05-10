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Google Fotoğraflar’ın siyah beyaz fotoğraf renklendirme özelliği yakında açılacak

Google I/O 2018’de Fotoğraflar uygulamasına siyah beyaz fotoğrafları renklendirme özelliği geleceği açıklanmıştı. O zamandan bu yana duyulmayan uygulama için yeni bir örnek paylaşıldı.
4 hf. (Son Güncelleme: 4 hf.)
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Mobil Uygulamalar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Google Fotoğraflar’ın siyah beyaz fotoğraf renklendirme özelliği yakında açılacak
Google Fotoğraflar uygulaması birçok yapay zeka özelliği ile donatılmış durumda. Bu özellikler şu anki haliyle bile kullanıcıları şaşırtmayı başarıyor. Ancak Google çok daha ilginç duyurular yapmayı başarıyor. Mesela bunlardan biri Google I/O 2018’de duyurulan siyah beyaz fotoğrafları renklendirme özelliğiydi. Bu özellik için yeni bir örnek paylaşıldı.

Uzun zamandır bekleniyor

Google I/O 2019 etkinliği bugün itibariyle sonlandı. Geçtiğimiz seneki etkinlikte duyurulan siyah beyaz fotoğrafları renklendirme özelliğinden bu sene hiç bahsedilmedi. Başta Mashable olmak üzere birçok yabancı site, Google Fotoğraflar'ın renklendirme özelliğinden söz edilmemesini eleştirdi. Google Fotoğraflar hizmetinin yöneticisi olan David Lieb de eleştirilere hak vererek Twitter hesabında yeni bir örnek paylaştı.

Yukarıda görebileceğiniz örnekte siyah beyaz bir fotoğraf oldukça doğru bir şekilde renkli yapılabiliyor. Ancak yöneticinin de söylediği üzere damadın pantolonuna dikkat ederseniz pembe renkli olduğunu görebilirsiniz. David Lieb de bu gibi hataları düzeltmek için hala çalışmaya devam ettiklerini belirterek yeni özelliği aceleye getirmek istemediklerini aktarıyor.

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Tüm bunların ardından yeni özelliğin beta versiyonunun yakında açılacağı söylendi. Kısacası her ne kadar önceki sene etkinliğinde duyurulsa da siyah beyaz resimleri renklendirme özelliği Google Fotoğraflar içerisine sonunda eklenecek. Erdi Özüağ tarafından Google I/O 2018'de hazırlanan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.


https://www.androidpolice.com/2019/05/09/a-year-after-colorize-was-teased-google-photos-chief-says-beta-is-coming-soon/ Yorum Yaz
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TheJudgé 4 hf.
Güzel Telefon
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astegon 4 hf.
Bize hemen gelmez muhtemelen. Daha "kişiler" özelliğini bile vpn ile enable yapıyoruz.
Ülkelere göre farklı şeyler yapmasın googl yeter.
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SEO-Uzmanı 4 hf.
bak şimdi taktir etmeye başladım !
foto stüdyoların işleri artık daha da kötü olacağı ortada !
yapay zekanın direk işsiz bırakmaya başladı :)
darısı diğer mesleklerin başına :)
1 Yanıt Yanıtla
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addidas_85 4 hf. SEO-Uzmanı
SEO-Uzmanı
bak şimdi taktir etmeye başladım !
foto stüdyoların işleri artık daha da kötü olacağı ortada !
yapay zekanın direk işsiz bırakmaya başladı :)
darısı diğer mesleklerin başına :)

Çok zekice bir yorum
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smart1978 4 hf.
Color Pop'ta geldi. Pixel 2 XL cihazimda kullanmaktayim.
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