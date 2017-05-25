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Sony Xperia XZ Premium'a kırmızı renk seçeneği geliyor

Sony'nin Snapdragon 835'li amiral gemisi Xperia XZ Premium'a yeni bir renk seçeneği geliyor. XperiaBlog'da ortaya çıkan fotoğraflar şirketin kırmızı Xperia XZ Premium planlarını açığa çıkardı.
1 yıl
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Sony'nin bu yılki Mobil Dünya Kongresi'nde duyurduğu yeni Xperia XZ Premium modeli birinci sınıf özellikleri ve zarif tasarımı ile beğeni toplamıştı. Şirket tüketicilerin yeni telefona olan ilgilerini arttırmak için başka bir renk seçeneği sunmayı planlıyor.
Bu yılın başlarında tanıtılan Xperia XZ Premium, Parlak Krom ve Derin Siyah olmak üzere iki renk seçeneğine sahipti. Akıllı telefonun renk seçenekleri arasına Nisan ayında bir başka renk olan Bronz Pembe de katıldı.
Şimdi ise Sony'nin Xperia XZ Premium için tüketiciler arasında oldukça popüler olan kırmızı renk seçeneği sunmayı planladığı söyleniyor. Bu yılın başlarında Apple, en son amiral gemilerine farklı bir tarz getirmek için kırmızı iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modellerini çıkarmıştı.
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XperiaBlog'da ortaya çıkan kırmızı Xperia XZ Premium görüntüleri telefonun ön ve arka panelini gösteriyor. Arka panel ve ön çerçeveler de dahil olmak üzere tüm cihaz kırmızı, yalnızca kamera modülü ve LED flaş doğal renklerinde bırakılmışlar.

Kırmızı Xperia XZ Premium, önce Japonya'da piyasaya sürülecek

Yayınlanan fotoğraflar, kırmızı renk seçeneğinin önce Japonya'da sunulacağını daha sonra diğer ülkelere geleceğini ortaya koymuş durumda. Bunun yanı sıra yeni varyantı Xperia XZ Premium'a başka değişiklik getirmiyor. Yani cihazda 3840 x 2160 piksel çözünürlüklü 5.5 inç ekran ve 4GB RAM yer alacak. Batarya kapasitesi 3.230mAh olan akıllı telefon Adreno 540 GPU içeren en yeni Snapdragon 835 platformundan güç alıyor.
Sony'nin yeni telefonunun dikkat çeken bir diğer yönü de 5 kat daha hızlı görüntü tarayarak daha keskin hareketli görüntüler sunabilen Exmor RS sensörlü Motion Eye arka kamerası. Ayrıca cihazın kutudan Android 7.1 Nougat'la çıktığını belirtelim.

http://www.xperiablog.net/2017/05/24/red-xperia-xz-premium-on-the-horizon/ Yorum Yaz
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0MG90 1 yıl en beğenilen
Bence harika gözüküyor
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ardaq 1 yıl
tuğlaya biraz daha yaklaşmış
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exterminant 1 yıl
yakışmış
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BRC_KHAN 1 yıl
Xperia telefonlar zamanında "Mor" gibi tamamen orjinal ve göze hitap eden renk seçeneği ile karşımıza çıkıyordu, keşke kırmızıyla falan uğraşacaklarına mor rengi geri getirseler...
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CR7_35 1 yıl
Gold niye gelmedi ki XZ Premium a bende Z5 P Gold var gayette iyi duruyor alışdım yani.
Zenfone 3 teki safir mavi çok iyiydi onun gibi renk ekleseler ya kırmızı nedir ya pembe falan yapın bari.
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SEHZADE63 1 yıl
Sony haberi yapmaniz bile hata yazik olmuş halen sony konuşuluyo bi renk cikaricak diye herkes hey heylenmiş parmaklarina yazik:))
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DH Misafiri 1 yıl
Çok saçma beyaz kırmızı dan daha çok gerekli
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MARDINLİ 1 yıl
gayet güzel değişik olmuş sıradışı
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huseyincarnege 1 yıl
kırmızı beyaz olaydı bayrahı haketmişti
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kadirirdem 1 yıl
Süper olmuş.
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der_Kaiser 1 yıl
Her şey iyi güzel hoş da, yapılan bir çok haberde acaba niye apple'a bir lütufda bulunuluyor anlamadım.
Yoksa kırmızı rengi o firma mı icat etti?
Yani apple b_k rengi kullansa b_kluktan çıkacak o renk ve oooooovvv, vauuuuuvvv ne güzel renkmiş denecek.
Haber SONY haberiyse ve gerçekten alakası yoksa başka firmanın reklamını yapmayın lütfen.
Gına geldi artık.
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CoreXXX 1 yıl
piyasada çok fazla özgün telefon yapan yok genelde birbirine benziyor. sony biraz daha özgün ama şu ekran üstü ve altındaki genişlik çok fazla. yani s8 gibi olmasın tamam ama bu kadar büyükde yakışmıyor bu Premium telefona
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Colouse 1 yıl
O flaşların arkasındaki siyahlık çok çirkin be. Ne zaman görsem içim daralıyor. Umarım XZ1'de düzeltilir.
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akıllı telefon, amiral gemisi ve
7 etiket daha cep telefon sony xperia xz premium kırmızı renk Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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