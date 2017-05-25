Google Fotoğraflar'a arşivleme özelliği geldi

Google, I/O 2017 geliştirici konferansı sırasında, Google Fotoğraflar'ın artık 500 milyondan fazla aylık aktif kullanıcıya sahip olduğunu açıklamıştı. Popüler uygulama 2.15 sürümüyle aslında daha önceden sahip olması gereken bir özellik kazandı.

Arama devi, Fotoğraflar uygulamasına kullanıcıların belirli fotoğrafları ayrı bir bölüme yerleştirmesini sağlayan 'Arşiv' özelliğini ekledi. Böylece makbuzlar, ekran görüntüleri ve notlar gibi fotoğraflar ana fotoğraflar görünümünde gizlenebilecek. Ancak arşivlenen fotoğraflar aramada, albümlerde ve yeni Arşiv bölümünde görünmeye devam edecek.

Herhangi bir görüntüyü arşivlemek için kullanıcıların fotoğrafı seçmeleri ve ekranın sağ üst köşesinde bulunan üç noktalı menüden "Arşivle" seçeneğine dokunmaları yeterli. Arşivlenmiş görüntülere daha sonra sol kısımdaki ana menü aracılığıyla erişilebiliyor.

Bu özellikle birlikte gelen en önemli avantajlardan biri fotoğrafın ana fotoğraflar görünümünden çıkarılması. Yani telefonunuz başka birilerinin eline geçerse, yanlışlıkla özel resimlerin görüntülenmesine engel olabilir.

Arşivle özelliği, uygulamanın Android, iOS ve web sürümü için kullanıma sunulmuş durumda. Yeni özellik uygulamaya başından beri sahip olması gereken temel bir işlevi kazandırmış durumda. Hatırlayacağınız üzere bir diğer popüler platform olan Instagram da bu hafta başlarında, kullanıcıların gönderilerini geçici olarak gizleyebilmelerini sağlayan 'Arşiv' özelliğini kullanıma sunmuştu.