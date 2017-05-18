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Google Fotoğraflar yeni özelliklerle güncellendi

Milyonlarca kullanıcının fotoğraflarını yedeklemek için kullandığı Google Fotoğraflar, görsel yapay zeka temelinde pek çok yeni ve kullanışlı özellikler kazanıyor.
2 yıl
2,2b
1
7
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google’ın çevrim içi fotoğraf platformu Fotoğraflar, bu yılki geliştirici konferansında öne çıkan konulardan birisiydi. Google her geçen yıl görsel yapay zekayı daha fazla platforma entegre ediyor. Bu yıl platforma 4 yeni özellik eklenmiş.

Yeni özellikler

Önerilen Paylaşımlar özelliği görsel yapay zeka tabanlı bir özellik. Uygulama grup olarak çekilmiş fotoğraflarınızı, ilgili kişilere göndermeniz için hatırlatma yapıyor. Ayrıca fotoğraftaki yüzleri tanıyarak analiz ediyor ve kimlere göndermeniz gerektiğini belirliyor. Gönderdikten sonra ise karşı tarafa yine hatırlatma yapılıyor. Önerilen Paylaşımlar kendisine özel bir sekmeye de sahip olacak.

Paylaşılan Kütüphaneler özelliği, sürekli paylaşım yaptığınız kişileri tespit ediyor ve isterseniz bütün galeriyi, isterseniz belirli bir kişiye ait fotoğrafları veya belirli bir zamanda çekilmiş fotoğrafları bu kişiler ile paylaşabilmenizi sağlıyor.

Ayrıca Bkz. "Legend of Zelda mobile geliyor"

Google ayrıca fotoğraflarınızı yüzlere, konumlara veya farklı parametrelere göre gruplayarak bir fiziksel albüm haline getirmenizi sağlıyor. ABD’de farklı stüdyolar ile anlaşma yapan firma, kullanıcılara 10$-20$ arasında değişen fiyatlarla farklı tiplerde fotoğraf albümleri gönderecek. Yakın zamanda hizmetin farklı ülkelere de gideceği belirtiliyor.

Son olarak fotoğrafları analiz ederek tüm ayrıntılarını metne dökebilen Google Lens özelliği de Fotoğraflar uygulamasında yerini alacak. Tüm bu özelliklerin önümüzdeki haftalarda dağıtılacağı açıklandı. 

 

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Kefelon 2 yıl en beğenilen Batuist
Geliştirdikleri yapay zeka ile üzerinde hiçbir etiket, isim, konum bilgisi olmayan resimlerin ne resmi olduğunu çözüyor ve aramalarında sana getiriyor sen gelmiş Flickr diyorsun

Google Fotoğrafları hiç kullanmadığın o kadar belli ki...
Geliştirdikleri yapay zeka ile üzerinde hiçbir etiket, isim, konum bilgisi olmayan resimlerin ne resmi olduğunu çözüyor ve aramalarında sana getiriyor sen gelm...
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Logic_Man 2 yıl
Qualcomm'un istediği gibi yapay zeka özelliklerini çevrimdışı çalışabilir hale getirmeleri gerek. Çevrimiçi olmasındansa, çevrimdışı aynı özellikleri çalıştırabilmesini isterdim. Böylesi daha güvenli.
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modifci 2 yıl
Butun fotolarim buna emanet
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Batuist 2 yıl
çokta ilgi çekici şeyler değil...google fotoğraflara önce en temel özellikleri getirtsinler.. biraz flickr'a bakıp feyz alsınlar...flickr yanında google fotoğraflar mercedes yanında duran şahin gibi görünüyor..
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Kefelon 2 yıl Batuist
Geliştirdikleri yapay zeka ile üzerinde hiçbir etiket, isim, konum bilgisi olmayan resimlerin ne resmi olduğunu çözüyor ve aramalarında sana getiriyor sen gelmiş Flickr diyorsun

Google Fotoğrafları hiç kullanmadığın o kadar belli ki...
1 Yanıt Yanıtla +10
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