Sony Xperia XZ Premium'a kırmızı renk seçeneği geliyor

Sony'nin bu yılki Mobil Dünya Kongresi'nde duyurduğu yeni Xperia XZ Premium modeli birinci sınıf özellikleri ve zarif tasarımı ile beğeni toplamıştı. Şirket tüketicilerin yeni telefona olan ilgilerini arttırmak için başka bir renk seçeneği sunmayı planlıyor.

Bu yılın başlarında tanıtılan Xperia XZ Premium, Parlak Krom ve Derin Siyah olmak üzere iki renk seçeneğine sahipti. Akıllı telefonun renk seçenekleri arasına Nisan ayında bir başka renk olan Bronz Pembe de katıldı.

Şimdi ise Sony'nin Xperia XZ Premium için tüketiciler arasında oldukça popüler olan kırmızı renk seçeneği sunmayı planladığı söyleniyor. Bu yılın başlarında Apple, en son amiral gemilerine farklı bir tarz getirmek için kırmızı iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modellerini çıkarmıştı.

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XperiaBlog'da ortaya çıkan kırmızı Xperia XZ Premium görüntüleri telefonun ön ve arka panelini gösteriyor. Arka panel ve ön çerçeveler de dahil olmak üzere tüm cihaz kırmızı, yalnızca kamera modülü ve LED flaş doğal renklerinde bırakılmışlar.

Kırmızı Xperia XZ Premium, önce Japonya'da piyasaya sürülecek

Yayınlanan fotoğraflar, kırmızı renk seçeneğinin önce Japonya'da sunulacağını daha sonra diğer ülkelere geleceğini ortaya koymuş durumda. Bunun yanı sıra yeni varyantı Xperia XZ Premium'a başka değişiklik getirmiyor. Yani cihazda 3840 x 2160 piksel çözünürlüklü 5.5 inç ekran ve 4GB RAM yer alacak. Batarya kapasitesi 3.230mAh olan akıllı telefon Adreno 540 GPU içeren en yeni Snapdragon 835 platformundan güç alıyor.

Sony'nin yeni telefonunun dikkat çeken bir diğer yönü de 5 kat daha hızlı görüntü tarayarak daha keskin hareketli görüntüler sunabilen Exmor RS sensörlü Motion Eye arka kamerası. Ayrıca cihazın kutudan Android 7.1 Nougat'la çıktığını belirtelim.

http://www.xperiablog.net/2017/05/24/red-xperia-xz-premium-on-the-horizon/