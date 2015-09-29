Google Fotoğraflar'a albüm paylaşma desteği geliyor

İnternet devi Google, detaylarına burada yer verdiğimiz San Francisco merkezli etkinliği kapsamında Photos yani Fotoğraflar servisinin yeni özelliklerini duyurdu.

Google Fotoğraflar için duyurulan bu yeniliklerin başında albüm paylaşma özelliği yer alıyor. Kişiler aile bireyleri ya da diğer arkadaşlarıyla ortak albümler oluşturabiliyor ve bu albümler içerisine yeni bir fotoğraf eklendiği zaman bildirim temelli haber alabiliyor. Albümlerin oluşturulması için davetiye gönderilmesine de imkan tanıyan Google Fotoğraflar, fotoğraf içerisinde kişi etiketleme gerçekleştirebiliyor ve burada isim yanında rumuz da kullanılabiliyor.

Google Fotoğraflar ayrıca artık önemli bir özellik olarak "Chromecast" desteği kazanıyor. Böylece fotoğraflar Chromecast bağlı televizyonlara aktarabiliyor, büyük ekranda slaytlar izlenebiliyor. Ayrıca belirlenen fotoğraflar Chromecast için duvar kağıdı olarak da ayarlanabiliyor.

Google Fotoğraflar'ın yeni özellikleri bu içerisinde Android cihazlar, daha sonra ise Web ve iOS'a geliyor.

http://thenextweb.com/google/2015/09/29/google-photos-news/