Google Fotoğraflar yeni özelliklerle güncellendi

Google’ın çevrim içi fotoğraf platformu Fotoğraflar, bu yılki geliştirici konferansında öne çıkan konulardan birisiydi. Google her geçen yıl görsel yapay zekayı daha fazla platforma entegre ediyor. Bu yıl platforma 4 yeni özellik eklenmiş.

Yeni özellikler

Önerilen Paylaşımlar özelliği görsel yapay zeka tabanlı bir özellik. Uygulama grup olarak çekilmiş fotoğraflarınızı, ilgili kişilere göndermeniz için hatırlatma yapıyor. Ayrıca fotoğraftaki yüzleri tanıyarak analiz ediyor ve kimlere göndermeniz gerektiğini belirliyor. Gönderdikten sonra ise karşı tarafa yine hatırlatma yapılıyor. Önerilen Paylaşımlar kendisine özel bir sekmeye de sahip olacak.

Paylaşılan Kütüphaneler özelliği, sürekli paylaşım yaptığınız kişileri tespit ediyor ve isterseniz bütün galeriyi, isterseniz belirli bir kişiye ait fotoğrafları veya belirli bir zamanda çekilmiş fotoğrafları bu kişiler ile paylaşabilmenizi sağlıyor.

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Google ayrıca fotoğraflarınızı yüzlere, konumlara veya farklı parametrelere göre gruplayarak bir fiziksel albüm haline getirmenizi sağlıyor. ABD’de farklı stüdyolar ile anlaşma yapan firma, kullanıcılara 10$-20$ arasında değişen fiyatlarla farklı tiplerde fotoğraf albümleri gönderecek. Yakın zamanda hizmetin farklı ülkelere de gideceği belirtiliyor.

Son olarak fotoğrafları analiz ederek tüm ayrıntılarını metne dökebilen Google Lens özelliği de Fotoğraflar uygulamasında yerini alacak. Tüm bu özelliklerin önümüzdeki haftalarda dağıtılacağı açıklandı.