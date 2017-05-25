Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google Fotoğraflar'a arşivleme özelliği geldi

Arama devi Google, 500 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan Google Fotoğraflar uygulamasına fotoğraf arşivleme özelliği getirdi. Kullanıcılar artık belirli fotoğrafları arşivleyerek gizleyebilecek.
1 yıl
5,9b
1
14
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Google, I/O 2017 geliştirici konferansı sırasında, Google Fotoğraflar'ın artık 500 milyondan fazla aylık aktif kullanıcıya sahip olduğunu açıklamıştı. Popüler uygulama 2.15 sürümüyle aslında daha önceden sahip olması gereken bir özellik kazandı.
Arama devi, Fotoğraflar uygulamasına kullanıcıların belirli fotoğrafları ayrı bir bölüme yerleştirmesini sağlayan 'Arşiv' özelliğini ekledi. Böylece makbuzlar, ekran görüntüleri ve notlar gibi fotoğraflar ana fotoğraflar görünümünde gizlenebilecek. Ancak arşivlenen fotoğraflar aramada, albümlerde ve yeni Arşiv bölümünde görünmeye devam edecek.
Herhangi bir görüntüyü arşivlemek için kullanıcıların fotoğrafı seçmeleri ve ekranın sağ üst köşesinde bulunan üç noktalı menüden "Arşivle" seçeneğine dokunmaları yeterli. Arşivlenmiş görüntülere daha sonra sol kısımdaki ana menü aracılığıyla erişilebiliyor.
Bu özellikle birlikte gelen en önemli avantajlardan biri fotoğrafın ana fotoğraflar görünümünden çıkarılması. Yani telefonunuz başka birilerinin eline geçerse, yanlışlıkla özel resimlerin görüntülenmesine engel olabilir.
Arşivle özelliği, uygulamanın Android, iOS ve web sürümü için kullanıma sunulmuş durumda. Yeni özellik uygulamaya başından beri sahip olması gereken temel bir işlevi kazandırmış durumda. Hatırlayacağınız üzere bir diğer popüler platform olan Instagram da bu hafta başlarında, kullanıcıların gönderilerini geçici olarak gizleyebilmelerini sağlayan 'Arşiv' özelliğini kullanıma sunmuştu.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
RhiFaT 1 yıl en beğenilen
Google fotoğraflar şimdiye kadar Google'ın yaptığı en iyi program bence
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
NorthShield 1 yıl
Her hafta yeni bişer geliyor. Yakında Google Fotoğraflar bağımsızlığını ilan edip işletim sistemine dönüşecek.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 1 yıl
Bu iyi olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RhiFaT 1 yıl en beğenilen
Google fotoğraflar şimdiye kadar Google'ın yaptığı en iyi program bence
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
metebyr 1 yıl
klasörleme de gelmeli, arkadaş hepsi çorba gibi ortada tarih olarak sıralanmış. albüm yapsan yine ortada gözüküyor, anladık bedava depolama falan çok hoş şeyler ama senkronize ettiğin klasörleri birbirine karıştırmasana eey google
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ColorTR 1 yıl metebyr
Program ilk çıktığından beri google playde aynı yorumu yapıp duruyorum. Klasörleme olmaması çok kötü. Genel görünümde hepsi çorba gibi dursa da klasörlemeler de ayrı olarak gözükebilmeli bence
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KaleyDeskop 1 yıl
benim eski fotoları gf kaydetmişti, ama izin vermemiştim. nsa working :)
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
exterminant 1 yıl
o kadar önemli olmasa da geç kalınmış bir işti
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-100DED1C1 1 yıl
Picasa'yı kaldırmasalar iyiydi
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MARDINLİ 1 yıl Guest-100DED1C1
The_Insider
Picasa'yı kaldırmasalar iyiydi

+1
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +273 12 Angry Men +161 Informed +149 serdar_k +120 madmahmutd +113 csh +90 flowerhorn +84 aca-n +82 Chronotide +75 CoreXXX +62
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5887 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
uygulama haber, google fotoğraflar ve
6 etiket daha güncelleme arşiv Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Onur Seven MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Intel Core i9-7900X benchmark sonuçları sızdırıldı 1 yıl Yapay zeka öğrencilerin dikkatini tespit edecek 1 yıl Kan testi ile kansere erken teşhis! 1 yıl Maliye Bakanlığı'ndan Google’a 300 milyon TL ceza 1 yıl General Motors da emisyon hilesi davasıyla karşı karşıya 1 yıl Bitcoinin yükselişi Google’da yankı buldu: Türkiye'de aramalar 4 kat arttı 1 yıl TUSAŞ’tan 292 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi 1 yıl Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus için üç yeni renk seçeneği geliyor 1 yıl Mahkeme Booking.com kararını açıkladı 1 yıl Acer’dan Quantum Dot kaplamalı tablet 1 yıl Sony akıllı telefon pazarında strateji değiştiriyor 1 yıl Donanım Haber'in sunucuları da orada: Radore ile veri merkezlerini konuştuk 1 yıl Samsung, 4nm geliştirmelerine 2020 yılında geçiyor 1 yıl Faraday Future balonu çabuk söndü, şirket yeni yatırımcı arıyor 1 yıl Meizu ve Nokia ortaklığa gidiyor 1 yıl Giriş seviyesi oyuncular için Acer Nitro 5 1 yıl Android'in kurucusunun çok gizli telefonuna esrarengiz bir aksesuar geldi 1 yıl Baidu'dan insan sesini neredeyse kusursuz taklit eden yapay zeka 1 yıl HTC U11 ile uyumlu sanal gerçeklik gözlüğü "HTC Link" ortaya çıktı 1 yıl Star Wars: The Last Jedi'dan ilk görüntüler yayınlandı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Google Fotoğraflar'a arşivleme özelliği geldi Sonraki Beynin sağlıklı ve hastalıklı bölümünü gösteren cihaz geliştirildi 1 yıl Sony Xperia XZ Premium'a kırmızı renk seçeneği geliyor 1 yıl Dünyanın en küçük GeForce GTX 1080 Ti ekran kartı ile tanışın 1 yıl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’ndan yerli otomobil açıklaması 1 yıl Kara mayınlarını robotik kaplumbağalar temizleyecek 1 yıl General Mobile GM 6, 26 Mayıs’ta satışa sunuluyor 1 yıl Spider-Man: Homecoming'den yeni fragman ve posterler 1 yıl Sony'nin çılgın televizyonu Türkiye'de: OLED, 4K ve HDR bir arada! 1 yıl Nvidia GeForce GT 1030 mobile geldi 1 yıl DJI en küçük Drone modeli Spark’ı duyurdu 1 yıl PES 2017 ile heyecana ortak olun 1 yıl Sony’den Project Field zengin gerçeklik oyunu 1 yıl Xiaomi Mi Max 2: Daha iyi batarya, daha iyi kamera, daha iyi kullanıcı tecrübesi 1 yıl Mercedes-Benz'e elektrikli otomobiller için yeni batarya tesisi 1 yıl Samsung Sanal Gerçeklik Tırı ziyaretçilerini bekliyor 1 yıl Intel, Thunderbolt 3 teknolojisini ücretsiz hale getiriyor 1 yıl Game of Thrones'un 7.sezonundan ilk uzun fragman 1 yıl Microsoft, Windows 10 Çin Hükümeti sürümünü duyurdu 1 yıl Airbus’ın yeni jet kabini eşsiz bir uçuş deneyimi sunuyor 1 yıl Canon ile 1 kişi tüm dünyayı gezecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim