Google Gallery Go uygulaması duyuruldu

Giriş seviyesindeki akıllı telefonları bir standarda oturtmak için Android Go programını duyuran Google yatırımlarına devam ediyor. Programı kaynakları çok az tüketen Go serisi uygulamalarla destekleyen Google şimdi de galeri uygulamasını duyurdu.

Google Gallery Go neler sunuyor?

Google Gallery Go uygulaması Nijerya’da tanıtıldı ve 10MB yer kaplıyor. Kaynakları çok fazla tüketmiyor ve başarılı işler çıkarırken telefonun yorulmasının da önüne geçiyor.

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Gallery Go otomatik olarak fotoğraflarını kişilere ve eşyalara göre organize ediyor, etiketliyor. Kullanıcılar da klasörler oluşturarak SD kart da dahil fotoğraflarını saklayabiliyor.

Diğer taraftan tek bir tıklama ile düzenleme araçları fotoğraflarınızı en iyi hale getiriyor. Bunları yaparken makine öğrenme dili ile sürekli kendisini geliştiriyor ve çevrim dışı çalışabiliyor. Bu sayede veri de harcamamış oluyorsunuz.

Google Gallery Go uygulaması ilk olarak Itel S15 ve belirli A55 Android Go telefonlarında ön yüklü olarak gelecek. Google Play mağazasında ise Android 8.1 ve üzeri cihazlara kurulabiliyor. Mağaza linki

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.photosgo